Μουντιάλ 2026: Οι 40άρηδες ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου

Από το 1930 έως το 2022 μόλις έξι αθλητές είχαν καταφέρει ανάλογο επίτευγμα

Μίλτος Τσεκούρας

Μουντιάλ 2026: Οι 40άρηδες ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Στο Μουντιάλ 2026 συμμετέχουν επτά ποδοσφαιριστές που είναι 40 ετών ή μεγαλύτεροι, αριθμός ρεκόρ για τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
  • Από το 1930 έως το 2022, μόλις έξι παίκτες είχαν αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο έχοντας συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους.
  • Ο Έντιν Τζέκο έγινε ο πιο πρόσφατος σαραντάρης που αγωνίστηκε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2026 με την Βοσνία.
  • Σημαντικοί παίκτες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Λούκα Μόντριτς και ο Μάνουελ Νόιερ αγωνίζονται επίσης στο Μουντιάλ 2026 σε ηλικία άνω των 40 ετών.
  • Ο Εσάμ Ελ Χαντάρι κατέχει το ρεκόρ ηλικίας με συμμετοχή σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ηλικία 45 ετών και 160 ημερών το 2018.
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Η συμμετοχή του Έντιν Τζέκο στην αναμέτρηση της Βοσνίας με την Ελβετία διεύρυνε τον κατάλογο των ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έχοντας ήδη συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους.

Η τρέχουσα διοργάνωση αναμένεται να καταγραφεί στην ιστορία του θεσμού ως το Μουντιάλ των σαραντάρηδων.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο φετινό τουρνουά έχουν ήδη πάρει χρόνο συμμετοχής επτά παίκτες αυτής της ηλικιακής κατηγορίας. Το στατιστικό αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι τα προηγούμενα ενενήντα δύο χρόνια, από το 1930 έως το 2022 δηλαδή, μόλις έξι αθλητές είχαν καταφέρει ανάλογο επίτευγμα.

Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας με όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στον κορυφαίο ποδοσφαιρικό θεσμό διανύοντας την πέμπτη δεκαετία της ζωής τους, ταξινομημένος με βάση την ακριβή ηλικία τους την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

#ΠοδοσφαιριστήςΧώραΑγώναςΑντίπαλοςΣκορΗλικία
1Εσάμ Ελ ΧαντάριΑίγυπτος25/06/2018Σαουδική Αραβία2-145 ετών και 160 ημερών
2Φαρίντ ΜοντραγκόνΚολομβία24/06/2014Ιαπωνία4-143 ετών και 3 ημερών
3Ροζέ ΜιλάΚαμερούν28/06/1994Ρωσία1-642 ετών και 38 ημερών
4Κριστιάνο ΡονάλντοΠορτογαλία17/06/2026ΛΔ Κονγκό1-141 ετών και 132 ημερών
5Πατ ΤζένινγκςΒ. Ιρλανδία12/06/1986Βραζιλία0-341 ετών και 0 ημερών
6Λούκα ΜόντριτςΚροατία17/06/2026Αγγλία2-440 ετών και 289 ημερών
7Πίτερ ΣίλτονΑγγλία07/07/1990Ιταλία1-240 ετών και 289 ημερών
8Ντίνο ΤζοφΙταλία11/07/1982Γερμανία3-140 ετών και 133 ημερών
9Έντιν ΤζέκοΒοσνία18/06/2026Ελβετία1-440 ετών και 93 ημερών
10Μάνουελ ΝόιερΓερμανία14/06/2026Κουρασάο7-140 ετών και 78 ημερών
11Αλί ΜπουμνιζέλΤυνησία23/06/2006Ουκρανία0-140 ετών και 40 ημερών
12ΒοζίνιαΠράσινο Ακρωτήρι15/06/2026Ισπανία0-040 ετών και 12 ημερών
13Φερνάντο ΜουσλέραΟυρουγουάη16/06/2026Σαουδική Αραβία1-140 ετών και 0 ημερών

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