Ψυχική αποσυμπίεση μετά τη δουλειά: Τελετουργίες που πραγματικά μειώνουν το στρες της ημέρας

Για πολλούς η εργάσιμη ημέρα δεν τελειώνει όταν φεύγουν από το γραφείο. Οι σκέψεις παραμένουν, το άγχος μεταφέρεται και το σώμα παραμένει σε κατάσταση εγρήγορσης μέχρι αργά το βράδυ.

Οι ψυχολόγοι το περιγράφουν αυτό ως έναν από τους κύριους λόγους για τους οποίους το στρες συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου. Η λύση δεν είναι απλώς η «χαλάρωση», αλλά η δημιουργία «τελετουργιών» που θα σηματοδοτούν στον εγκέφαλο, ότι η εργάσιμη ημέρα τελείωσε.

Μετά από μια απαιτητική μέρα, ο εγκέφαλος συχνά παραμένει σε «λειτουργία εργασίας». Αυτό συμβαίνει επειδή:

Οι ορμόνες του στρες εξακολουθούν να είναι αυξημένες

Οι σκέψεις που σχετίζονται με την εργασία παραμένουν ενεργές

Δεν υπάρχει σαφές όριο μεταξύ εργασίας και προσωπικού χρόνου

Χωρίς μια σκόπιμη, ενσυνείδητη μετάβαση, το σώμα δεν μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία ανάρρωσης.

Οι πιο αποτελεσματικές βραδινές τελετουργίες

1. Δημιουργήστε ένα σαφές σήμα «τέλους εργασίας»

Ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται έντονα στις ρουτίνες. Απλές ενέργειες όπως:

Αλλαγή ρούχων

Μια σύντομη βόλτα

Το κλείσιμο κάθε συσκευής που συνδέεται με την εργασία σας

μπορεί να λειτουργήσει ως ψυχολογικός «δείκτης», ότι η εργασία έχει ολοκληρωθεί. Αυτό βοηθά στην μείωση της νοητικής μεταφοράς στο βράδυ.

2. Κινήστε το σώμα σας (χωρίς να το παρακάνετε!)

Η ελαφριά έως μέτρια σωματική δραστηριότητα βοηθά το νευρικό σύστημα να ξεφύγει από μια αντίδραση στο στρες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

Περπάτημα

Διατάσεις

Άσκηση χαμηλής έντασης

Στόχος εδώ δεν είναι η υψηλή απόδοση, αλλά η επαναφορά του σώματος και η απελευθέρωση της συσσωρευμένης έντασης.

3. Περιορισμός του παθητικού χρόνου μπροστά σε οθόνες

Το scrolling στο τηλέφωνο ή η παρακολούθηση τηλεόρασης μπορεί να είναι χαλαρωτικό, αλλά συχνά διατηρεί τον εγκέφαλο σε εγρήγορση. Αυτό μπορεί να:

καθυστερήσει την ψυχική ανάρρωση

διατηρήσει μια κατάσταση ενεργοποίησης χαμηλού επιπέδου στρες

παρεμβληθεί στην προετοιμασία για τον ύπνο

Η αντικατάσταση κάποιου χρόνου μπροστά σε οθόνες με πιο σκόπιμες δραστηριότητες μπορεί να βελτιώσει την αποσυμπίεση στο τέλος της ημέρας.

4. Ασχοληθείτε με κάτι που σας απορροφά νοητικά

Δραστηριότητες που απαιτούν συγκέντρωση, αλλά δεν είναι αγχωτικές, μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση της προσοχής από την εργασία. Παραδείγματα:

Ανάγνωση βιβλίου

Μαγειρική

Δημιουργικά χόμπι εντός του σπιτιού

Αυτά δημιουργούν μια νοητική «μετατόπιση» αντί να αφήνουν χώρο, για να επιμένουν οι σκέψεις που σχετίζονται με την εργασία.

5. Κοινωνική σύνδεση με στρατηγικό τρόπο

Η συζήτηση με τον/την σύντροφο το βράδυ που εμπιστεύεστε μπορεί να βοηθήσει στην επεξεργασία της ημέρας, αλλά η συνεχής εκτόνωση μπορεί να ενισχύσει το άγχος. Πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν:

Σύντομη ανταλλαγή εμπειριών της ημέρας

Μετατόπιση της συζήτησης σε ουδέτερα ή θετικά θέματα

Εμπλοκή σε χαλαρή, μη εργασιακή αλληλεπίδραση

Στόχος είναι η σύνδεση με τον/την σύντροφό σας, όχι η επανάληψη του τι συνέβη της εργάσιμης ημέρας.

6. Δημιουργήστε μια συνεπή ρουτίνα χαλάρωσης

Το σώμα ωφελείται από την προβλεψιμότητα. Μια δομημένη βραδινή ρουτίνα, όπως:

τελευταίο γεύμα σε σταθερή ώρα

χαμηλός φωτισμός στον χώρο

προετοιμασία για ύπνο

βοηθά στη ρύθμιση του νευρικού συστήματος και υποστηρίζει την μετάβαση στην ανάπαυση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόση ώρα χρειάζεται για να απεμπλακώ νοητικά μετά τη δουλειά;

Αυτό ποικίλλει, αλλά χωρίς τέτοιες τελετουργίες, ο εγκέφαλος μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία εργασίας επί ώρες. Οι δομημένες τελετουργίες μπορούν να μειώσουν σημαντικά αυτόν τον χρόνο μετάβασης.

Τι γίνεται αν η εργασία μου συνεπάγεται υψηλό στρες κάθε μέρα;

Σε αυτήν την περίπτωση, η αποσυμπίεση γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Οι συνεπείς ρουτίνες και τα σαφή όρια μεταξύ εργασίας και προσωπικού χρόνου είναι το κλειδί για την πρόληψη της μακροχρόνιας επαγγελματικής εξουθένωσης.

Συμπέρασμα

Η αποσυμπίεση μετά τη δουλειά δεν είναι αυτόματη, είναι μια διαδικασία που απαιτεί ειλικρινή πρόθεση. Οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές δεν αφορούν το να κάνουμε λιγότερα, αλλά τη δημιουργία σαφών μεταβάσεων που επιτρέπουν στον εγκέφαλο και το σώμα να βγουν από την κατάσταση άγχους.

Μικρές, συνεπείς βραδινές τελετουργίες μπορούν να κάνουν μια ουσιαστική διαφορά, βοηθώντας στην αποσυμπίεση από το στρες πριν την επόμενη μέρα.

Πηγές:

healthline.com

apa.org

cdc.gov

nhs.uk