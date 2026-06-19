Θάνατος Μάριου: Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για την αδέσποτη σφαίρα

Τάχθηκε κατά της αναγνώρισης οποιουδήποτε ελαφρυντικού στον βασικό κατηγορούμενο, υποστηρίζοντας ότι δεν προέκυψε μεταμέλεια από τη συμπεριφορά του

Άγγελος Βουράκης

Θάνατος Μάριου: Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για την αδέσποτη σφαίρα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδι το 2017.
  • Αρνήθηκε την αναγνώριση ελαφρυντικών στον βασικό κατηγορούμενο, υποστηρίζοντας ότι δεν προέκυψε μεταμέλεια και ότι γνώριζε τον κίνδυνο από τη χρήση όπλου σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.
  • Πρότεινε την απαλλαγή του δεύτερου κατηγορουμένου λόγω της κατάργησης της σχετικής διάταξης και της εκτίμησης ότι πρόκειται για απρόσφορη απόπειρα.
  • Καταδίκασε τους άσκοπους πυροβολισμούς σε κοινωνικές εκδηλώσεις ως κοινωνική παθογένεια και έκφραση ανασφάλειας.
  • Τόνισε την καθυστέρηση σχεδόν δέκα ετών στην εκδίκαση της υπόθεσης και περιέγραψε το σοκ που προκάλεσε ο θάνατος του παιδιού στη σχολική γιορτή.
Snapshot powered by AI

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη αγόρευση, ο εισαγγελέας της έδρας Αντώνιος Κασάπης ζήτησε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση στην υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Ιούνιο του 2017 από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδι.

«Είναι μια ανείπωτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας», ανέφερε στην έναρξη της αγόρευσής του ο εισαγγελικός λειτουργός, προσθέτοντας πως δυσκολεύεται να αντιληφθεί «τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης».

Παράλληλα, τάχθηκε κατά της αναγνώρισης οποιουδήποτε ελαφρυντικού στον βασικό κατηγορούμενο, υποστηρίζοντας ότι δεν προέκυψε μεταμέλεια από τη συμπεριφορά του, ενώ έκανε αναφορά σε μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες παρόμοια περιστατικά εξακολουθούν να συμβαίνουν στην περιοχή. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, αντίθετα, πρότεινε την απαλλαγή του, εξηγώντας ότι η πράξη του εντάσσεται νομικά στην έννοια της απρόσφορης απόπειρας και ότι η κατάργηση της σχετικής διάταξης την περίοδο 2019-2021 δεν επιτρέπει την καταδίκη του.

«Είναι πάντοτε άδικο ο γονέας να θάβει το παιδί του»

Ο εισαγγελέας εξέφρασε ακόμη την έκπληξή του για το γεγονός ότι χρειάστηκαν σχεδόν δέκα χρόνια ώστε η υπόθεση να φτάσει στην τελική της δικαστική κρίση. Όπως είπε, όταν ανέλαβε τη δικογραφία θεωρούσε πως η υπόθεση είχε ήδη δικαστεί, ενώ κατά τη μελέτη της θυμήθηκε τη γνωστή ρήση του Κροίσου ότι «κανείς δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να προτιμά τον πόλεμο από την ειρήνη», καθώς και την αναφορά του Ηροδότου ότι «είναι πάντοτε άδικο ο γονέας να θάβει το παιδί του».

Σημαντικό μέρος της αγόρευσής του αφιερώθηκε στο φαινόμενο των άσκοπων πυροβολισμών σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο εισαγγελέας καταδίκασε τη συγκεκριμένη πρακτική, υποστηρίζοντας ότι η χρήση όπλων για επίδειξη ή διασκέδαση συνιστά έκφραση ανασφάλειας και κοινωνικής παθογένειας. «Αυτός που ρίχνει μπαλωθιές είναι αυτός που δεν θέλει να βλέπεις τους άλλους να χορεύουν. Για να κρύψει τη δική του μειονεξία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή».

Αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας ημέρας, περιέγραψε τις στιγμές πανικού που επικράτησαν στη σχολική γιορτή όταν ο 11χρονος κατέρρευσε αιφνίδια στην αυλή του σχολείου. «Είναι γιορτή, είναι όλοι χαρούμενοι και ξαφνικά ένα παιδί πέφτει. Τρέχει αίμα και κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει», είπε, περιγράφοντας το σοκ που επικράτησε μέχρι να αποκαλυφθεί μέσω της νεκροψίας ότι το παιδί είχε δεχθεί σφαίρα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, έχει αποδειχθεί ότι σε γειτονικές κατοικίες πραγματοποιούνταν γιορτές με δυνατή μουσική, κατανάλωση αλκοόλ και πυροβολισμούς στον αέρα. Το γεγονός αυτό δεν αμφισβητήθηκε ούτε από τον βασικό κατηγορούμενο, ενώ οι καταθέσεις των μαρτύρων επιβεβαίωσαν ότι υπήρξαν πυροβολισμοί, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιος πυροβόλησε. Ο εισαγγελέας σχολίασε μάλιστα ότι «η επιλεκτική μνήμη δεν δικαιολογείται μόνο από τα εννέα χρόνια που πέρασαν».

Τα ευρήματα της έρευνας

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στα ευρήματα της έρευνας, επισημαίνοντας ότι βολίδες είχαν εντοπιστεί σε ταράτσες, σε σημεία του σχολικού κτιρίου αλλά και στο κεφάλι του άτυχου παιδιού. Αναφέρθηκε επίσης σε κάλυκες που είχαν βρεθεί σε προγενέστερο χρόνο έξω από το σπίτι του βασικού κατηγορουμένου, υποστηρίζοντας ότι εκείνος γνώριζε πλήρως τον κίνδυνο που δημιουργούσε η χρήση όπλου σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή δίπλα σε σχολείο.

«Ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Πυροβόλησε αδιακρίτως», τόνισε ο εισαγγελέας, υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος είχε επίγνωση πως οι πράξεις του μπορούσαν να προκαλέσουν τον θάνατο οποιουδήποτε βρισκόταν στην περιοχή. «Δεν έχει σημασία αν ήξερε το μικρό Μάριο. Αρκεί που ήξερε ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον και το αποδεχόταν», σημείωσε, ζητώντας την ενοχή του για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Όσον αφορά τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο εισαγγελέας υπενθύμισε ότι ο ίδιος παραδέχθηκε πως πυροβόλησε δύο φορές. Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι γνώριζε πως οι πυροβολισμοί του δεν μπορούσαν να προκαλέσουν θάνατο. Για τον λόγο αυτό εκτίμησε ότι πρόκειται για περίπτωση απρόσφορης απόπειρας, διευκρινίζοντας ωστόσο πως, λόγω της κατάργησης της σχετικής διάταξης για ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 2019 και 2021, το δικαστήριο θα πρέπει να οδηγηθεί στην απαλλαγή του εφόσον υιοθετήσει την ίδια νομική κρίση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο ποδοσφαιριστής που έσπασε το πόδι του Κονέ είχε τραυματίσει σοβαρά και τον Νειμάρ

11:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σιακαντάρης: ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να αυτοδιαλυθούν, είναι τοξικά

11:16WHAT THE FACT

Φιλιππίνες: Βρέθηκε το ναυάγιο του ιαπωνικού «πλοίου της κόλασης» Hōfuku Maru έπειτα από 80 χρόνια

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος από τις δηλώσεις Mπεν Γκβιρ: «Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί» λέει μετά την ανακοίνωση για τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: «Καμπάνα» στο αυτόφωρο για τον 30χρονο που φωτογράφιζε ανήλικες στην παραλία

10:55TRAVEL

Από την Ουάσινγκτον και το Μπέβερλι Χιλς έως το Μαϊάμι: Οι πολιτείες όπου κυριαρχεί η πολυτέλεια

10:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Αναζητείται και συνεργός για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιου της

