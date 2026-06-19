Φιλιππίνες: Βρέθηκε το ναυάγιο του ιαπωνικού «πλοίου της κόλασης» Hōfuku Maru έπειτα από 80 χρόνια

Εντοπίστηκε στα ανοιχτά των Φιλιππίνων το ναυάγιο του ιαπωνικού πολεμικού πλοίου Hōfuku Maru, το οποίο ήταν γνωστό ως ένα από τα «πλοία της κολάσεως» που είχαν χρησιμοποιηθεί για να μεταφέρουν αιχμαλώτους κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το πλοίο διέσχιζε τη Νότια Σινική Θάλασσα στις 21 Σεπτεμβρίου 1944, μεταφέροντας περίπου 1.200 Βρετανούς και Ολλανδούς αιχμαλώτους πολέμου σε απάνθρωπες συνθήκες. Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, θεωρώντας ότι το πλοίο ήταν στρατιωτικό μεταγωγικό, το έπληξαν με τέσσερις τορπίλες. Το πλοίο έσπασε στα δύο και μέσα σε λίγα μόλις λεπτά βυθίστηκε. Μόλις 200 από τους αιχμαλώτους επέζησαν, ενώ η ακριβής θέση του ναυαγίου είχε χαθεί στα βάθη της θάλασσας, μέχρι σήμερα.

Σχεδόν οκτώ δεκαετίες μετά, ερευνητές του Hellships Memorial Foundation, με τη στήριξη της Ολλανδικής Υπηρεσίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Discovery Channel, εντόπισαν το ναυάγιο.

Οι ερευνητές μελέτησαν εξονυχιστικά στρατιωτικά αρχεία από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία και εντόπισαν ένα έγγραφο του 1944, το οποίο αποκάλυπτε την τοποθεσία του ναυαγίου.

Ακολούθησαν έρευνες με σονάρ και καταδύσεις κοντά στην επαρχία Ζαμπάλες, στα ανοικτά της δυτικής ακτής του Λουζόν, του μεγαλύτερου νησιού των Φιλιππίνων, όπου και εντοπίστηκε το ναυάγιο του Hōfuku Maru. Με τη βοήθεια της ειδικής φωτογραμμετρικής τεχνολογίας, οι ερευνητές δημιούργησαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο του ναυάγιου και επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για το Hōfuku Maru.

Με τη βοήθεια της ειδικής φωτογραμμετρικής τεχνολογίας, οι ερευνητές δημιούργησαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο του ναυάγιου CNN

Τι ήταν τα «πλοία της κολάσεως»

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιαπωνία χρησιμοποιούσε πλοία -χωρίς διακριτικά- για να μεταφέρουν αιχμάλωτους πολέμου. Συνολικά είχαν 56 πλοία και μετέφεραν περισσότερους από 62.000 αιχμαλώτους. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στα πλοία ήταν ιδιαίτερα σκληρές: κρατούμενοι κρατούνταν σε μικρά αμπάρια, χωρίς νερό, τροφή ή στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής, γιαυτό και ονομάστηκαν «πλοία της κολάσεως».

Στο πλοίο Hōfuku Maru επέβαιναν περίπου 2.500 αιχμάλωτοι -1.000 Βρετανοί και 250 Ολλανδοί- τη στιγμή που βυθίστηκε.

Κατά την διάρκεια των καταδύσεων, οι ερευνητές εντόπισαν ανθρώπινα λείψανα στο κατάστρωμα του πλοίου.

Ειδικοί επεσήμαναν ότι το ναυάγιο δεν θα μετακινηθεί από την θέση του από σεβασμό προς τους νεκρούς και τις οικογένειές τους, καθώς αποτελεί πολεμικό τάφο, ενώ οι ακριβείς συντεταγμένες του πλοίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα για να προστατευτεί ο χώρος.