Κίνδυνος από το σκιαγραφικό της μαγνητικής: Πώς μια απλή εξέταση μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες
Νέα έρευνα συνδέει το σκιαγραφικό γαδολίνιο των μαγνητικών τομογραφιών με μια σπάνια αλλά εξαιρετικά επικίνδυνη πάθηση που μπορεί να προκαλέσει μέχρι και θάνατο.
Σίγουρα γνωρίζετε κάποιον που είχε ποτέ κάποιου είδους τραυματισμό και για τη διάγνωση έπρεπε να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Αυτή η τεχνική, για παράδειγμα, είναι πολύ κοινή σε τραυματισμένους αθλητές που πρέπει να γνωρίζουν τι ζημιά έχουν υποστεί σε μια άρθρωση.
Η διαδικασία είναι απλή. Αρκεί να μπείτε μέσα στο μηχάνημα για περίπου 30 λεπτά, να ανεχτείτε αυτόν τον εκκωφαντικό θόρυβο και να περιμένετε τα αποτελέσματα, τα οποία συνήθως δίνει ο ειδικός δύο ημέρες αργότερα. Αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται εύκολο, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που εμφανίζουν παρενέργειες.
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