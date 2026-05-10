Σαντορίνη: Πλαφόν στην κρουαζιέρα 8.000 επισκεπτών
Η Σαντορίνη θέτει πλαφόν 8.000 επισκεπτών ημερησίως στην κρουαζιέρα για καλύτερη διαχείριση και αποφυγή συνωστισμού
Snapshot
- Ο δήμαρχος Θήρας τονίζει την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών αντί για περαιτέρω τουριστική δόμηση.
- Η αναβάθμιση του τελεφερίκ και η δημιουργία στεγασμένου χώρου αναμονής στο λιμάνι βελτιώνουν την εμπειρία των επισκεπτών.
- Η δημοτική αρχή προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του νησιού, εστιάζοντας σε πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντικές εμπειρίες.
- Οι διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει αρνητικά τις προκρατήσεις για τη νέα τουριστική σεζόν.
Η Σαντορίνη μπαίνει στη νέα τουριστική σεζόν με αισιοδοξία, αλλά και προβληματισμό για τις διεθνείς εξελίξεις και τις πιέσεις που δέχονται οι υποδομές της από την αυξημένη τουριστική κίνηση.
Ο δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζώρζος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, επισημαίνοντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ωστόσο ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη επηρεάσει τις προκρατήσεις. Τόνισε ότι το νησί δεν χρειάζεται περαιτέρω τουριστική δόμηση, αλλά αναβάθμιση των υποδομών, ώστε να εξυπηρετείται σωστά ο υπάρχων όγκος επισκεπτών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση της κρουαζιέρας, με ανώτατο όριο περίπου 8.000 επισκεπτών ημερησίως και καλύτερη κατανομή των αφίξεων μέσα στην εβδομάδα, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
Παράλληλα, αναβαθμίζεται το τελεφερίκ και δημιουργείται νέος στεγασμένος χώρος αναμονής για τους επισκέπτες, που βελτιώνει την εμπειρία στο λιμάνι.
Η δημοτική αρχή και οι τοπικοί φορείς τονίζουν ότι στόχος πλέον δεν είναι η αύξηση του τουρισμού, αλλά η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του νησιού και η ανάδειξή του ως πολυδιάστατου προορισμού με πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντικές εμπειρίες.