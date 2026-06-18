Μυστήριο με συνεχόμενους σεισμούς στην Μεσοατλαντική Ράχη

Οι γεωλογικές δυναμικές της Μεσοατλαντικής Ράχης

Δημήτρης Δρίζος

Μυστήριο με συνεχόμενους σεισμούς στην Μεσοατλαντική Ράχη
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  • Στις 18 Ιουνίου 2026 καταγράφηκαν δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 6,4 και 5,5 Ρίχτερ στη Μεσοατλαντική Ράχη με εστιακά βάθη 15 και 9 χιλιομέτρων αντίστοιχα.
  • Η Μεσοατλαντική Ράχη είναι μια υποθαλάσσια οροσειρά όπου η αφρικανική και η νοτιοαμερικανική τεκτονική πλάκα απομακρύνονται, προκαλώντας συνεχή σεισμική δραστηριότητα.
  • Οι σεισμοί άνω των 5 Ρίχτερ είναι συνηθισμένοι στην περιοχή, ενώ δονήσεις άνω των 6 Ρίχτερ εμφανίζονται τακτικά λόγω των τεράστιων ελαστικών τάσεων.
  • Η σεισμική δραστηριότητα συμβαίνει σε θαλάσσια απόσταση από κατοικημένες περιοχές, με ελάχιστες άμεσες επιπτώσεις σε ανθρώπους ή υποδομές.
  • Η αποκλίνουσα και μετασχηματιστική φύση των ρηγμάτων καθιστά απίθανη την πρόκληση μεγάλων τσουνάμι στην περιοχή.
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Η Γη τρέμει για ακόμη μία φορά έντονα στα βαθιά νερά του Ατλαντικού Ωκεανού, κατά μήκος της πολύπλοκης γεωλογικής δομής που βρίσκεται ακριβώς στη μέση μεταξύ της αφρικανικής ηπείρου και της Νότιας Αμερικής.

Στις 5:43 το πρωί ώρα Ιταλίας σήμερα, 18 Ιουνίου 2026, η Σεισμική Αίθουσα του INGV στη Ρώμη κατέγραψε ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,5 Ρίχτερ στην κεντρική περιοχή της Μεσοατλαντικής Ράχης.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος στα 9 χιλιόμετρα, απελευθερώνοντας σημαντική ενέργεια που έρχεται να προστεθεί σε ένα ακόμη πιο ισχυρό γεγονός που σημειώθηκε μόλις την προηγούμενη ημέρα. Χθες το βράδυ, στις 8:57 ώρα Ιταλίας, η ίδια γεωγραφική περιοχή επλήγη από σεισμό μεγέθους 6,4 Ρίχτερ με εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα.

Οι γεωλογικές δυναμικές της Μεσοατλαντικής Ράχης

Η συνεχής σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται σε αυτό το συγκεκριμένο τμήμα του πλανήτη αποτελεί άμεση και αναπόφευκτη συνέπεια των κινήσεων των τεκτονικών πλακών.

Η Μεσοατλαντική Ράχη είναι μια υποθαλάσσια οροσειρά τιτάνιων διαστάσεων, που εκτείνεται σε πάνω από 16.000 χιλιόμετρα από βορρά προς νότο, χωρίζοντας κατά μήκος ολόκληρη τη λεκάνη του ωκεανού.

Σε αυτή την ενεργή ηφαιστειακή ζώνη, η αφρικανική πλάκα και η νοτιοαμερικανική πλάκα απομακρύνονται σταδιακά μεταξύ τους κατά μερικά εκατοστά τον χρόνο. Αυτή η αποκλίνουσα κίνηση σκίζει τον υποθαλάσσιο φλοιό της Γης, επιτρέποντας στο καυτό μάγμα να ανέρχεται από τα βάθη του μανδύα και να στερεοποιείται κατά την επαφή του με τα ψυχρά νερά, σχηματίζοντας νέο ωκεάνιο φλοιό.

Οι τεράστιες ελαστικές τάσεις που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια αυτής της αδιάκοπης διεύρυνσης του πυθμένα του ωκεανού απελευθερώνονται απότομα με τη μορφή ισχυρών σεισμικών κυμάτων.

Ιστορική σεισμικότητα της ωκεάνιας περιοχής

Μια αναλυτική εξέταση των παγκόσμιων σεισμικών καταλόγων και αρχείων δείχνει ξεκάθαρα πως η κεντρική περιοχή της Μεσοατλαντικής Ράχης χαρακτηρίζεται διαχρονικά από ιδιαίτερα έντονη, συνεχή και καλά καταγεγραμμένη σεισμική δραστηριότητα.

Οι σεισμοί με μέγεθος άνω των 5 Ρίχτερ θεωρούνται απολύτως φυσιολογικά φαινόμενα σε αυτό το όριο τεκτονικών πλακών, ενώ δονήσεις άνω των 6 Ρίχτερ, όπως αυτή που καταγράφηκε χθες το βράδυ, εμφανίζονται τακτικά μέσα στα χρόνια.

Τα μεγάλα ρήγματα μετασχηματισμού που τέμνουν κάθετα την κύρια ράχη, κινούμενα από ανατολή προς δύση, συχνά παράγουν τα γεγονότα με τη μεγαλύτερη απελευθέρωση ενέργειας.

Επειδή οι σεισμοί εντοπίζονται σε θαλάσσια περιοχή και σε τεράστιες αποστάσεις από κατοικημένες ακτές, οι άμεσες επιπτώσεις σε ανθρώπους ή υποδομές είναι πρακτικά μηδενικές.

Επιπλέον, η καθαρά αποκλίνουσα και μετασχηματιστική φύση της θραύσης των ρηγμάτων καθιστά εξαιρετικά απίθανη την ανάπτυξη μεγάλων τσουνάμι, καθώς απουσιάζει η κατακόρυφη μετατόπιση τεράστιων όγκων νερού που χαρακτηρίζει τις ζώνες καταβύθισης.

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