Όλυμπος: Δείτε βίντεο από τη διάσωση δύο περιπατητών – Με φορείο μεταφέρθηκε ο ένας τραυματίας

Snapshot Δύο 22χρονοι περιπατητές διασώθηκαν μετά από μεγάλη επιχείρηση στον Όλυμπο, όπου ο ένας ήταν τραυματισμένος στο πόδι και αδυνατούσε να περπατήσει.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 21:15 από φίλο των νεαρών και κινητοποίησε 18 πυροσβέστες και δύο ορειβατικές ομάδες της ΕΜΑΚ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε φορείο και ακολούθησε πολύωρη επιχείρηση μεταφοράς μέχρι τη θέση «Υδραγωγείο», όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η διάσωση ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν εννέα ώρες, λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής, με επιτυχία και χωρίς άλλα προβλήματα. Snapshot powered by AI

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στον Όλυμπο για τον εντοπισμό και την ασφαλή μεταφορά δύο νεαρών περιπατητών, ηλικίας 22 ετών, εκ των οποίων ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατούσε να περπατήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr στις 21:15 η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε έπειτα από κλήση φίλου των δύο νεαρών στο 199, ο οποίος ενημέρωσε ότι βρίσκονταν σε δύσβατη περιοχή και χρειάζονταν βοήθεια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, καθώς και δύο ορειβατικές ομάδες της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ. Στην επιχείρηση συνέδραμε και ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Λιτοχώρου «Ο Όλυμπος».

Οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν και να προσεγγίσουν τους δύο 22χρονους μέσα στη νύχτα. Ο ένας από αυτούς έφερε τραυματισμό στο πόδι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινηθεί, και γι’ αυτό τοποθετήθηκε σε φορείο. Ο δεύτερος ήταν καλά στην υγεία του.

Ακολούθησε πολύωρη επιχείρηση μεταφοράς τους μέσω του κεντρικού μονοπατιού προς τη θέση «Υδραγωγείο». Εκεί τους περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία για τη μεταφορά του σε νοσηλευτική μονάδα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από σχεδόν εννέα ώρες συνεχών προσπαθειών των δυνάμεων διάσωσης, που κατάφεραν να φέρουν σε πέρας με επιτυχία τον απεγκλωβισμό των δύο νεαρών από το βουνό.