Ηράκλειο: Στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επέλεξε τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη για τη χωροθέτηση της δομής η οποία αναμένεται να είναι έτοιμη χρήση μέσα στον Ιούλιο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ηράκλειο: Στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών

neakriti.gr

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Υπουργείο Μετανάστευσης επέλεξε τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών για προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών.
  • Η δομή θα είναι κλειστή και προσωρινή, με στόχο να λειτουργήσει εντός Ιουλίου μετά από τεχνικές παρεμβάσεις.
  • Η δομή θα λειτουργεί στα πρότυπα της αντίστοιχης στο εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς Χανίων για διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη.
  • Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε να ληφθούν υπόψη περιβαλλοντικά και ζητήματα πολιτικής προστασίας πριν την οριστικοποίηση της απόφασης.
  • Η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη δομή στις 22 Ιουνίου, στη βάση ψηφίσματος του Μαρτίου 2026.
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Οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, επιλέχθηκαν ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την επιλογή τόσο τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη όσο και τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.

Κλιμάκια του υπουργείου έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο και ήδη βρίσκονται σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσουν οι αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις και οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η δομή, σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αναμένεται να είναι έτοιμη για χρήση σε περίπου 20 ημέρες, με στόχο να λειτουργήσει μέσα στον Ιούλιο.

Ο χώρος θα λειτουργήσει ως κλειστή προσωρινή δομή, στα πρότυπα του εκθεσιακού χώρου της Αγυιάς στα Χανιά, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη.

Από την πλευρά του υπουργείου διαβεβαιώνεται ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση για την τοπική κοινωνία.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από τις αποθήκες Σκουλούδη:

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Ο Δήμος Ηρακλείου για τη δημιουργία κλειστού και ελεγχόμενου χώρου ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών/προσφύγων

«Τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό ενημέρωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, για την απόφασή του να δημιουργηθεί κλειστός και ελεγχόμενος χώρος ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών/προσφύγων στο 10ο χιλιόμετρο της ΕΟ Ηρακλείου – Μοιρών, στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε από τον Υπουργό πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης να λάβει υπόψη του τα ζητήματα, κυρίως περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας, που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για τη Δευτέρα 22/6, στη βάση του Ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί (23/3/2026).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού Μετανάστευσης, θα πρόκειται για μια Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας/Κράτησης όπως η αντίστοιχη στην Αγιά Χανίων, για την καταγραφή και μεταφορά των νεοαφιχθέντων μεταναστών στις δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας εντός 2-3 ημερών».

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