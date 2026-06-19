Mπεν Γκβιρ: «Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί» λέει μετά την ανακοίνωση για τον θάνατο 4 Ισραηλινών

«Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», δήλωσε ο υπουργός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση του IDF για τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Mπεν Γκβιρ: «Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί» λέει μετά την ανακοίνωση για τον θάνατο 4 Ισραηλινών

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

AP
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  • Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι «όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί» μετά το θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο Λίβανο.
  • Οι τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχη κατά τη διάρκεια επιχείρησης κοντά στο Κφαρ Τεμπνίτ, με έναν από αυτούς να είναι ο αντισυνταγματάρχης Ντορ Γκεντάλια Μπεν Σίμχον.
  • Μια προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει την αναστολή όλων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Ο Μπεν Γκβιρ τόνισε ότι το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών του και να αναδείξει το αίμα των στρατιωτών του.
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε καταδικάσει προηγούμενη συμπεριφορά του Μπεν Γκβιρ προς κρατούμενους ακτιβιστές ως αντίθετη με τις αξίες του Ισραήλ.
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Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ δήλωσε ότι «όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί» μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι τέσσερις στρατιώτες του σκοτώθηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι στρατιώτες σκοτώθηκαν «σε μάχη» όταν το άρμα μάχης τους χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης κοντά στο Κφαρ Τεμπνίτ

«Για κάθε δάκρυ μιας Ισραηλινής μητέρας, χίλιες Λιβανέζικες μητέρες πρέπει να κλάψουν», έγραψε ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ σε μια ανάρτηση στο X. Οι IDF έχουν κατονομάσει ένα από τα θύματα ως τον 32χρονο Αντισυνταγματάρχη Ντορ Γκεντάλια Μπεν Σίμχον, διοικητή του 52ου Τάγματος της 401ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση για μια αρχική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τους όρους της προσωρινής συμφωνίας, και οι δύο πλευρές και οι σύμμαχοί τους υποχρεούνται να αναστείλουν όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

«Με όλο τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους Αμερικανούς, το Ισραήλ πρέπει να καταστήσει σαφές σε ολόκληρο τον κόσμο ότι το αίμα των γιων μας και η ασφάλεια των πολιτών μας δεν χάνονται», δήλωσε ο Μπεν-Γκβιρ σε ανάρτησή του την Παρασκευή.

Ο Μπεν-Γκβιρ προκάλεσε αντιδράσεις τον Μάιο, αφότου δημοσίευσε βίντεο που τον έδειχνε να χλευάζει κρατούμενους ακτιβιστές του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, οι οποίοι προσπαθούσαν να μεταφέρουν βοήθεια στη Γάζα. Το βίντεο έδειχνε τον υπουργό να επιπλήττει τους κρατούμενους και να κουνάει μια μεγάλη ισραηλινή σημαία καθώς οι ακτιβιστές αναγκάζονταν να γονατίσουν με τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες σπιτιών», λέει στο βίντεο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τότε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Μπεν-Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές «δεν ήταν σύμφωνος με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ».

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