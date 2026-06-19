Δολοφονία Δασκαλάκη: Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον 57χρονο κατηγορούμενο

Snapshot Το Δικαστικό Συμβούλιο εξετάζει σήμερα τη συνέχεια της διαδικασίας για τον 57χρονο κατηγορούμενο ως ηθικό αυτουργό στη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Ο 57χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή, ενώ οι Αρχές αξιολογούν το αποδεικτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί.

Η ιατροδικαστική έκθεση κατέδειξε ότι τα τραύματα στο κρανίο του θύματος δεν προκλήθηκαν από πτώση αλλά από βίαιη εγκληματική ενέργεια.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από έντονες αντιπαραθέσεις στην περιοχή για ζημιές και κτηνοτροφικές διαφορές, που προέκυψαν από μαρτυρίες και έρευνες.

Ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους, ηλικίας 32 ετών, είχε συνδεθεί παλαιότερα με υπόθεση μπούλινγκ που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Snapshot powered by AI

Στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο βρίσκεται σήμερα η υπόθεση του 57χρονου αυτοδιοικητικού από τη Μεσαρά της Κρήτης, ο οποίος ερευνάται για φερόμενη ηθική αυτουργία στη δολοφονία του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Σύμφωνα με το neakriti, η συνεδρίαση αναμένεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με τη συνέχεια της ποινικής διαδικασίας, σε μία υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία. Ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή, ενώ οι δικαστικές Αρχές αξιολογούν το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που έχει συγκεντρωθεί.

Από τις 17 Απριλίου, όταν η υπόθεση ανατέθηκε στους εξειδικευμένους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου, ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου με πλήθος αιτημάτων προς τις εισαγγελικές αρχές και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην άκρη του νήματος.

Παρά τις αρχικές αναφορές περί ατυχήματος, που δημιούργησαν σύγχυση στην προανάκριση, οι συγκεκριμένοι άνδρες τέθηκαν γρήγορα στο κάδρο των υπόπτων, με βάση καταθέσεις μαρτύρων και το ιστορικό έντονων αντιπαραθέσεων στην περιοχή για ζημιές και κτηνοτροφικές διαφορές που ήρθαν στο φως μέσω της εκπομπής.

Καθοριστική υπήρξε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία τα σοβαρά και συντριπτικά τραύματα στο κρανίο του 49χρονου δεν συνάδουν με απλή πτώση, αλλά παραπέμπουν σε βίαιη εγκληματική ενέργεια. Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης νοσηλεύτηκε επί 21 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, προτού καταλήξει στις 23 Μαρτίου.

Ένας 32χρονος, που είναι εκ των βασικών κατηγορουμένων για τη δολοφονία του προέδρου, συνδέεται με μια άλλη πολύκροτη υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Ήταν ο «σκληρός» από τους Κρητικούς φοιτητές που είχαν θεωρηθεί υπεύθυνοι για το βάναυσο μπούλινγκ εις βάρος του 20χρονου σπουδαστή Βαγγέλη Γιακουμάκη, πριν από έντεκα χρόνια στα Ιωάννινα.