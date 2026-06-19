Ιρανή τραγουδίστρια καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα - Τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ πατριωτικό τραγούδι

Στην τραγουδίστρια και στα μέλη της ορχήστρας που τη συνοδεύαν επιβλήθηκε επίσης διετής απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και συμμετοχής σε καλλιτεχνικές  δραστηριότητες

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ιρανή τραγουδίστρια καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα - Τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ πατριωτικό τραγούδι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ιρανή τραγουδίστρια Parastoo Ahmadi και οι 8 μουσικοί της καταδικάστηκαν σε 74 μαστιγώματα και διετή απαγόρευση εξόδου και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για συναυλία χωρίς χιτζάμπ.
  • Η καταδίκη αφορά την εμφάνιση της Ahmadi τον Δεκέμβριο του 2024, όταν τραγούδησε πατριωτικό κομμάτι χωρίς να φορέσει το μουσουλμανικό σύμβολο θρησκευτικής αφοσίωσης.
  • Το βίντεο της παράστασης διακινήθηκε στο διαδίκτυο, προκάλεσε επίσημη αναφορά και προσωρινή κράτηση των μουσικών, που αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.
  • Το ιρανικό ποινικό δίκαιο δεν ποινικοποιεί τη μουσική από γυναίκες, αλλά οι αρχές χρησιμοποιούν τις υποθέσεις αυτές για να καταστείλουν την πολιτιστική διαφωνία.
  • Παρόμοιες τιμωρίες έχουν υποστεί και άλλες γυναίκες καλλιτέχνιδες και ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.
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Σε μαστίγωμα καταδικάστηκε μία Ιρανή τραγουδίστρια, και οι 8 μουσικοί της ορχήστρας που τη συνόδευε, επειδή ερμήνευσε ένα πατριωτικό τραγούδι χωρίς να φοράει χιτζάμπ.

Η σκληρή ποινή αφορά στην εμφάνιση της 29χρονης Parastoo Ahmadi με την μπάντα της κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής παράστασης από τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε ο Guardian.

Η Αhmadi ερμήνευσε στα περσικά το πατριωτικό κομμάτι "As Khoone Javane Vatan" - που μεταφράζεται «"Από το αίμα της νεολαίας της πατρίδας» - χωρίς να φορέσει χιτζάμπ, που θεωρείται μουσουλμανικό σύμβολο θρησκευτικής αφοσίωσης, ανέφερε το πρακτορείο.

Αφορμή στάθηκε το βίντεο που διακινήθηκε στο διαδίκτυο, ωθώντας τις αρχές να καταθέσουν επίσημη αναφορά .

Ο λαϊκός καλλιτέχνης και άλλοι μουσικοί φέρεται να κρατήθηκαν για λίγο για τη ζωντανή ροή, η οποία συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στο YouTube — αλλά τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι.

Εκτός από τα φρικιαστικά μαστιγώματα, το ποινικό δικαστήριο της επαρχίας Qom, καταδίκασε την Ahmadi και τους άλλους 8 της ορχήστρας σε διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και διετή απαγόρευση συμμετοχής σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

«Το τραγούδι, η εκτέλεση μουσικής και η παραγωγή ή διάδοση μουσικών έργων από γυναίκες δεν ποινικοποιούνται σύμφωνα με το ιρανικό ποινικό δίκαιο», δήλωσε στο πρακτορείο ο Moein Khazaeli, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Κατά συνέπεια, τέτοιες δραστηριότητες δεν μπορούν εύλογα να ερμηνευθούν ως «παραγωγή, διανομή ή δημοσίευση άσεμνου περιεχομένου».

Αν και το επίσημο δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει την απόφαση, ομάδες δικαιωμάτων και δικηγόροι που εξέτασαν τις καταθέσεις υποστήριξαν ότι η αύξηση των υποθέσεων εναντίον καλλιτεχνών δείχνει την πρόθεση του θεοκρατικού καθεστώτος να πατάξει άγρια την πολιτιστική διαφωνία, ανέφερε ο Guardian.

Άλλες τραγουδίστριες και ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών έχουν υποστεί παρόμοιες τιμωρίες από την Ισλαμική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένου του μαστιγώματος και της αυθαίρετης κράτησης, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

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