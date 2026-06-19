Μουντιάλ 2026: Οι 40άρηδες ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου
Από το 1930 έως το 2022 μόλις έξι αθλητές είχαν καταφέρει ανάλογο επίτευγμα
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- Στο Μουντιάλ 2026 συμμετέχουν επτά ποδοσφαιριστές που είναι 40 ετών ή μεγαλύτεροι, αριθμός ρεκόρ για τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
- Από το 1930 έως το 2022, μόλις έξι παίκτες είχαν αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο έχοντας συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους.
- Ο Έντιν Τζέκο έγινε ο πιο πρόσφατος σαραντάρης που αγωνίστηκε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2026 με την Βοσνία.
- Σημαντικοί παίκτες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Λούκα Μόντριτς και ο Μάνουελ Νόιερ αγωνίζονται επίσης στο Μουντιάλ 2026 σε ηλικία άνω των 40 ετών.
- Ο Εσάμ Ελ Χαντάρι κατέχει το ρεκόρ ηλικίας με συμμετοχή σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ηλικία 45 ετών και 160 ημερών το 2018.
Η συμμετοχή του Έντιν Τζέκο στην αναμέτρηση της Βοσνίας με την Ελβετία διεύρυνε τον κατάλογο των ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έχοντας ήδη συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους.
Η τρέχουσα διοργάνωση αναμένεται να καταγραφεί στην ιστορία του θεσμού ως το Μουντιάλ των σαραντάρηδων.
Αξίζει να σημειωθεί πως στο φετινό τουρνουά έχουν ήδη πάρει χρόνο συμμετοχής επτά παίκτες αυτής της ηλικιακής κατηγορίας. Το στατιστικό αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι τα προηγούμενα ενενήντα δύο χρόνια, από το 1930 έως το 2022 δηλαδή, μόλις έξι αθλητές είχαν καταφέρει ανάλογο επίτευγμα.
Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας με όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στον κορυφαίο ποδοσφαιρικό θεσμό διανύοντας την πέμπτη δεκαετία της ζωής τους, ταξινομημένος με βάση την ακριβή ηλικία τους την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.
|#
|Ποδοσφαιριστής
|Χώρα
|Αγώνας
|Αντίπαλος
|Σκορ
|Ηλικία
|1
|Εσάμ Ελ Χαντάρι
|Αίγυπτος
|25/06/2018
|Σαουδική Αραβία
|2-1
|45 ετών και 160 ημερών
|2
|Φαρίντ Μοντραγκόν
|Κολομβία
|24/06/2014
|Ιαπωνία
|4-1
|43 ετών και 3 ημερών
|3
|Ροζέ Μιλά
|Καμερούν
|28/06/1994
|Ρωσία
|1-6
|42 ετών και 38 ημερών
|4
|Κριστιάνο Ρονάλντο
|Πορτογαλία
|17/06/2026
|ΛΔ Κονγκό
|1-1
|41 ετών και 132 ημερών
|5
|Πατ Τζένινγκς
|Β. Ιρλανδία
|12/06/1986
|Βραζιλία
|0-3
|41 ετών και 0 ημερών
|6
|Λούκα Μόντριτς
|Κροατία
|17/06/2026
|Αγγλία
|2-4
|40 ετών και 289 ημερών
|7
|Πίτερ Σίλτον
|Αγγλία
|07/07/1990
|Ιταλία
|1-2
|40 ετών και 289 ημερών
|8
|Ντίνο Τζοφ
|Ιταλία
|11/07/1982
|Γερμανία
|3-1
|40 ετών και 133 ημερών
|9
|Έντιν Τζέκο
|Βοσνία
|18/06/2026
|Ελβετία
|1-4
|40 ετών και 93 ημερών
|10
|Μάνουελ Νόιερ
|Γερμανία
|14/06/2026
|Κουρασάο
|7-1
|40 ετών και 78 ημερών
|11
|Αλί Μπουμνιζέλ
|Τυνησία
|23/06/2006
|Ουκρανία
|0-1
|40 ετών και 40 ημερών
|12
|Βοζίνια
|Πράσινο Ακρωτήρι
|15/06/2026
|Ισπανία
|0-0
|40 ετών και 12 ημερών
|13
|Φερνάντο Μουσλέρα
|Ουρουγουάη
|16/06/2026
|Σαουδική Αραβία
|1-1
|40 ετών και 0 ημερών