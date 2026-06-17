Δράμα: Είχε ενημερώσει την υπηρεσία της για τις απειλές η Αντιγόνη - Τι λέει ο ψυχολόγος της

Snapshot Η Αντιγόνη είχε ζητήσει μετάθεση λόγω απειλών από τον σύζυγό της, με τον οποίο ήθελε να χωρίσει.

Παρακολουθούσε διαδικτυακές συνεδρίες με ψυχολόγο από τον Φεβρουάριο εξαιτίας των απειλών και της χειριστικής συμπεριφοράς του συζύγου της.

Ο σύζυγος την απειλούσε επανειλημμένα ότι θα αυτοκτονήσει αν δεν τον άφηνε να επιστρέψει στο σπίτι.

Το ζευγάρι είχε επισκεφθεί ψυχίατρο μαζί δύο φορές, ενώ η Αντιγόνη είχε ενημερώσει την αστυνομία για τις απειλές χωρίς να κάνει επίσημη καταγγελία.

Ο ψυχολόγος της την προέτρεψε να λάβει μέτρα ασφαλείας, όπως αλλαγή κλειδαριών και νομική υποστήριξη και να ζητήσει μετάθεση για να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της. Snapshot powered by AI

Σε ψυχολόγο για διαδικτυακές συνεδρίες είχε απευθυνθεί η Αντιγόνη από τη Δράμα, την οποία δολοφόνησε τη Δευτέρα ο σύζυγός της και έπειτα αυτοκτόνησε.

Η 45χρονη αστυνομικός έκανε συνεδρίες από τον Φεβρουάριο, όταν και ξεκίνησαν οι έντονες απειλές από τον σύζυγό της, επειδή του είχε ζητήσει να χωρίσουν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ψυχολόγος της, μιλώντας στο «Live News»: «Κάναμε μερικές συνεδρίες μαζί. Είμαι συμβουλευτικός ψυχολόγος. Έπαθα σοκ. Χθες κανονικά είχαμε συνεδρία. Λίγους μήνες τον έβλεπα, από τον Φλεβάρη. Κάθε εβδομάδα σχεδόν κάναμε. Κάποιες φορές, το τελευταίο διάστημα και κάθε δύο εβδομάδες. Ο άνθρωπος δεν ήταν σωστός απέναντί της. Στην αρχή έμεναν μαζί για κάποιο διάστημα. Εγώ πίστευα κιόλας ότι δεν θα έφευγε από το σπίτι και της πρότεινα της ίδιας να πάει αλλού. Αν είναι "βρες εσύ σπίτι και πήγαινε αλλού". Δηλαδή μην περιμένεις, ας πούμε, δεν νομίζω να φύγει με τέτοια συμπεριφορά. Φαινόταν η χειριστικότητα του ανθρώπου. Πήρε τα πράγματά του, πήγε στη μάνα του. Έβριζε, την υποτιμούσε. Δεν υπήρχε η κοπέλα στη σχέση. Δεν υπήρχε. Ερχόταν, από ό,τι μου ανέφερε η ίδια, που και που, για να βλέπει τον γιο τους, 17 ετών. Καθάριζε το γκαζόν από ό,τι μου ανέφερε. Έβρισκε διάφορες δικαιολογίες για να έρχεται στο σπίτι. Αυτή ήθελε να φεύγει από το σπίτι όταν ερχόταν αυτός. Όταν την είδα τελευταία φορά μου είπε ότι ήρθε στο σπίτι. Δεν ήταν πολύ καλά αυτός. Της έλεγε, τέλος πάντων, την παρακαλούσε να τον ξαναδεχτεί στο σπίτι. Δεν είναι καλά, κλπ».

Την απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει

Ο ψυχολόγος αναφέρει επίσης πως ο 50χρονος απειλούσε την Αντιγόνη ότι θα αυτοκτονήσει αν δεν τον άφηνε να γυρίσει: «Αυτό δεν το έκανε μια φορά, το έκανε πολλές φορές. Ότι δεν αντέχει μακριά της. Και να το ξανασκεφτεί, γιατί δεν μπορεί μακριά της. Τα κλασικά που ακούμε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις».

Το ζευγάρι είχε προσπαθήσει να επισκεφθεί ειδικό και μαζί: «Πήγαν δύο φορές σε δύο ξεχωριστούς ψυχιάτρους. Μία κοπέλα στη Δράμα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτός την παρακάλεσε να έρθει μαζί του. Τον έναν ψυχίατρο από ό,τι μου είπε, τους τον συνέστησε κάποια γνωστή τους, φίλη τους. Ξέρω η ίδια ότι πήγαινε σε ένα μοναστήρι στη Δράμα για να προσκυνήσει και να ανάψει κεράκι».

Είχε ζητήσει τη μετάθεσή της η 45χρονη

Η Αντιγόνη δεν είχε προχωρήσει σε κάποια επίσημη καταγγελία στην υπηρεσία της για τις απειλές που λάμβανε από τον σύζυγό της, ούτε όταν εκείνος, δύο εβδομάδες πριν τη σκοτώσει, την απείλησε με όπλο. Το μόνο που είχε κάνει ήταν να ζητήσει μετάθεση, χωρίς να αναφερθεί στους λόγους για τους οποίους τη ζητά.

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο που παρακολουθούσε τη 45χρονη, «υπήρχαν πολλά προβλήματα στην οικογένεια, μεταξύ τους. Εγώ της είχα πει, γιατί μου ανέφερε ότι υπήρχαν έτσι κάποιες απειλές από μέρους του, το τελευταίο διάστημα που είχε φύγει από το σπίτι ο ίδιος. Της είπα να ενημερώσει την αστυνομία. Μου είπε ότι το έκανε. Μου είπε ότι είχε ενημερώσει ήδη την αστυνομία η κοπέλα».

Ο ειδικός ψυχικής υγείας προσθέτει: «Στην τελευταία συνεδρία μου είχε πει ότι είχε ενημερώσει ήδη την υπηρεσία της. Ότι ενημέρωσε και ανέφερε ότι υπήρχε πρόβλημα με κάποιες απειλές. Της είπα να αλλάξει κλειδαριές στο σπίτι. Της είπα να πάρει τα μέτρα της. Να μιλήσει με δικηγόρο. Ήταν έντονες οι καταστάσεις. Δεν άντεχε. Κατάφερε και έφυγε από το σπίτι. Ηρέμησε, χαλάρωσε, μετά ερχόταν έτσι κάποιες φορές να δει τον μικρό. Της προέτρεψαν κι εγώ, γιατί μου είχε πει ότι τα ανέφερε αυτά στην αστυνομία. Μου είπε ότι ζήτησε από την αστυνομία μία φορά να της κάνουν μετάθεση και της είπα μετά ξανά, την τελευταία φορά που τον είδε και ήταν έτσι πιο έντονος: "Να πας να τους τα πεις, ρε παιδί μου, να ζητήσεις. Τώρα με αυτά που τους είπες, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν απειλές και λοιπά, μήπως τώρα σε διώξουν. Σε στείλουν αλλού, για κάποιο διάστημα, να χαλαρώσουν τα πράγματα" γιατί σε τέτοιους έντονους χωρισμούς χρειάζεται απόσταση».

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