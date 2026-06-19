Από την Ουάσινγκτον και το Μπέβερλι Χιλς έως το Μαϊάμι: Οι πολιτείες όπου κυριαρχεί η πολυτέλεια

Η έννοια της πολυτέλειας διαφέρει από περιοχή σε περιοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ, σε ορισμένες πολιτείες οι επιλογές για υψηλού επιπέδου εμπειρίες είναι σαφώς περισσότερες· είτε πρόκειται για εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, επώνυμες μπουτίκ ή πολυτελή ξενοδοχεία, η πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον προορισμό, σύμφωνα με νέα έρευνα της διεθνούς εταιρείας eSIM Holafly.

Οι αμερικανικές πολιτείες αξιολογήθηκαν με βάση τη διαθεσιμότητα πολυτελών εμπειριών. Η μελέτη έλαβε υπόψη δείκτες όπως οι αντιπροσωπείες πολυτελών αυτοκινήτων, οι επώνυμες μπουτίκ και τα εστιατόρια που αναγνωρίζονται από τον Οδηγό Michelin.

Παράλληλα, συνεκτιμήθηκαν ο αριθμός των εστιατορίων υψηλής γαστρονομίας στις πρωτεύουσες των πολιτειών, σύμφωνα με στοιχεία του Google Maps, καθώς και τα πολυτελή ξενοδοχεία που καταγράφονται στο TripAdvisor. Όλα τα δεδομένα συνδυάστηκαν σε έναν συνολικό «δείκτη πολυτέλειας» με ανώτατη βαθμολογία τους 500 βαθμούς.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Καλιφόρνια, η οποία συγκέντρωσε σχεδόν το απόλυτο σκορ με 492 βαθμούς. Η πρωτιά της αποδίδεται στον μεγάλο αριθμό πολυτελών επιλογών που διαθέτει, με 531 εστιατόρια που προτείνονται από τον Michelin, 330 ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών και 40 καταστήματα επώνυμης μόδας. Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν τον ισχυρό ρόλο της πολυτέλειας στην καθημερινότητα περιοχών όπως το Λος Άντζελες και το Μπέβερλι Χιλς.

Στη δεύτερη θέση κατατάσσεται η Φλόριντα με 418,5 βαθμούς, χάρη κυρίως σε δημοφιλείς προορισμούς όπως το Μαϊάμι και το Παλμ Μπιτς, όπου τα πολυτελή ξενοδοχεία, οι αγορές και η γαστρονομία αποτελούν βασικά στοιχεία της τουριστικής εμπειρίας. Σε ολόκληρη την πολιτεία καταγράφονται 233 ξενοδοχεία υψηλών παροχών, 161 εστιατόρια με αναγνώριση Michelin, 60 αντιπροσωπείες πολυτελών αυτοκινήτων και 33 επώνυμες μπουτίκ.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Νέα Υόρκη με 410,2 βαθμούς. Η πολυτελής ταυτότητα της πολιτείας συνδέεται κυρίως με τη Νέα Υόρκη, όπου η περίφημη 5η Λεωφόρος εξακολουθεί να προσελκύει εύπορους ταξιδιώτες χάρη στη μεγάλη συγκέντρωση καταστημάτων πολυτελών οίκων. Παράλληλα, η πόλη αποτελεί κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό, με 373 εστιατόρια που έχουν αναγνωριστεί από τον Michelin.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Τέξας και το Κολοράντο, αν και η έννοια της πολυτέλειας εκφράζεται διαφορετικά σε κάθε περίπτωση. Στο Τέξας, η ανάπτυξη των πολυτελών υπηρεσιών επικεντρώνεται σε μεγάλες πόλεις όπως το Ντάλας και το Χιούστον, όπου αυξάνονται συνεχώς οι επιλογές σε ξενοδοχεία και εστιατόρια υψηλού επιπέδου. Στο Κολοράντο, αντίθετα, η πολυτέλεια συνδέεται κυρίως με τους ορεινούς προορισμούς και τα χιονοδρομικά κέντρα, όπου οι επισκέπτες είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν περισσότερα για μοναδικές εμπειρίες.

Στη συνέχεια της λίστας ακολουθούν η Νεβάδα, η Μασαχουσέτη, η Ουάσινγκτον, η Τζόρτζια και το Ιλινόι, αποδεικνύοντας ότι η πολυτέλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις: Από τη λαμπερή υπερβολή του Λας Βέγκας έως την εκλεπτυσμένη γαστρονομική σκηνή του Σικάγου.