Θανατηφόρο στέλεχος πανώλης που ανακαλύφθηκε στη Ρωσία ανατρέπει βασική αντίληψη για την ασθένεια

Νέα μελέτη διαπιστώνει ότι το βακτήριο που συνδέεται με την ασθένεια είναι πολύ παλαιότερο και εξίσου θανατηφόρο 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Θανατηφόρο στέλεχος πανώλης που ανακαλύφθηκε στη Ρωσία ανατρέπει βασική αντίληψη για την ασθένεια
WHAT THE FACT
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  • Η πανώλη υπάρχει εδώ και 5.500 χρόνια και ήταν θανατηφόρα ήδη σε προϊστορικούς κυνηγούς
  • τροφοσυλλέκτες στη Ρωσία.
  • Το βακτήριο Yersinia pestis, που προκαλεί την πανώλη, βρέθηκε σε DNA από τέσσερις τοποθεσίες κοντά στη λίμνη Βαϊκάλη στη Σιβηρία.
  • Δύο επιδημίες πανώλης σημειώθηκαν στη νοτιοανατολική Σιβηρία πριν από 5.500 χρόνια και μερικούς αιώνες αργότερα, προκαλώντας μαζικούς θανάτους και ομαδικούς τάφους.
  • Το ίδιο είδος ξενιστή, πιθανότατα άγριες μαρμότες, ευθύνεται για τις δύο επιδημίες, με υψηλή θνησιμότητα ειδικά μεταξύ παιδιών ηλικίας 8
  • 11 ετών.
  • Η μελέτη ανατρέπει την πεποίθηση ότι τα προϊστορικά στελέχη της πανώλης ήταν λιγότερο θανατηφόρα και δείχνει ότι η μετάδοση γινόταν ακόμη και σε νομαδικούς πληθυσμούς.
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Παλαιότερη από όσο νόμιζαν οι ειδικοί είναι η πανώλη, που υπάρχει εδώ και 5.500 χρόνια και σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους, ιδιαίτερα στην περίοδο του Μεσαίωνα, όπως διαπιστώνει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature.

Το βακτήριο που συνδέεται με την ασθένεια υπάρχει εδώ και πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η ανακάλυψη έγινε στο DNA 42 προϊστορικών κυνηγών - τροφοσυλλεκτών στη Ρωσία. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν πολλά παιδιά και έφηβοι. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν και ανέλυσαν την αλληλουχία του DNA από τα δόντια του δείγματος που βρέθηκε σε τέσσερις τοποθεσίες κοντά στη λίμνη Βαϊκάλη στη Σιβηρία της Ρωσίας. Το DNA από τα άτομα και το βακτήριο της πανώλης, Yersinia pestis, αποτελούσαν το συνολικό γενετικό υλικό που αναλύθηκε από την ομάδα.

Το εύρημα δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, αυτή είναι η παλαιότερη ανίχνευση εστιών πανώλης που είναι γνωστή στον άνθρωπο. Δεύτερον, προσφέρει σαφείς ενδείξεις ότι τα γενετικά διαφορετικά στελέχη Yersinia pestis ήταν θανατηφόρα για τον άνθρωπο.

Μέχρι τώρα, τα παλαιότερα γνωστά στελέχη του Y. pestis ήταν δυνητικά 5.300 ετών. Και πιθανότατα δεν προκάλεσε σοβαρή ασθένεια.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι δύο ξεχωριστές επιδημίες εξαπλώθηκαν στη νοτιοανατολική Σιβηρία. Η πρώτη πριν από περίπου 5.500 χρόνια και η δεύτερη μερικούς αιώνες αργότερα. Η ομάδα σημείωσε ότι στο πρώτο περιστατικό, αρκετοί στενοί συγγενείς πέθαναν σε μια τοποθεσία που ονομάζεται Ust'Ida και θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Περισσότεροι άνθρωποι μολύνθηκαν από το ίδιο στέλεχος 37 χιλιόμετρα μακριά στο Bratskii Kamen. «Η πιο ξεκάθαρη εξήγηση για αυτόν τον μαζικό θάνατο είναι η εκτεταμένη μόλυνση από πανώλη», δήλωσε στο Popular Science ο Ruairidh Macleod, συν-συγγραφέας της μελέτης. Είπε ότι είναι παρόμοιο με τη «μετάδοση της νόσου από άνθρωπο σε άνθρωπο»

    Το ίδιο τρωκτικό προκάλεσε τις δυο επιδημίες

    Είναι ενδιαφέρον ότι οι ερευνητές εντόπισαν βιολογικούς συγγενείς μεταξύ των θυμάτων και των δύο εστιών που θάφτηκαν σε ξεχωριστούς τάφους. Σύμφωνα με τον Macleod, αυτό το εύρημα δείχνει ότι οι «ίδιοι πληθυσμοί για εκατοντάδες χρόνια» εκτέθηκαν σε νέα κρούσματα πανώλης για αρκετούς αιώνες. Το παθογόνο που ευθύνεται για τα κρούσματα προήλθε από το ίδιο είδος ξενιστή άγριων τρωκτικών - πιθανότατα μαρμότες.

    Αρκετά παιδιά έχασαν επίσης τη ζωή τους και στις δύο επιδημίες, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας μεταξύ των νεότερων ήταν υψηλό. Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ οκτώ και έντεκα ετών επηρεάστηκαν σοβαρά. Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι το στέλεχος του Y. pestis, το οποίο δεν είχε ανακαλυφθεί μέχρι τότε, ενδέχεται να εξελίχθηκε πριν από περίπου 5.700 χρόνια. Ένα γονίδιο που έκανε τη νόσο πιο θανατηφόρα, ειδικά για τα παιδιά, δεν υπάρχει σε άλλα σύγχρονα ή ιστορικά στελέχη του Y. pestis.

    Μέχρι τώρα, οι ειδικοί πίστευαν ότι τα κρούσματα σε όλη την κοινότητα συνέβησαν μόνο όταν ο προϊστορικός άνθρωπος μετακόμισε σε μεγαλύτερες κατοικίες και σχημάτισε πόλεις. Ωστόσο, αυτή η μελέτη δείχνει ότι ακόμη και οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες, που ήταν κυρίως σε κίνηση, επηρεάστηκαν επίσης από αυτό. Το εύρημα ανατρέπει επίσης την πεποίθηση ότι τα προϊστορικά στελέχη της πανώλης ήταν λιγότερο θανατηφόρα λόγω της απουσίας συγκεκριμένων γονιδίων που συνδέονται με τη βουβωνική πανώλη.

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