Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

Snapshot Δύο 55χρονοι στο Κορωπί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ επειδή τους θεώρησαν απατεώνες.

Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα οπλοπολυβόλο, ένα πυροβόλο πιστόλι, δύο αεροβόλα όπλα και 200 μεταλλικά φυσίγγια.

Ένας από τους δράστες τραυμάτισε σωματικά έναν υπάλληλο με τη λαβή πιστολιού.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η έρευνα έγινε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας και η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με συνδυαστική αξιοποίηση πληροφοριών. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο 55χρονων προχώρησαν οι Αστυνομικές Αρχές την Πέμπτη 18 Ιουνίου στο Κορωπί, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι έκρυβαν παράνομα όπλα, αφού επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, οι δύο άνδρες, με καταγωγή από την Αλβανία, έδειραν τους υπαλλήλους, οι οποίοι πραγματοποιούσαν εργασίες στην περιοχή του Κορωπίου, καθώς νόμιζαν ότι ήταν Ρομά απατεώνες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν πέσει θύματα τέτοιας απάτης στο παρελθόν και έτσι αντέδρασαν επιθετικά απέναντι στους πραγματικούς υπαλλήλους.

Στην αρχή οι άνδρες επιτέθηκαν μόνο φραστικά στους υπαλλήλους, ασκώντας τους απειλές. Όμως στη συνέχεια, ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο και χτύπησε έναν υπάλληλο με τη λαβή του. Οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν την Αστυνομία η οποία και τους συνέλαβε, ενώ στη συνέχεια ασκήθηκε έρευνα στο σπίτι τους και ένα κατάστημα στην περιοχή της Παιανίας.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

ένα οπλοπολυβόλο,

ένα πυροβόλο πιστόλι,

δύο αεροβόλα όπλα και

200 μεταλλικά φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 17-6-2026 στην περιοχή του Κορωπίου, δύο 55χρονοι, με συγγενική σχέση μεταξύ τους, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 17-6-2026 στην περιοχή του Κορωπίου, οι κατηγορούμενοι αρχικά επιτέθηκαν φραστικά και απείλησαν δύο ημεδαπούς υπαλλήλους συνεργείου εργασιών, ενώ στη συνέχεια ένας εξ’ αυτών, προκάλεσε σωματική βλάβη με τη λαβή πιστολιού που έφερε σε έναν από τους παθόντες.

Στη συνέχεια ενημερώθηκε η ανωτέρω Υπηρεσία, όπου στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν συνδυαστικής αξιοποίησης πληροφοριών, ταυτοποίησαν τους κατηγορούμενους, ως δράστες των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων και προέβησαν στη σύλληψή τους απογευματινές ώρες της ιδίας ημέρας, στην περιοχή του Κορωπίου.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στην οικία τους, όσο και στο κατάστημα που διατηρούν στην περιοχή της Παιανίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

οπλοπολυβόλο,

πυροβόλο πιστόλι,

-2- αεροβόλα όπλα και

-200- μεταλλικά φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης