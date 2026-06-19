Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για τη δήλωσή τους - Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία

Snapshot Η προθεσμία για την καταχώριση των ασανσέρ στο Μητρώο Ανελκυστήρων λήγει στις 30 Ιουνίου 2026, με περιορισμένες πιθανότητες νέας παράτασης.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 288.000 ανελκυστήρες, με μικρή αύξηση από τις 270.000 τον Νοέμβριο του 2025.

Η εκτίμηση για τον συνολικό αριθμό ανελκυστήρων στη χώρα παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση, κυμαινόμενη μεταξύ 310.000 και 700.000.

Τα πρόστιμα για μη καταχώριση φτάνουν τα 1.000 ευρώ για κατοικίες, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια και 5.000 ευρώ για κτίρια που εξυπηρετούν το κοινό.

Η ευθύνη για την απογραφή και την καταβολή προστίμων βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, ενώ η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξαιρέτως. Snapshot powered by AI

Σχεδόν δέκα ημέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την καταχώριση των ασανσέρ στο Μητρώο Ανελκυστήρων.

Η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2026, ενώ το ενδεχόμενο νέας παράτασης θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο. Σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου 5218/2025, που θέσπισε το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, προβλέπεται μόνο μία παράταση της σχετικής προθεσμίας. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε νέα χρονική επέκταση θα απαιτούσε νομοθετική παρέμβαση από τη Βουλή και δεν μπορεί να αποφασιστεί απλώς με υπουργική απόφαση.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, έως σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 288.000 ανελκυστήρες. Η πρόοδος κατά το διάστημα της παράτασης ήταν περιορισμένη, καθώς από τα τέλη Νοεμβρίου του 2025, όταν οι καταχωρίσεις ανέρχονταν σε περίπου 270.000, προστέθηκαν μόλις 18.000 νέες εγγραφές.

Παράλληλα, εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τον συνολικό αριθμό των ανελκυστήρων που λειτουργούν στη χώρα. Ενώ το υπουργείο Ανάπτυξης είχε αρχικά εκτιμήσει ότι φτάνουν τις 700.000, τα στοιχεία της απογραφής κτιρίων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2021 κάνουν λόγο για περίπου 310.000 ανελκυστήρες, δημιουργώντας σημαντική απόκλιση μεταξύ των δύο εκτιμήσεων.

Τα πρόστιμα

Η λήξη της προθεσμίας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω των κυρώσεων που προβλέπονται για όσους δεν συμμορφωθούν. Τα πρόστιμα διαμορφώνονται στα 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια κατοικίας, στα 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μικτής χρήσης κτίρια και στα 5.000 ευρώ για εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν το ευρύ κοινό, όπως νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες. Η ευθύνη για την απογραφή και η επιβολή των προστίμων βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και όχι τους ενοικιαστές.

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση:

σε πολυκατοικίες,

σε κτίρια γραφείων,

σε ξενοδοχεία,

σε επαγγελματικές και μικτές εγκαταστάσεις,

ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα σε άλλο μητρώο.

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