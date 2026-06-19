Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια των Χανίων
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 7,8 χιλιόμετρα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής νότια των Χανίων.
Το εστιακό βάθος της δόνησης που καταγράφηκε στις 16:18, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, υπολογίστηκε στα 7,8 χιλιόμετρα.
Το ακριβές επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 61 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:26 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από 22 έως και 26 Ιουνίου
17:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια των Χανίων
16:48 ∙ ME TO N & ME TO Σ
Μόλις γίνεις μπαμπάς, μαθαίνεις να φοβάσαι!
15:45 ∙ WHAT THE FACT