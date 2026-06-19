Τραγωδία σε ποδοσφαιρικό αγώνα: Νεκρός 14χρονος μετά από σουτ που δέχτηκε στο στήθος

Η Εισαγγελική Αρχή της Μπάντα και Ρόμπλες διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος συνδέεται άμεσα με το χτύπημα ή αν υπήρξαν και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες

Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία σε ποδοσφαιρικό αγώνα: Νεκρός 14χρονος μετά από σουτ που δέχτηκε στο στήθος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 14χρονος ποδοσφαιριστής, ο Μπέντζαμιν Βαλεντίν Ντονόφριο, πέθανε μετά από χτύπημα με μπάλα στο στήθος και την κοιλιά κατά τη διάρκεια αγώνα στην Αργεντινή.
  • Ο θάνατος πιθανόν συνδέεται με το φαινόμενο commotio cordis, μια σπάνια καρδιακή διάσειση που προκαλεί σοβαρές διαταραχές στον καρδιακό ρυθμό.
  • Παρά τις προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, ο έφηβος δεν επανήλθε στη ζωή μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
  • Η Εισαγγελική Αρχή διέταξε νεκροψία για να εξεταστεί η άμεση αιτία του θανάτου και πιθανοί επιβαρυντικοί παράγοντες.
  • Η ομάδα Club Atletico Sarmiento εξέφρασε συλλυπητήρια και αναγνώρισε τη συνεισφορά του αθλητή στην ομάδα.
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Ένας έφηβος ποδοσφαιριστής πέθανε αφού χτυπήθηκε από μπάλα κατά τη διάρκεια αγώνα σε ένα τραγικό δυστύχημα.

Ο 14χρονος Μπέντζαμιν Βαλεντίν Ντονόφριο συμμετείχε σε αγώνα το απόγευμα της Τρίτης (16 Ιουνίου), όταν ένα δυνατό σουτ τον χτύπησε στο στήθος και στην κοιλιά. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Βαλεντίν, νεαρός παίκτης της ομάδας Club Atletico Sarmiento de La Banda, έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας από τον πόνο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατάφερε να σηκωθεί όρθιος, όμως αφού έκανε μερικά βήματα, κατέρρευσε ξανά μπροστά στους φίλους και συμπαίκτες του. Λίγο αργότερα άρχισε να παρουσιάζει σπασμούς, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο γήπεδο της Λα Μπάντα, στην Αργεντινή.

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Με τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον έφηβο στη ζωή.

Τα χτυπήματα στο στήθος μπορούν, σε σπάνιες περιπτώσεις, να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές στον καρδιακό ρυθμό, εάν συμβούν σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή του ηλεκτρικού κύκλου της καρδιάς.

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως commotio cordis (καρδιακή διάσειση), έχει καταγραφεί σε διάφορα αθλήματα και μπορεί να προκληθεί ακόμη και από φαινομενικά αβλαβή χτυπήματα από μπάλες, δίσκους ή άλλα αθλητικά αντικείμενα.

Η Εισαγγελική Αρχή της Μπάντα και Ρόμπλες διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος συνδέεται άμεσα με το χτύπημα ή αν υπήρξαν και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες.

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Η Club Atletico Sarmiento ανέφερε σε διαδικτυακή ανάρτησή της: «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του σε αυτή την επώδυνη στιγμή. Θα τον θυμόμαστε πάντα για την παρουσία και την προσφορά του στην ομάδα μας».

Η Club Atletico Sarmiento αγωνίζεται στο Torneo Federal A, μία από τις δύο επαγγελματικές κατηγορίες που συνθέτουν το περιφερειακό τρίτο επίπεδο του ποδοσφαιρικού συστήματος της Αργεντινής, μαζί με την Primera B Metropolitana.

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