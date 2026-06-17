Δράμα – Πηγές ΕΛΑΣ: Ο 50χρονος και όχι η Αντιγόνη είχε απευθυνθεί ιδιωτικά στον υπηρεσιακό ψυχολόγο

Snapshot Ο 50χρονος είχε απευθυνθεί δύο φορές ιδιωτικά στον υπηρεσιακό ψυχολόγο, ενώ η Αντιγόνη δεν είχε απευθυνθεί ποτέ.

Ο ψυχολόγος της Αστυνομίας παρέπεμψε τον 50χρονο σε ιδιώτη ψυχίατρο για φαρμακευτική αγωγή λόγω κρίσεων πανικού και έντασης.

Ο ψυχολόγος δεν εντόπισε αυτοκτονικές ή αυτοκαταστροφικές τάσεις στον δράστη και δεν ενημέρωσε την υπηρεσία λόγω ιατρικού απορρήτου.

Ο 50χρονος επισκεπτόταν συχνά και τον πνευματικό του, ενώ η Αντιγόνη είχε ζητήσει απόσπαση στη Θεσσαλονίκη για να διαχειριστεί την κατάσταση. Snapshot powered by AI

Η Αντιγόνη δεν είχε απευθυνθεί ποτέ σε υπηρεσιακό ψυχολόγο, αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., εν μέσω πληθώρας ερωτημάτων, σχετικά με το αν ο ειδικός ψυχικής υγείας ανέφερε ποτέ στην υπηρεσία είτε της 45χρονης είτε του 50χρονου, τα όσα είχε εντοπίσει στις συνεδρίες με τον δολοφόνο και τον αυτόχειρα της Δράμας.

Οι ίδες πηγές προσθέτουν ότι ο άνδρας αστυνομικός είχε απευθυνθεί ιδιωτικά στον υπηρεσιακό ψυχολόγο δύο φορές και στη συνέχεια τον παρέπεμψε σε ιδιώτη ψυχίατρο για φαρμακευτική αγωγή.

Ο ψυχολόγος της Αστυνομίας τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο και του έδινε αγωγή

Όπως έχει αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το Newsbomb, ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο και μάλιστα της Αστυνομίας. Κάθε Τρίτη πήγαινε στο ιδιωτικό ιατρείο ψυχολόγου της Ελληνικής Αστυνομίας, κάτι που δεν γνώριζε η υπηρεσία. Δεν είχε εντοπίσει κάποια διαταραχή, είχε δει όμως κρίσεις πανικού και ένταση. Μάλιστα, τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο και του έδινε αγωγή για να ηρεμεί.

Λόγω του ιατρικού απορρήτου, ο ψυχολόγος δεν ήταν αναγκασμένος να ενημερώσει το Σώμα. Εκείνος όμως είπε στους αστυνομικούς που του πήραν κατάθεση μετά το έγκλημα ότι, αν είχε εντοπίσει κάτι, θα ενημέρωνε, και πρόσθεσε ότι ο δράστης και αυτόχειρας δεν είχε παρουσιάσει αυτοκτονικές τάσεις, ούτε αυτοκαταστροφικές, ούτε είχε πρόθεση να κάνει κακό σε άλλον.

Εκτός από ψυχολόγο, επισκεπτόταν πολύ συχνά και τον πνευματικό του. Η γυναίκα, από την άλλη, για να διαχειριστεί όσο πιο ομαλά γινόταν την κατάστασή του, είχε ενημερώσει τον προϊστάμενό του, ενώ είχε ζητήσει να φύγει με απόσπαση στη Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε επίσης