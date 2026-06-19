Πώς μια πανάκριβη και σπάνια συλλογή Lego έφερε δικαστήρια, συλλήψεις και… θεωρίες συνωμοσίας

Μία υπόθεση εξαφανισμένων παιχνιδιών Lego αξίας 10.000 δολαρίων έχει απασχολήσει έντονα τα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας πολλά σενάρια συνομωσίας, μία σύλληψη αλλά και μία τεράστια διαδικτυακή διαμάχη.

Πρόκειται για την πολύτιμη συλλογή Lego «Star Wars», που περιελάμβανε και το σπάνιο σετ «Cloud City», τα οποία είχε διατηρήσει ο 83χρονος Εντ Μάνσελ. Το 2023, ο γιος του Μπράιαν αποφάσισε να τα πουλήσει σε κατάστημα μεταχειρισμένων παιχνιδιών Lego της εταιρείας «Bricks & Minifigs με παρακαταθήκη, δηλαδή παραμένοντας ο νόμιμος ιδιοκτήτης τους μέχρι να βρεθεί νέος αγοραστής.

Τότε, η εταιρεία χαρακτήρισε τη συλλογή αυτή ως μία από τις «μεγαλύτερες και πολυτιμότερες ιδιωτικές συλλογές στον κόσμο. Τον επόμενο χρόνο το κατάστημα στο οποίο βρισκόταν η συλλογή πούλησε παιχνίδια αξίας 52.000 δολαρίων, όμως έναν χρόνο μετά αναγκάστηκε να πωληθεί σε νέο ιδιοκτήτη, καθώς η μέχρι τότε διαχειρίστρια χρωστούσε στη μητρική εταιρεία.

Από την πώληση στην εξαφάνιση και το youtube

Από τότε και μετά, οι μηνιαίες επιταγές του Μάνσελ σταμάτησαν να έρχονται με τον ίδιο να πηγαίνει προσωπικά στο κατάστημα προκειμένου να διαπιστώσει τι είχε συμβεί. Οι νέοι ιδιοκτήτες δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν τίποτα για τη συλλογή και την παρακαταθήκη.

Ο Μάνσεν τότε έκανε καταγγελία κατά της μητρικής εταιρείας αλλά και της πρώην ιδιοκτήτριας με τη διαδικασία να «τρέχει» για περισσότερο από έναν χρόνο χωρίς καμία επίλυση. Έτσι, ο Μάνσεν αποφάσισε να έρθει σε επαφή με έναν Youtuber, τον Μπεν Σνάιντερ, ο οποίος άλλαξε τελείως τη στρατηγική. Ο Σνάιντερ δημιούργησε μία ιστοσελίδα με όνομα «Κλέβουμε από ηλικιωμένους» και το λογότυπο της Bricks & Minifigs, ενώ αργότερα δημοσίευσε βίντεο που είχε τοποθετήσει την πινακίδα «Κλέψαμε τις οικονομίες ζωής μίας οικογένειας», έξω από το σπίτι ενός εκ των ιδιοκτητών της οικογένειας.

Χιλιάδες υποστηρικτές μέσω διαδικτύου

Ακολούθησαν οι καταγγελίες της εταιρείας στον Youtuber, για καταπάτηση, παρενόχληση και διατάραξη της τάξης μεταξύ άλλων, καθώς και η σύλληψή του. Το επόμενο χτύπημα ήρθε στις 21 Μαΐου, όταν ο Σνάιντερ δημοσίευσε ένα βίντεο με τίτλο «Εντοπίσα τον κλέφτη που έκλεψε LEGO αξίας 200.000 δολαρίων», το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 5 εκατ. προβολές. Οι ακόλουθοί του δημιούργησαν ένα κύμα διαμαρτυρίας κατά της αστυνομίας που στράφηκε εναντίον του Youtuber, κατηγορώντας την ότι συνεργάζεται με την Bricks & Minifigs για τη συγκάλυψη του εγκλήματος, φτάνοντας μέχρι και στη διακοπή δημοτικού συμβουλίου.

Το αστυνομικό τμήμα, από μεριάς του, εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι «η εμπλοκή μας σε αυτές τις υποθέσεις περιορίστηκε στην εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων και στην επιβολή του νόμου της Γιούτα». Αλλά αυτή η δήλωση δεν κατάφερε να κατευνάσει τις φήμες εναντίον της αστυνομίας.

Εν τω μεταξύ, η Bricks & Minifigs ισχυρίστηκε ότι τα καταστήματά της λαμβάνουν απειλητικά τηλεφωνήματα και email, ενώ το υποκατάστημα στο Όρεγκον έκλεισε εξαιτίας απειλών μέχρι και για βόμβες.

Τι υποστήριξε η εταιρεία

Σε αγωγή που κατατέθηκε στα τέλη Μαΐου, η μητρική εταιρεία της Bricks & Minifigs υποστήριξε ότι ανέλαβε τον έλεγχο του καταστήματος από την ιδιοκτήτρια, επειδή είχε συσσωρεύσει πολλών χιλιάδων δολαρίων χρέη, καθώς και ότι η πώληση με παρακαταθήκη δεν επιτρεπόταν. Ανέφερε μάλιστα πως η συλλογή κοστίζει 80.000 δολάρια αντί για 200.000 που ισχυριζόταν η οικογένεια και πως υπήρχε συνεργασία μεταξύ του Μάνσελ, του Σνάιντερ και της ιδιοκτήτριας για να παρενοχλήσουν και να εκβιάσουν τους νέους ιδιοκτήτες.

«Είμαστε απολύτως πρόθυμοι να καθίσουμε και να βρούμε έναν δίκαιο, βασισμένο στην πραγματικότητα τρόπο για να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο παππούς έχει αποκατασταθεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή της στις 28 Μαΐου.

Εν τω μεταξύ, η Λο ισχυρίστηκε ότι δεν έχει το σετ Lego και ότι ήταν μέρος του αποθέματος στο κατάστημα που μεταβιβάστηκε σε νέο ιδιοκτήτη. Μήνυσε την Bricks & Minifigs, ισχυριζόμενη ότι η εταιρεία «κατάσχεσε τον έλεγχο της επιχείρησης και άλλαξε τις κλειδαριές το ίδιο βράδυ» παράνομα.

Μία πολύτιμη συλλογή

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα Salem Business Journal, ο Μάνσελ έγραψε ότι ο πατέρας του άρχισε να συλλέγει Lego για να συντηρεί τα παιδιά και τα εγγόνια του. «Τα Lego ήταν ένα παιχνίδι που μοιραζόμασταν όταν ήμουν παιδί, και ήθελε να το μοιράζεται με τα εγγόνια του», είπε ο Μάνσελ.

«Επέλεξε τα Lego ως επένδυση και άρχισε να αγοράζει σετ και φιγούρες που θα διατηρούνταν καινούργιες και σε κουτί, ώστε μια μέρα να μπορούν να πουληθούν για να βοηθήσουν στην πληρωμή των σπουδών του εγγονιού στο κολέγιο».

Μια δωρεά στο GoFundMe για την οικογένεια Mansell έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής πάνω από 465.000 δολάρια. Ο έρανος αναφέρει ότι τα χρήματα θα δαπανηθούν «για να βοηθήσουν τον Bryan και τον πατέρα του να ανακτήσουν τη συλλογή τους ή την αξία της και να καλύψουν τα δικαστικά έξοδα».

Σημειώνεται ότι στον Youtuber Σνάιντερ απαγορεύτηκε με απόφαση δικαστηρίου να δημοσιεύει την οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υπόθεση.

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