Μουντιάλ 2026: Ο ποδοσφαιριστής που έσπασε το πόδι του Κονέ είχε τραυματίσει σοβαρά και τον Νειμάρ

Ο Βραζιλιάνος σταρ είχε χάσει το Κόπα Αμέτικα το 2019 που τελικά κατέκτησε η «Σελεσάο»

Μίλτος Τσεκούρας

Μουντιάλ 2026: Ο ποδοσφαιριστής που έσπασε το πόδι του Κονέ είχε τραυματίσει σοβαρά και τον Νειμάρ

Η στιγμή του τραυμαστιμού του Κονέ από τον Μαντιμπό

AP
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  • Ο Ισμαέλ Κονέ υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης από σκληρό μαρκάρισμα του Ασίμ Μαντίμπο στον αγώνα Καναδά
  • Κατάρ και θα μείνει εκτός δράσης για μήνες.
  • Ο Μαντίμπο αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα και ζήτησε συγγνώμη από τον Κονέ στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι.
  • Ο Κονέ υποβλήθηκε ήδη σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.
  • Οι Καναδοί παίκτες και ο προπονητής εξέφρασαν τη στήριξή τους και την εκτίμησή τους για τον Κονέ, τονίζοντας τη σημασία του στην ομάδα.
  • Ο Ασίμ Μαντίμπο είχε προηγούμενα εμπλακεί σε σοβαρό τραυματισμό του Νεϊμάρ το 2019, που τον κράτησε εκτός Κόπα Αμέρικα.
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Ο Ισμαέλ Κονέ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός από τα πιο δυσάρεστα περιστατικά του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ο σοβαρός τραυματισμός του στον αγώνα του Καναδά με το Κατάρ έβαλε πρόωρο τέλος στην παρουσία του στη διοργάνωση.

Ο Καναδός μέσος υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης ύστερα από σκληρό μαρκάρισμα του Ασίμ Μαντίμπο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

Η φάση προκάλεσε έντονη αναστάτωση, με τον Μαντίμπο να αποβάλλεται απευθείας με κόκκινη κάρτα, ενώ αμέσως μετά την αναμέτρηση εμφανίστηκε συντετριμμένος. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πήγε στα αποδυτήρια της καναδικής ομάδας για να ζητήσει συγγνώμη από τον αντίπαλό του. Ο Κονέ υποβλήθηκε ήδη σε χειρουργική επέμβαση, με στόχο την αποκατάσταση του κατάγματος.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι διεθνείς του Καναδά συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου και προσευχήθηκαν για τον τραυματισμένο συμπαίκτη τους. Ο προπονητής της ομάδας ανέφερε πως ο Κονέ αποτελεί βασικό κομμάτι της συνοχής και της αγωνιστικής ταυτότητας του συνόλου, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμησή του για την παρουσία του στα δύο πρώτα παιχνίδια.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Ασίμ Μαντίμπο απασχολεί για αρνητικό λόγο. Το 2019 είχε εμπλακεί σε ακόμη ένα σκληρό περιστατικό, όταν σε φιλικό παιχνίδι είχε τραυματίσει τον Νεϊμάρ, ο οποίος στη συνέχεια έχασε το Κόπα Αμέρικα που ακολούθησε, με τη Βραζιλία να κατακτά τελικά το τρόπαιο.

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