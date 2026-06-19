Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια των Χανίων

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής νότια των Χανίων.

Το εστιακό βάθος της δόνησης που καταγράφηκε στις 16:18, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, υπολογίστηκε στα 7,8 χιλιόμετρα.

Το ακριβές επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 61 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

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