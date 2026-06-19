Σαντορίνη: Απίστευτη ουρά δεκάδων τουριστών για μια φωτογραφία με το διάσημο τοπίο

Snapshot Τουλάχιστον 50 τουρίστες περιμένουν από τις 7 το πρωί σε ουρά στην Οία της Σαντορίνης για να βγάλουν φωτογραφία με τους διάσημους μπλε τρούλους.

Το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την έντονη ζήτηση για φωτογραφίες στα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού.

Η Σαντορίνη αποτελεί παγκόσμιο φωτογραφικό «ορόσημο» λόγω της δημοτικότητάς της στα social media.

Η μακρά αναμονή από τις πρώτες πρωινές ώρες υπογραμμίζει την αυξανόμενη πίεση που δέχονται τα πιο δημοφιλή σημεία της Οίας.

Παρόμοιες ουρές έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, αλλά η συνεχής αύξηση των επισκεπτών επιτείνει το πρόβλημα. Snapshot powered by AI

Απίστευτες εικόνες κατέγραψε επισκέπτης της Σαντορίνης, με χιλιάδες επισκέπτες να αναζητούν την... τέλεια φωτογραφία στα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού.

Μόνο που για να το πετύχουν, περιμένουν στημένοι επί ώρα, σε ουρά τουλάχιστον 50 ατόμων, στις 7 το πρωί!

Βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει μια εντυπωσιακή εικόνα στην Οία, καθώς δεκάδες τουρίστες σχηματίζουν ουρά από τις 7 το πρωί προκειμένου να φωτογραφηθούν μπροστά στους διάσημους μπλε τρούλους και το εμβληματικό κυκλαδίτικο τοπίο.

Στο βίντεο διακρίνονται τουλάχιστον 50 άτομα να περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους, αρκετοί κρατώντας κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές ή ακόμη και επαγγελματικό εξοπλισμό, ώστε να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο στιγμιότυπο.

Η εικόνα αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη δημοτικότητα της Σαντορίνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου συγκεκριμένα σημεία του νησιού έχουν μετατραπεί σε παγκόσμια φωτογραφικά «ορόσημα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται μεγάλες ουρές σε δημοφιλή σημεία της Οίας, ωστόσο το γεγονός ότι η αναμονή ξεκινά από τις πρώτες πρωινές ώρες προκαλεί εντύπωση και αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι πιο διάσημες τοποθεσίες του νησιού.

Διαβάστε επίσης