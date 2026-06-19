«Καλά κάναμε»: Χυδαιότητες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του Μάριου στο Μενίδι

Μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας, συγγενείς του καταδικασθέντα αλλά και ενός αθωωθέντα κατηγορούμενου επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργία

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

«Καλά κάναμε»: Χυδαιότητες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του Μάριου στο Μενίδι

Δικαστήρια της Ευελπίδων, φωτογραφία αρχείου

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  • Συγγενείς του καταδικασθέντα για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.
  • Κατά τη διάρκεια επεισοδίων ακούστηκε γυναικεία φωνή να εκστομίζει τη φράση «Καλά κάναμε και το σκοτώσαμε!».
  • Ο βασικός κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών για τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού το 2017.
  • Ο εισαγγελέας τόνισε ότι η πράξη στρέφεται κατά του θύματος και του κοινωνικού συνόλου και ότι μόνο η ισόβια κάθειρξη ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα της υπόθεσης.
  • Συγγενείς και φίλοι του καταδικασθέντα αντέδρασαν με χειροκροτήματα, παρά την επισήμανση του δικαστή ότι η υπόθεση αναδεικνύει κοινωνικές παθογένειες και δεν είναι λόγος για πανηγυρισμό.
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Επεισόδια με χυδαίες εκφράσεις ξέσπασαν μεταξύ φίλων του καταδικασθέντα για το θάνατο του 11χρονου Μάριου κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδι το 2017 και αστυνομικών μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της έντασης που επικράτησε, ακούστηκε μια γυναικεία φωνή να εκστομίζει την εξής χυδαιότητα: «Καλά κάναμε και το σκοτώσαμε

Επίσης οι οικογένειες του καταδικασθέντα, αλλά και του δεύτερου κατηγορούμενου που αθωώθηκε, μόλις εξήλθαν της αίθουσας και αντίκρυσαν τα τηλεοπτικά συνεργεία, τους επιτέθηκαν.

Παράλληλα, την ώρα που ανακοινώθηκε η απόφαση του Εισαγγελέα, συγγενείς και φίλοι που βρίσκονταν στην αίθουσα ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, με τον δικαστικό λειτουργό να αναφέρει πως δεν είναι μια απόφαση για πανηγυρισμό, αλλά μια υπόθεση που καταδεικνύει τις παθογένειες της κοινωνίας.

Ισόβια για τον βασικό κατηγορούμενο

Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός κατηγορούμενος για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου Μάριου Σουλούκου στο Μενίδι, κατά τη διάρκεια περιστατικού με άσκοπους πυροβολισμούς το 2017 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού.

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας της έδρας είχε επισημάνει τη βαρύτητα της πράξης, τονίζοντας ότι αυτή στρέφεται όχι μόνο κατά του θύματος αλλά και κατά του κοινωνικού συνόλου. Όπως ανέφερε, η μοναδική ποινή που ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα της υπόθεσης είναι η ισόβια κάθειρξη.

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