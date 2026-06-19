Ο Αντώνης Κανάκης κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι του: «Το σκάρωσα πριν 38 χρόνια» - Βίντεο

Snapshot Ο Αντώνης Κανάκης κυκλοφόρησε επίσημα το πρώτο μουσικό του κομμάτι με τίτλο «Sadness (You’re Not Alone)».

Το τραγούδι δημιουργήθηκε πριν 38 χρόνια και διαμορφώθηκε τελικά πριν περίπου 10 χρόνια μαζί με τον Kled Mone.

Η φωνητική ερμηνεία του κομματιού έχει τη συμμετοχή της Yalena, που πρόσθεσε τα φωνητικά στοιχεία.

Παρά την ενασχόλησή του με τη μουσική για 40 χρόνια, αυτή είναι η πρώτη επίσημη προσωπική του κυκλοφορία.

Ο Κανάκης έχει προηγουμένως κυκλοφορήσει πολλά επίσημα remixes, αλλά όχι πρωτότυπα δικά του τραγούδια. Snapshot powered by AI

Την πρώτη επίσημη κυκλοφορία δικού του μουσικού κομματιού ανακοίνωσε ο Αντώνης Κανάκης μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας μια προσωπική διαδρομή δεκαετιών στη μουσική δημιουργία.

Ο παρουσιαστής μοιράστηκε με το κοινό του τη χαρά και τη συγκίνησή του, εξηγώντας ότι, παρότι ασχολείται με τη μουσική εδώ και περίπου 40 χρόνια, δεν είχε μέχρι σήμερα προχωρήσει στην έκδοση δικής του δουλειάς. Η ανάρτησή του συνοδεύει την κυκλοφορία του κομματιού «Sadness (You ‘re Not Alone)», το οποίο, όπως σημειώνει, είχε μια ιδιαίτερη ιστορία μέχρι να πάρει την τελική του μορφή.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά:

«Μουσικές γράφω ή σκαρώνω (μου αρέσει πολύ περισσότερο το «σκαρώνω») εδω και 40 περίπου χρόνια. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο δεν έχω κυκλοφορήσει ποτέ τίποτα δικό μου. Αντιθέτως, τα τελευταία 10 χρόνια έχω κυκλοφορήσει πολλά official remixes.

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για μένα, γιατί σήμερα είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορεί επίσημα κάτι δικό μου.

Το «Sadness (You ‘re Not Alone)», είναι ένα κομμάτι που αγαπώ πολύ και συνοδεύεται από μια ενδιαφέρουσα ιστορία μέχρι να φτάσει στην τελική του μορφή. Το «σκάρωσα» πριν 38 χρόνια.Πριν 10 χρόνια περίπου το δουλέψαμε μαζί με τον Kled Mone που εκτός των άλλων, έγραψε και τραγούδησε υπέροχους στίχους.

Μέσα στο μυαλό μου άκουγα παράλληλα και τους στίχους του κλασικού «You “re Not Alone» και έτσι ζητήσαμε από την Yalena τα μαγικά της φωνητικά. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί οδήγησαν στο τελικό αποτέλεσμα.

Περιμένει λοιπόν περίπου μια δεκαετία και κυκλοφορεί επιτέλους σήμερα».

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