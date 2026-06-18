«Έχει γύφτικη ομορφιά» - «Από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο»: Καβγάς Παϊτέρη με Λατινοπούλου

Σφοδρή αντιπαράθεση στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής

Παναγιώτης Βελισσάρης

«Έχει γύφτικη ομορφιά» - «Από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο»: Καβγάς Παϊτέρη με Λατινοπούλου

Ο Βασίλης Παϊτέρης και η Αφροδίτη Λατινοπούλου

INTIME
ΕΛΛΑΔΑ
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Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της προέδρου της Φωνής Λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου και του γνωστού τραγουδιστή Βασίλη Παϊτέρη σημειώθηκε on air κατά τη διάρκεια εκπομπής στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Πώς ξεκίνησε ο καβγάς

Ο καβγάς ξέσπασε, όταν η κ. Λατινοπούλου, ανέφερε πως «υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν». Η εν λόγω αποστροφή προκάλεσε την παρέμβαση του τραγουδιστή που αντέδρασε στη χρήση του όρου για τους Ρομά και επιχείρησε να αποσαφηνίσει, όπως είπε, τη διάκριση ανάμεσα στις διαφορετικές ονομασίες που χρησιμοποιούνται για την κοινότητα.

«Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός», ανέφερε ο γνωστός τραγουδιστής.

Ο τραγουδιστής στη συνέχεια, απευθυνόμενος προς την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, ανέφερε: «Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».

Σε αυτό το σημείο η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε με την κ. Λατινοπούλου, να αναφέρει απευθυνόμενη προς τον κ. Παϊτέρη: «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια».

Η ένταση συνεχίστηκε για αρκετά λεπτά ακόμα, με την κ. Λατινοπούλου να σημειώνει απευθυνόμενη προς τον τραγουδιστή: «Δεν ντρέπεται να κάνει μια τέτοια προσωπική επίθεση; Εγώ δεν είπα κάτι προσβλητικό».

Ενώ ο Βασίλης Παϊτέρης ανταπάντησε: «Να μας πει αν αγόρασε χαλί η μάνα της από γύφτο». Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής τόνισε: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την οικογένειά μου και την καταγωγή μου. Αυτά είναι για μένα απαραβίαστα».

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