Σαντορίνη: Πλαφόν στην κρουαζιέρα 8.000 επισκεπτών

Η Σαντορίνη θέτει πλαφόν 8.000 επισκεπτών ημερησίως στην κρουαζιέρα για καλύτερη διαχείριση και αποφυγή συνωστισμού

Στιγμιότυπο από την Σαντορίνη.

  • Ο δήμαρχος Θήρας τονίζει την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών αντί για περαιτέρω τουριστική δόμηση.
  • Η αναβάθμιση του τελεφερίκ και η δημιουργία στεγασμένου χώρου αναμονής στο λιμάνι βελτιώνουν την εμπειρία των επισκεπτών.
  • Η δημοτική αρχή προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του νησιού, εστιάζοντας σε πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντικές εμπειρίες.
  • Οι διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει αρνητικά τις προκρατήσεις για τη νέα τουριστική σεζόν.
Η Σαντορίνη μπαίνει στη νέα τουριστική σεζόν με αισιοδοξία, αλλά και προβληματισμό για τις διεθνείς εξελίξεις και τις πιέσεις που δέχονται οι υποδομές της από την αυξημένη τουριστική κίνηση.

Ο δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζώρζος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, επισημαίνοντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ωστόσο ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη επηρεάσει τις προκρατήσεις. Τόνισε ότι το νησί δεν χρειάζεται περαιτέρω τουριστική δόμηση, αλλά αναβάθμιση των υποδομών, ώστε να εξυπηρετείται σωστά ο υπάρχων όγκος επισκεπτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση της κρουαζιέρας, με ανώτατο όριο περίπου 8.000 επισκεπτών ημερησίως και καλύτερη κατανομή των αφίξεων μέσα στην εβδομάδα, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται το τελεφερίκ και δημιουργείται νέος στεγασμένος χώρος αναμονής για τους επισκέπτες, που βελτιώνει την εμπειρία στο λιμάνι.

Η δημοτική αρχή και οι τοπικοί φορείς τονίζουν ότι στόχος πλέον δεν είναι η αύξηση του τουρισμού, αλλά η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του νησιού και η ανάδειξή του ως πολυδιάστατου προορισμού με πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντικές εμπειρίες.

