Σοκαριστικός τραυματισμός στο Καναδάς – Κατάρ, στιγμές αγωνίας στο Βανκούβερ

Η αναμέτρηση του Καναδά με το Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, σημαδεύτηκε δυστυχώς από σοβαρό τραυματισμό. Στο 51ο λεπτό του αγώνα, ο Μαντίμπο έκανε τάκλιν πάνω στον Κονέ. Βρήκε άσχημα το πόδι του παίκτη των Καναδών και του προκάλεσε σοβαρή ζημιά χαμηλά.

Ο ποδοσφαιριστής σφάδαζε από τους πόνους και η τηλεοπτική μετάδοση αμέσως έφυγε απ’ το σημείο. Έσπευσε το ιατρικό τιμ και οι συμπαίκτες του σχημάτισαν έναν κύκλο για να μη βλέπει κανείς τον Κονέ να υποφέρει.

Ο Μαντίμπο είδε την κόκκινη κάρτα, όμως δεν ασχολήθηκε καν με αυτό. Κρατούσε το κεφάλι του, σοκαρισμένος απ’ τον τραυματισμό που προκάλεσε. Μάλιστα δεν έφευγε για τα αποδυτήρια, καθώς περίμενε να δει τι θα γίνει με τον ποδοσφαιριστή του Καναδά.

Επικράτησαν λεπτά πανικού και αγωνίας, με τον ίδιο τον Κονέ μόλις τον έβαλαν στο φορείο να σηκώνει τον αντίχειρά του για να καθησυχάσει τον κόσμο. Παρότι όλα δείχνουν πως έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στο πόδι του.

Μάλιστα, μετά την επανέναρξη του ματς, μόλις ο Καναδάς πέτυχε το τέταρτο γκολ, σήκωσαν τη φανέλα του Κονέ.

Δείτε τις στιγμές αγωνίας μετά τον σοβαρό τραυματισμό: