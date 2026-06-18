Δολοφονία στη Δράμα: Η απόσπαση της 45χρονης, αφορμή του καβγά πριν την τραγωδία

Snapshot Η 45χρονη αστυνομικός είχε ζητήσει απόσπαση στη Θεσσαλονίκη για να ζήσει κοντά στην κόρη της και να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της.

Η γυναίκα είχε ενημερώσει την αστυνομία για απειλές από τον σύζυγο και είχε λάβει συμβουλές από ψυχολόγο να πάρει μέτρα προστασίας. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 45χρονης αστυνομικού από τον 50χρονο σύζυγό της, την περασμένη Δευτέρα στη Δράμα.

Ως γνωστό, η 45χρονη Αντιγόνη είχε ζητήσει απόσπαση τη Θεσσαλονίκη από τον διοικητή της υπηρεσίας της, ώστε να είναι μακριά από τον 50χρονο εν διαστάσει σύζυγό της Θωμά και να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, το αίτημά της έγινε δεκτό και όπως όλα δείχνουν αυτή ήταν και η αιτία του καβγά που οδήγησε στην αποτρόπαια δολοφονία και έπειτα στην αυτοχειρία του 50χρονου.

Η 45χρονη σκόπευε να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον 16χρονο γιο της ώστε να είναι μαζί με την κόρη της που σπουδάζει στην πόλη.

Τι είχε πει ο ψυχολόγος στον οποίο είχε απευθυνθεί η 45χρονη

Μιλώντας χτες στο MEGA, ο ιδιώτης ψυχολόγος στον οποίο είχε απευθυνθεί η 45χρονη ανέφερε πως «υπήρχαν πολλά προβλήματα στην οικογένεια, μεταξύ τους. Εγώ της είχα πει, γιατί μου ανέφερε ότι υπήρχαν έτσι κάποιες απειλές από μέρους του, το τελευταίο διάστημα που είχε φύγει από το σπίτι ο ίδιος. Της είπα να ενημερώσει την αστυνομία. Μου είπε ότι το έκανε. Μου είπε ότι είχε ενημερώσει ήδη την αστυνομία η κοπέλα».

Ο ειδικός ψυχικής υγείας προσθέτει: «Στην τελευταία συνεδρία μου είχε πει ότι είχε ενημερώσει ήδη την υπηρεσία της. Ότι ενημέρωσε και ανέφερε ότι υπήρχε πρόβλημα με κάποιες απειλές. Της είπα να αλλάξει κλειδαριές στο σπίτι. Της είπα να πάρει τα μέτρα της. Να μιλήσει με δικηγόρο. Ήταν έντονες οι καταστάσεις. Δεν άντεχε. Κατάφερε και έφυγε από το σπίτι. Ηρέμησε, χαλάρωσε, μετά ερχόταν έτσι κάποιες φορές να δει τον μικρό. Της προέτρεψαν κι εγώ, γιατί μου είχε πει ότι τα ανέφερε αυτά στην αστυνομία. Μου είπε ότι ζήτησε από την αστυνομία μία φορά να της κάνουν μετάθεση και της είπα μετά ξανά, την τελευταία φορά που τον είδε και ήταν έτσι πιο έντονος: "Να πας να τους τα πεις, ρε παιδί μου, να ζητήσεις. Τώρα με αυτά που τους είπες, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν απειλές και λοιπά, μήπως τώρα σε διώξουν. Σε στείλουν αλλού, για κάποιο διάστημα, να χαλαρώσουν τα πράγματα" γιατί σε τέτοιους έντονους χωρισμούς χρειάζεται απόσταση».

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