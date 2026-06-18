Εκατοντάδες ρούχα «μαϊμού» εντοπίστηκαν σε κατάστημα της Δυτικής Αττικής - Συνελήθη ο ιδιοκτήτης

Snapshot Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης καταστήματος στη Δυτική Αττική για εμπορία απομιμητικών ενδυμάτων.

Σε έλεγχο εντοπίστηκαν 788 τεμάχια με πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών.

Τα κατασχεθέντα προϊόντα επιβεβαιώθηκε ότι ήταν απομιμήσεις γνήσιων ειδών.

Οι δικαιούχοι των εμπορικών σημάτων ενημερώθηκαν για τα ευρήματα.

Τα απομιμητικά είδη καταστράφηκαν μετά τη σύλληψη και την παρέμβαση της εισαγγελίας. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος εμπορίας ενδυμάτων στη Δυτική Αττική προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 17ης Ιουνίου, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας και τη συνδρομή Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας της ΔΑΟΕ, εντοπίστηκαν σε χώρους του καταστήματος συνολικά 788 τεμάχια παραποιημένων ενδυμάτων που έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκαν οι δικαιούχοι των εμπορικών σημάτων, ενώ από τον έλεγχο δειγμάτων διαπιστώθηκε ότι τα κατασχεθέντα προϊόντα αποτελούσαν απομιμήσεις γνήσιων ειδών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα είδη ρουχισμού καταστράφηκαν.

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