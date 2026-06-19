Όμηρος της Χαμάς για 739 ημέρες: Βιασμοί, εξευτελισμοί, κτηνωδία «κάθε δευτερόλεπτο σαν μια ζωή»

Θύμα πολλαπλών σεξουαλικών επιθέσεων, με δεμένα μάτια και γυμνός υπό την απειλή μαχαιριού… και μια «βάρβαρη» δοκιμασία διάρκειας 20 λεπτών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Όμηρος της Χαμάς για 739 ημέρες: Βιασμοί, εξευτελισμοί, κτηνωδία «κάθε δευτερόλεπτο σαν μια ζωή»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Γκάι Γκίλμποα Νταλάλ απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και παρέμεινε όμηρος στη Γάζα για 739 ημέρες.
  • Κατά τη διάρκεια της ομηρίας του υπέστη πολλαπλές σεξουαλικές επιθέσεις, βασανιστήρια και ταπεινωτική μεταχείριση υπό απειλή θανάτου.
  • Ο Νταλάλ απορρίπτει τον ισχυρισμό του ΟΗΕ ότι οι μαρτυρίες ομήρων στη Γάζα δεν μπορούν να επαληθευτούν και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη φωνή του για να στηρίξει άλλα θύματα σεξουαλικής βίας.
  • Η παραμονή του στη Γάζα προκάλεσε σοβαρά σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης απώλειας ακοής, λοιμώξεων και ψυχολογικής φροντίδας μετά την απελευθέρωσή του.
  • Η απελευθέρωση του Νταλάλ έγινε στις 13 Οκτωβρίου 2025, μετά από δύο χρόνια αιχμαλωσίας.
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Ο Γκάι Γκίλμποα Νταλάλ απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ «Nova» στις 7 Οκτωβρίου 2023 και οδηγήθηκε με τη βία σε ένα δίκτυο τούνελ βαθιά κάτω από τη Γάζα, όπου παρέμεινε αιχμάλωτος για 739 ημέρες.

Τη φρίκη των βασανιστηρίων και των σεξουαλικών επιθέσεων που υπέστη περιέγραψε σε μια συγκλονιστική συνέντευξη με την Πρώτη Κυρία του Ισραήλ, Μιχάλ Χέρτσογκ, δηλώνοντας ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να υποκύψει και να παραμείνει σιωπηλός για να επιβιώσει.

Η μαρτυρία του έρχεται στο φως ως απάντηση στον ισχυρισμό του ΟΗΕ ότι οι μαρτυρίες ομήρων στη Γάζα δεν μπορούν να επαληθευτούν.

Ο Νταλάλ απορρίπτει τον ισχυρισμό και υπόσχεται: «Θα χρησιμοποιήσω τη φωνή μου για να ενδυναμώσω άλλα θύματα σεξουαλικών επιθέσεων».

Τα περιστατικά που περιέγραψε ο 24χρονος περιέχουν ανατριχιαστικές εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης και ανελέητης βίας, υπό την απειλή του θανάτου.

Χρειάστηκε να μείνει γυμνός σε ένα δωμάτιο, να υποστεί βιασμό, να χλευαστεί και να εξευτελιστεί, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει.

Περιγράφοντας μία από τις σεξουαλικές επιθέσεις, ανέφερε πως για να αντέξει «αποσυνδέθηκε» καθ’ όλη τη διάρκεια των γεγονότων που ακολούθησαν για τα επόμενα 20 λεπτά. «Κάθε δευτερόλεπτο ήταν σαν μια ολόκληρη ζωή», είπε.
«Ένιωσα ακόμα πιο αδύναμος από πριν», είπε. «Δεν μπορούσα να αντισταθώ, και ακόμα κι αν ήθελα, ήμουν πολύ αδύναμος».

Ο Νταλάλ και ένας άλλος όμηρος υποβλήθηκαν επίσης σε ταπεινωτική μεταχείριση μαζί. Ο απαγωγέας της Χαμάς οδήγησε τον Νταλάλ και τον συν-όμηρο Όμερ Βένκερτ σε ένα δωμάτιο και διέταξε τον Βένκερτ να πέσει στα τέσσερα και να γαβγίσει σαν σκύλος.

Στη συνέχεια, ο απαγωγέας έδεσε τα μάτια του Νταλάλ, τον έβαλε να σταθεί με το πρόσωπο προς τον τοίχο και άφησε τους δύο εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν επέστρεψε, εξαπέλυσε βίαιη επίθεση και στους δύο άνδρες.

Σύμφωνα με τους ομήρους, ο τρομοκράτης ισχυρίστηκε ότι ο ξυλοδαρμός ήταν τιμωρία για τη μεταχείριση των Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Ο Νταλάλ απελευθερώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2025, πάνω από δύο χρόνια αφότου μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Γάζα, ο Νταλάλ υπέστη διάφορες λοιμώξεις, έχασε την ακοή του στο ένα αυτί και ανέπτυξε δερματικά προβλήματα. Χρειάστηκε επίσης ψυχολογική φροντίδα για να να επεξεργαστεί όσα του συνέβησαν.

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