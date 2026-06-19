Κίνδυνος από το σκιαγραφικό της μαγνητικής: Πώς μια απλή εξέταση μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες

Σίγουρα γνωρίζετε κάποιον που είχε ποτέ κάποιου είδους τραυματισμό και για τη διάγνωση έπρεπε να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Αυτή η τεχνική, για παράδειγμα, είναι πολύ κοινή σε τραυματισμένους αθλητές που πρέπει να γνωρίζουν τι ζημιά έχουν υποστεί σε μια άρθρωση.

Η διαδικασία είναι απλή. Αρκεί να μπείτε μέσα στο μηχάνημα για περίπου 30 λεπτά, να ανεχτείτε αυτόν τον εκκωφαντικό θόρυβο και να περιμένετε τα αποτελέσματα, τα οποία συνήθως δίνει ο ειδικός δύο ημέρες αργότερα. Αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται εύκολο, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που εμφανίζουν παρενέργειες.

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