Ιρανή τραγουδίστρια καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα - Τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ πατριωτικό τραγούδι

Snapshot Η Ιρανή τραγουδίστρια Parastoo Ahmadi και οι 8 μουσικοί της καταδικάστηκαν σε 74 μαστιγώματα και διετή απαγόρευση εξόδου και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για συναυλία χωρίς χιτζάμπ.

Η καταδίκη αφορά την εμφάνιση της Ahmadi τον Δεκέμβριο του 2024, όταν τραγούδησε πατριωτικό κομμάτι χωρίς να φορέσει το μουσουλμανικό σύμβολο θρησκευτικής αφοσίωσης.

Το βίντεο της παράστασης διακινήθηκε στο διαδίκτυο, προκάλεσε επίσημη αναφορά και προσωρινή κράτηση των μουσικών, που αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το ιρανικό ποινικό δίκαιο δεν ποινικοποιεί τη μουσική από γυναίκες, αλλά οι αρχές χρησιμοποιούν τις υποθέσεις αυτές για να καταστείλουν την πολιτιστική διαφωνία.

Παρόμοιες τιμωρίες έχουν υποστεί και άλλες γυναίκες καλλιτέχνιδες και ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία. Snapshot powered by AI

Σε μαστίγωμα καταδικάστηκε μία Ιρανή τραγουδίστρια, και οι 8 μουσικοί της ορχήστρας που τη συνόδευε, επειδή ερμήνευσε ένα πατριωτικό τραγούδι χωρίς να φοράει χιτζάμπ.

Η σκληρή ποινή αφορά στην εμφάνιση της 29χρονης Parastoo Ahmadi με την μπάντα της κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής παράστασης από τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε ο Guardian.

Η Αhmadi ερμήνευσε στα περσικά το πατριωτικό κομμάτι "As Khoone Javane Vatan" - που μεταφράζεται «"Από το αίμα της νεολαίας της πατρίδας» - χωρίς να φορέσει χιτζάμπ, που θεωρείται μουσουλμανικό σύμβολο θρησκευτικής αφοσίωσης, ανέφερε το πρακτορείο.

Meanwhile Iranian singer Parastoo Ahmadi has been sentenced to 74 lashes, 2 years of travel ban & 2 years of artistic activities ban by the Islamic judiciary court.



Her crime? Holding a concert, singing and not wearing “appropriate” Islamic clothing pic.twitter.com/3Eh90Yp34n — Throwback Iran (@Tarikh_Eran) June 18, 2026

Αφορμή στάθηκε το βίντεο που διακινήθηκε στο διαδίκτυο, ωθώντας τις αρχές να καταθέσουν επίσημη αναφορά .

Ο λαϊκός καλλιτέχνης και άλλοι μουσικοί φέρεται να κρατήθηκαν για λίγο για τη ζωντανή ροή, η οποία συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στο YouTube — αλλά τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι.

Εκτός από τα φρικιαστικά μαστιγώματα, το ποινικό δικαστήριο της επαρχίας Qom, καταδίκασε την Ahmadi και τους άλλους 8 της ορχήστρας σε διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και διετή απαγόρευση συμμετοχής σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

«Το τραγούδι, η εκτέλεση μουσικής και η παραγωγή ή διάδοση μουσικών έργων από γυναίκες δεν ποινικοποιούνται σύμφωνα με το ιρανικό ποινικό δίκαιο», δήλωσε στο πρακτορείο ο Moein Khazaeli, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Κατά συνέπεια, τέτοιες δραστηριότητες δεν μπορούν εύλογα να ερμηνευθούν ως «παραγωγή, διανομή ή δημοσίευση άσεμνου περιεχομένου».

Αν και το επίσημο δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει την απόφαση, ομάδες δικαιωμάτων και δικηγόροι που εξέτασαν τις καταθέσεις υποστήριξαν ότι η αύξηση των υποθέσεων εναντίον καλλιτεχνών δείχνει την πρόθεση του θεοκρατικού καθεστώτος να πατάξει άγρια την πολιτιστική διαφωνία, ανέφερε ο Guardian.

Άλλες τραγουδίστριες και ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών έχουν υποστεί παρόμοιες τιμωρίες από την Ισλαμική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένου του μαστιγώματος και της αυθαίρετης κράτησης, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.