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Audi Nuvolari ίσως αποκτήσει πιο σπάνια έκδοση

10:47ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Δορυφόρος κατέγραψε την πρώτη ανησυχητική εικόνα του φαινομένου - Επιβεβαιώνει η ΝΟΑΑ

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Δείτε βίντεο από τη διάσωση δύο περιπατητών – Με φορείο μεταφέρθηκε ο ένας τραυματίας

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Όμηρος της Χαμάς για 739 ημέρες: Βιασμοί, εξευτελισμοί, κτηνωδία - «Κάθε δευτερόλεπτο ήταν σαν μια ζωή»

10:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ήξερε πολύ καλά τι έκανε, παιδιά δολοφονούνται σε σχολική γιορτή»: Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για την αδέσποτη σφαίρα που σκότωσε τον 11χρονο Μάριο στο Μενίδι

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δασκαλάκη: Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον 57χρονο κατηγορούμενο

10:31ANNOUNCEMENTS

Μάχες για την πρόκριση στο Παγκόσμιο με καθημερινό Undoxing εμπειριών και προσφορών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:30WHAT THE FACT

Κίνδυνος από το σκιαγραφικό της μαγνητικής: Πώς μια απλή εξέταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 17χρονος διέρρηξε σπίτι και ζήτησε 700 ευρώ για να επιστρέψει τα κλοπιμαία

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Απειλητικό e-mail για βόμβα στον ΔΕΔΔΗΕ - Δικογραφία σε βάρος 42χρονου

10:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Έπεσαν οι τιμές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν - Πότε θα φανεί η διαφορά στη βενζίνη

10:19ΥΓΕΙΑ

Τα ψέματα για τα αντηλιακά εξαπλώνονται σαν ιός στα social media - Έρευνα

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες προειδοποιούν: Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα έχει συσσωρεύσει ενέργεια 1.000 ετών - «Έρχεται μεγάλος σεισμός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

06:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Το ρήγμα-ρεκόρ των 3.000 χιλιομέτρων - Πρωτοφανής παγκόσμιος σεισμικός κίνδυνος

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες προειδοποιούν: Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα έχει συσσωρεύσει ενέργεια 1.000 ετών - «Έρχεται μεγάλος σεισμός»

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ποδοσφαιρικό αγώνα: Νεκρός 14χρονος μετά από σουτ που δέχτηκε στο στήθος

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Σιαμαία από τις Φιλιππίνες χωρίστηκαν μετά από 6ωρη επέμβαση στη Σαουδική Αραβία

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Η τελευταία της επαφή και το κινητό που «σιώπησε» ξαφνικά – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

02:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκαριστικός τραυματισμός στο Καναδάς – Κατάρ, στιγμές αγωνίας στο Βανκούβερ

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε βάφτιση στην Κρήτη: Ιερέας έδιωξε τους νονούς και σταμάτησε το μυστήριο

10:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ήξερε πολύ καλά τι έκανε, παιδιά δολοφονούνται σε σχολική γιορτή»: Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για την αδέσποτη σφαίρα που σκότωσε τον 11χρονο Μάριο στο Μενίδι

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Ακυρώθηκαν ξαφνικά οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Όμηρος της Χαμάς για 739 ημέρες: Βιασμοί, εξευτελισμοί, κτηνωδία - «Κάθε δευτερόλεπτο ήταν σαν μια ζωή»

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο μεγατόνων στη Βρετανία: Έκθεση‑κόλαφος για συμμορίες βιαστών – Τα 250.000 ανήλικα θύματα και η συγκάλυψη για λόγους «πολιτικής ορθότητας»

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

10:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Αναζητείται και συνεργός για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιου της

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό SOS: Η Ελλάδα πεθαίνει - Λιγότερες γεννήσεις, μεγαλύτερες μαμάδες

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στη Βρετανία: 30χρονος πέταξε τρίχρονο νήπιο στους κροκόδειλους - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

20:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι βοριάδες και το νέο στοιχείο από την Κυριακή - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