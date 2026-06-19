Μουντιάλ 2026: Οι 40άρηδες ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου

Snapshot Στο Μουντιάλ 2026 συμμετέχουν επτά ποδοσφαιριστές που είναι 40 ετών ή μεγαλύτεροι, αριθμός ρεκόρ για τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από το 1930 έως το 2022, μόλις έξι παίκτες είχαν αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο έχοντας συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους.

Ο Έντιν Τζέκο έγινε ο πιο πρόσφατος σαραντάρης που αγωνίστηκε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2026 με την Βοσνία.

Σημαντικοί παίκτες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Λούκα Μόντριτς και ο Μάνουελ Νόιερ αγωνίζονται επίσης στο Μουντιάλ 2026 σε ηλικία άνω των 40 ετών.

Ο Εσάμ Ελ Χαντάρι κατέχει το ρεκόρ ηλικίας με συμμετοχή σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ηλικία 45 ετών και 160 ημερών το 2018. Snapshot powered by AI

Η συμμετοχή του Έντιν Τζέκο στην αναμέτρηση της Βοσνίας με την Ελβετία διεύρυνε τον κατάλογο των ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έχοντας ήδη συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους.

Η τρέχουσα διοργάνωση αναμένεται να καταγραφεί στην ιστορία του θεσμού ως το Μουντιάλ των σαραντάρηδων.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο φετινό τουρνουά έχουν ήδη πάρει χρόνο συμμετοχής επτά παίκτες αυτής της ηλικιακής κατηγορίας. Το στατιστικό αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι τα προηγούμενα ενενήντα δύο χρόνια, από το 1930 έως το 2022 δηλαδή, μόλις έξι αθλητές είχαν καταφέρει ανάλογο επίτευγμα.

Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας με όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στον κορυφαίο ποδοσφαιρικό θεσμό διανύοντας την πέμπτη δεκαετία της ζωής τους, ταξινομημένος με βάση την ακριβή ηλικία τους την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

# Ποδοσφαιριστής Χώρα Αγώνας Αντίπαλος Σκορ Ηλικία 1 Εσάμ Ελ Χαντάρι Αίγυπτος 25/06/2018 Σαουδική Αραβία 2-1 45 ετών και 160 ημερών 2 Φαρίντ Μοντραγκόν Κολομβία 24/06/2014 Ιαπωνία 4-1 43 ετών και 3 ημερών 3 Ροζέ Μιλά Καμερούν 28/06/1994 Ρωσία 1-6 42 ετών και 38 ημερών 4 Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία 17/06/2026 ΛΔ Κονγκό 1-1 41 ετών και 132 ημερών 5 Πατ Τζένινγκς Β. Ιρλανδία 12/06/1986 Βραζιλία 0-3 41 ετών και 0 ημερών 6 Λούκα Μόντριτς Κροατία 17/06/2026 Αγγλία 2-4 40 ετών και 289 ημερών 7 Πίτερ Σίλτον Αγγλία 07/07/1990 Ιταλία 1-2 40 ετών και 289 ημερών 8 Ντίνο Τζοφ Ιταλία 11/07/1982 Γερμανία 3-1 40 ετών και 133 ημερών 9 Έντιν Τζέκο Βοσνία 18/06/2026 Ελβετία 1-4 40 ετών και 93 ημερών 10 Μάνουελ Νόιερ Γερμανία 14/06/2026 Κουρασάο 7-1 40 ετών και 78 ημερών 11 Αλί Μπουμνιζέλ Τυνησία 23/06/2006 Ουκρανία 0-1 40 ετών και 40 ημερών 12 Βοζίνια Πράσινο Ακρωτήρι 15/06/2026 Ισπανία 0-0 40 ετών και 12 ημερών 13 Φερνάντο Μουσλέρα Ουρουγουάη 16/06/2026 Σαουδική Αραβία 1-1 40 ετών και 0 ημερών

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