ΕΕ- Αντόνιο Κόστα: «Χρειαζόμαστε διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα»

«Δημιουργούμε διπλωματικούς διαύλους με τη Μόσχα επειδή δεν μπορούμε να εξαρτόμαστε από άλλους» δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Δημήτρης Μάνωλης

ΕΕ- Αντόνιο Κόστα: «Χρειαζόμαστε διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα»
epa13046968 (L-R) European Council President Antonio Costa, Ukraine's President Volodymyr Zelensky and European Commission President Ursula von der Leyen arrive for the European Council summit in Brussels, Belgium, 18 June 2026. European leaders are gathering in Brussels for a two-day meeting packed with pressing geopolitical and economic issues. EPA/OLIVIER MATTHYS
EPA
ΚΟΣΜΟΣ
9'
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Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπερασπίστηκε τις επαφές της ομάδας του με Ρώσους αξιωματούχους, οι οποίες πυροδότησαν μια τεταμένη συζήτηση μεταξύ των ηγετών της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης το βράδυ σχετικά με το ποιος πρέπει να μιλήσει με τη Μόσχα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι, και δεν σκοπεύει να είναι, μεσολαβητής», δήλωσε ο Κόστα. «Αυτό που κάνω μέσω του γραφείου μου είναι να δημιουργήσω μια διπλωματική οδό, επειδή δεν μπορούμε να εξαρτόμαστε από άλλους για να ερμηνεύσουν τα ρωσικά μηνύματα και πρέπει να είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε απευθείας στη Ρωσία τα δικά μας μηνύματα».

Ο αρχηγός του επιτελείου του Κόστα μίλησε με αξιωματούχους στο Κρεμλίνο δύο φορές τις τελευταίες εβδομάδες, σπάζοντας χρόνια διπλωματικής σιωπής μεταξύ Βρυξελλών και Μόσχας και εξοργίζοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες που δήλωσαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων.

«Αυτό που κάνω μέσω του γραφείου μου είναι να δημιουργήσω μια διπλωματική οδό, επειδή δεν μπορούμε να βασιστούμε αποκλειστικά σε άλλους για να ερμηνεύσουν τα ρωσικά μηνύματα και πρέπει να είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε τα δικά μας μηνύματα απευθείας στη Ρωσία», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά την οποία «υπήρξε μια πολύ καλή και πολύ χρήσιμη συζήτηση για την αποσαφήνιση παρεξηγήσεων», εξήγησε.

«Παρεξηγήσεις σχετικά με τις συνομιλίες με τη Μόσχα, η ΕΕ δεν θα μεσολαβήσει ποτέ»

«Είχαμε μια χρήσιμη συζήτηση για να διευκρινίσουμε τις παρεξηγήσεις» που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με το Κρεμλίνο. «Πρώτα απ 'όλα, η ΕΕ δεν είναι και δεν σκοπεύει να είναι μεσολαβητής: στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, απαντώντας σε ερώτηση σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Δεν είναι ακόμη ώρα για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία»

Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να συνομιλήσει όταν έρθει η ώρα, αλλά αυτό δεν είναι τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Η ώρα για διαπραγματεύσεις δεν έχει έρθει ακόμα», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα. Αλλά θα έρθει, και όταν έρθει, «πρέπει να τους ακούσουμε [τη Ρωσία] και να τους το μεταφέρουμε». Αυτό δεν σημαίνει «θέλουμε να αντικαταστήσουμε την Ουκρανία», πρόσθεσε, αλλά «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένα συμφέροντα στην ασφάλειά μας».

Μόνο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να μιλούν εκ μέρους της ΕΕ στο σύνολό της, επέμεινε ο Κόστα.

Φον ντερ Λάιεν: «Αργά ή γρήγορα, η Ρωσία θα διαπραγματευτεί - Ενωμένη με τον Κόστα»

«Αργά ή γρήγορα, η Ρωσία θα πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ειδικά υπό την πίεση των κυρώσεών μας, και όταν έρθει αυτή η στιγμή, θα χρειαστούμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μήνυμα προς τον πρόεδρο Πούτιν».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε αυτό στη συνέντευξη Τύπου μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την υποστήριξή της στις προσπάθειες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα.

«Ο πρόεδρος Κόστα και εγώ θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον πρόεδρο Ζελένσκι για την επίτευξη αυτού του επείγοντος στόχου. Ο πρόεδρος Κόστα εκπροσωπεί τα 27 κράτη μέλη. Τα μέσα, για παράδειγμα στους τομείς της ενέργειας, των παγίων περιουσιακών στοιχείων, των κυρώσεων, της αμυντικής βιομηχανίας και άλλων, βρίσκονται στα χέρια της Επιτροπής. Μπορώ μόνο να επιβεβαιώσω ότι έχουμε συνεργαστεί άριστα από την πρώτη μέρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

«Η Ουκρανία και η Ευρώπη θέλουν ειρήνη. Η μόνη που επιλέγει σταθερά τη βία είναι η Ρωσία. Ολόκληρη η ήπειρος κινδυνεύει και γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να είναι ένας από τους αρχιτέκτονες μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Η Ουκρανία έχει την ευθύνη και εμείς, ως ΕΕ, το υποστηρίζουμε», κατέληξε.

Ο Μερτζ και ο Μακρόν είναι ενοχλημένοι με τον Κόστα για τις επαφές με τη Μόσχα

Στη χθεσινοβραδινή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις προσπάθειες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να ξεκινήσει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία ενόψει πιθανών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

Το Politico επικαλέστηκε πέντε πηγές της ΕΕ που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών, οι οποίες σημείωσαν ότι άλλοι ηγέτες τάχθηκαν με τον Κόστα.

Πηγές της γερμανικής κυβέρνησης, τις οποίες επικαλέστηκε το dpa, χαρακτήρισαν την πρωτοβουλία ως «προσβολή» μετά τη χθεσινοβραδινή συζήτηση, χαρακτηρίζοντάς την «ασυντόνιστη» και «αντιεπαγγελματική» κίνηση. Αυτές οι πηγές ανέφεραν επίσης ότι ορισμένοι ηγέτες δήλωσαν ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για διάλογο, ενώ άλλοι χαιρέτισαν την πρωτοβουλία.

Μακρόν: «Ευρωπαίοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Κόστα θα έχει ρόλο αν αυτό οριστεί»

«Οι Ευρωπαίοι δεν είναι μεσολαβητές. Μπορεί να υπήρξαν δυνάμεις, μερικές φορές φιλικές, που έδρασαν ως μεσολαβητές στη σύγκρουση. Δεν είμαστε μεσολαβητές. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Παρέχουμε βοήθεια και υποστήριξη. Έχουμε επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Την ημέρα που θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις, οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, επειδή είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο τέλος της συνόδου κορυφής της ΕΕ. «Η ΕΕ πρέπει να εκπροσωπείται και ο πρόεδρος Κόστα, εάν καθοριστούν οι αρμοδιότητές του, θα έχει ρόλο. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τον ρόλο τους», τόνισε.

«Μια σύνοδος κορυφής των προθύμων θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου»

Οι Ευρωπαίοι παραμένουν έτοιμοι να συμβάλουν σε ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, ιδίως μέσω του Συνασπισμού των Προθύμων, ο οποίος θα διαδραματίσει ρόλο όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να επαναλάβω ότι έχουμε προσκαλέσει όλα τα κράτη μέλη του Συνασπισμού των Προθύμων, είτε είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, σε μια σύνοδο κορυφής στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου και στη συνέχεια να συμμετάσχουν στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στις 14 Ιουλίου μαζί με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Μερτς: «Το ποιος θα μιλήσει εκ μέρους της ΕΕ για την Ουκρανία δεν είναι θέμα που πρέπει να αποφασιστεί τώρα»

