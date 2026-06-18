Αγρίνιο: «Μπλόκο» από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών στην αποφυλάκιση του δολοφόνου των 5 κυνηγών

Ο Διονύσης Φούκας ο οποίος έχει εκτίσει περίπου 19 χρόνια για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας πέντε κυνηγών στο Αγρίνιο το 2006 είχε ζητήσει να αποφυλακιστεί

Μίλτος Τσεκούρας

Αγρίνιο: «Μπλόκο» από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών στην αποφυλάκιση του δολοφόνου των 5 κυνηγών

Ο Διονύσης Φούκας

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βόλου απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης του Διονύση Φούκα, λόγω μη συμπλήρωσης των 25 ετών φυλάκισης που απαιτεί ο νόμος.
  • Ο Διονύσης Φούκας έχει εκτίσει περίπου 19 χρόνια φυλάκισης για το πενταπλό φονικό στα Καλύβια Αγρινίου το 2006.
  • Ο Φούκας έχει καταδικαστεί σε πέντε φορές ισόβια για τη δολοφονία πέντε κυνηγών, ηλικίας από 17 έως 33 ετών.
  • Το φονικό συνέβη στις 25 Νοεμβρίου 2006, όταν δύο βοσκοί σκότωσαν πέντε συγγενείς κυνηγούς που μπήκαν στα χωράφια τους.
  • Ο 17χρονος Αλέξης Νικολόπουλος ήταν το μόνο θύμα που προσπάθησε να διαφύγει, αλλά βρέθηκε νεκρός σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τα άλλα θύματα.
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Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βόλου απέρριψε πριν από περίπου έξι μήνες το αίτημα αποφυλάκισης του δράστη του πενταπλού φονικού στα Καλύβια Αγρινίου το 2006, Διονύση Φούκα.

Όπως έκρινε ο κρατούμενος των Αγροτικών Φυλακών Κασσαβέτειας, δεν έχει συμπληρώσει το νόμιμο όριο των 25 ετών παραμονής σε σωφρονιστικό κατάστημα, απαραίτητη προϋπόθεση για να εξετάζεται η δυνατότητα αποφυλάκισής του.

Σύμφωνα με το gegonota.news, o Φούκας ο οποίος έχει εκτίσει περίπου 19 χρόνια για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας πέντε κυνηγών στο Αγρίνιο το 2006, είχε ζητήσει να αποφυλακιστεί, ωστόσο το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι δεν πληροί ακόμη τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τέτοιου είδους αιτήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος της Κασσαβέτειας έχει καταδικαστεί σε πέντε φορές ισόβια για τη δολοφονία πέντε κυνηγών ηλικίας 33, 23, 21, 17 και 32 ετών στο Αγρίνιο τον Νοέμβριο του 2006.

Το χρονικό της πενταπλής δολοφονίας

Tο απόγευμα της 25ης Nοεμβρίου 2006 πέντε κυνηγοί, όλοι συγγενείς μεταξύ τους, έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες δύο βοσκών, πατέρα και γιου, επειδή μπήκαν στα χωράφια τους ενώ κυνηγούσαν.

Στις 16.00 το απόγευμα εκείνου του μοιραίου Σαββάτου τα αδέρφια Bασίλης και Xρήστος Nικολόπουλος και τα πρώτα ξαδέρφια τους Λάμπρος Aντρέσσας, Hλίας Πίπας και Aλέξης Nικολόπουλος ξεκίνησαν από το χωριό Λεύκα Aγρινίου για να κυνηγήσουν μερικά χιλιόμετρα μακρύτερα, σε μια περιοχή, έξω από το χωριό Kαλύβια, η οποία θεωρείται καλό σημείο για κυνήγι.

Στις 17.10 ο πατέρας του 17χρονου Aλέξη Nικολόπουλου λαμβάνει ένα τηλεφώνημα από τον γιο του. «Πατέρα» είναι η μόνη λέξη που προλαβαίνει να πει ο νεαρός πριν πέσει η γραμμή. O πατέρας ανησυχεί αλλά περιμένει περίπου δύο ώρες και, όταν κανένας από τους κυνηγούς δεν δίνει σημεία ζωής, αποφασίζει να τους αναζητήσει.

Oταν φτάνει στην περιοχή, εντοπίζει τους δολοφονημένους συγγενείς του ανάμεσα στις καλαμιές και σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους. O μόνος που λείπει είναι ο γιος του τον οποίο βρίσκει νεκρό περίπου 100 μέτρα πιο μακριά από τους υπόλοιπους. O νεαρός ήταν ο μόνος που προσπάθησε να διαφύγει αλλά δεν τα κατάφερε. Eίχε δεχτεί μια σφαίρα στην πλάτη και άλλη μια εξ επαφής. Oπως προκύπτει, όλα τα θύματα είχαν δεχτεί τουλάχιστον δύο σφαίρες ο καθένας.

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