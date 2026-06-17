Έλενα Παπαρίζου: Κυκλοφορεί το «Αλήθεια Τώρα» - Το βίντεο που ξεσήκωσε τους θαυμαστές της

Snapshot Η Έλενα Παπαρίζου ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού της με τίτλο «Αλήθεια Τώρα».

Το τραγούδι έχει στίχους της Ελεάνας Βραχάλη και μουσική του Μάριου Ψιμόπουλου.

Στο βίντεο προώθησης, η τραγουδίστρια εμφανίζεται με ανανεωμένη εμφάνιση που θυμίζει την εποχή των Antique.

Οι θαυμαστές εξέφρασαν θετικά σχόλια και ενθουσιασμό για το νέο τραγούδι, αποκαλώντας την «Mother», «Βασίλισσα» και «Icon». Snapshot powered by AI

Την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού με τίτλο «Αλήθεια Τώρα» προανήγγειλε η Έλενα Παπαρίζου μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, δίνοντας στους θαυμαστές της μια πρώτη γεύση από το επόμενο δισκογραφικό της βήμα.

Το νέο κομμάτι φέρει την υπογραφή της Ελεάνας Βραχάλη στους στίχους και του Μάριου Ψιμόπουλου στη μουσική, σηματοδοτώντας την επιστροφή της δημοφιλούς τραγουδίστριας με μια νέα μουσική πρόταση.

Η αλλαγή στην εμφάνισή της

Πέρα από το νέο τραγούδι, το ενδιαφέρον των θαυμαστών της κέντρισε και η ανανεωμένη εμφάνισή της στο βίντεο. Η Έλενα Παπαρίζου εμφανίζεται με νέο χτένισμα, το οποίο θύμισε σε πολλούς την εποχή των Antique, όταν έκανε τα πρώτα της βήματα στη δισκογραφία και γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Η τραγουδίστρια δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγούδι, ωστόσο το teaser ήταν αρκετό για να δημιουργήσει προσμονή ενόψει της επίσημης κυκλοφορίας του.

https://www.instagram.com/reel/DZqJNnRNnd_/

«Mother», «Βασίλισσα» και αποθέωση στα σχόλια

Το βίντεο της Έλενας Παπαρίζου συγκέντρωσε εκατοντάδες θετικά σχόλια από τους θαυμαστές της, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για το νέο τραγούδι. Πολλοί την αποκάλεσαν «Mother», «Βασίλισσα» και «Icon», ενώ δήλωσαν πως ανυπομονούν να ακούσουν ολόκληρο το νέο τραγούδι όταν κυκλοφορήσει.

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