«Το ποιος θα μιλήσει εκ μέρους της Ευρώπης δεν είναι θέμα που θα αποφασίσουμε τώρα. Πρέπει πρώτα να είμαστε ενωμένοι επί της ουσίας και μετά θα διευκρινίσουμε τις μορφές». Αυτό δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας στον Τύπο μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με πιθανές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

«Είναι σημαντικό για μένα να τονίσω ότι αυτή η μορφή E3 γεννήθηκε κατόπιν ρητού αιτήματος της Ουκρανίας. Και είναι επίσης λογικό το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία να συνεργαστούν στενά εδώ: είναι μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη και είναι επίσης αυτά που συμβάλλουν σημαντικά στην στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος. «Η Ουκρανία ζήτησε ρητά να διαδραματίσουν και αυτές οι τρεις χώρες ρόλο στον συντονισμό», επανέλαβε ο Μερτς.

Κρεμλίνο: Το Κίεβο βλέπει καταστροφική κατάσταση στο μέτωπο

Η Ουκρανία «συνεχίζει να ακολουθεί τη δική της γραμμή, η οποία δεν είναι προσανατολισμένη στις διαπραγματεύσεις» και «βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Η κατάσταση στο μέτωπο σύντομα θα γίνει εντελώς καταστροφική για την ουκρανική πλευρά, και αυτό ακριβώς είναι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφερόμενος επίσης στις χθεσινές ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήριο της Μόσχας.

Η Ουκρανία ξεκινά διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για μια εκεχειρία δύο φάσεων

Η προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα σταδιακό σχέδιο, ίσως παρόμοιο με αυτό που συμφώνησε πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν. Οι ρωσικές στρατιωτικές αποτυχίες και οι ουκρανικές επιτυχίες σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ρωσίας, των γραμμών ανεφοδιασμού της και των στόχων εντός της ίδιας της Ρωσίας έχουν αρχίσει να αλλάζουν την προσέγγιση του Τραμπ στη συνεχιζόμενη ρωσοουκρανική σύγκρουση, όπως αναφέρει το The Economist, το οποίο αναφέρει την έναρξη άτυπων διαπραγματεύσεων μεταξύ εκπροσώπων του Κιέβου και της ομάδας του Τραμπ. Μία από τις ιδέες που συζητούνται είναι ο τερματισμός του πολέμου σε δύο στάδια. Πρώτον, παύση των εχθροπραξιών κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, 50-70 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα και από τις δύο πλευρές· μόνο τότε, μια ευρύτερη συμφωνία. Σύμφωνα με το The Economist, οι άτυπες συνομιλίες με τη Μόσχα έχουν ξαναρχίσει.

Ωστόσο, ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ότι η Ρωσία είναι απίθανο να αναλάβει συγκεκριμένη δράση πριν από τον Οκτώβριο, όταν μπορεί να είναι πρόθυμη να υποστηρίξει τον Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο «και να λάβει κάτι σε αντάλλαγμα». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το Κρεμλίνο πιθανότατα θα καθυστερήσει μέχρι την επόμενη άνοιξη, ελπίζοντας ότι μια άλλη μαζική χειμερινή εκστρατεία πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που στοχεύουν ουκρανικές πόλεις και ενεργειακές υποδομές θα αναγκάσει σε παραχωρήσεις.
Η Μόσχα συνεχίζει να επιμένει ότι είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί μόνο «στο πνεύμα του Άνκορατζ», αναφερόμενη στο γεγονός ότι, κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να συμφώνησε με τον Τραμπ να παραχωρήσει όλο το Ντονμπάς στη Ρωσία και να αναγνωρίσει, de jure ή de facto, τον έλεγχό του στην Κριμαία και τα κατεχόμενα εδάφη των περιοχών Χερσώνα και Ζαπορίζια.

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