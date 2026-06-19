Ένοχος ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι

Snapshot Ο βασικός κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι το 2017.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος αθωώθηκε ομόφωνα, καθώς το δικαστήριο αποδέχτηκε την πρόταση απαλλαγής με βάση νομικούς λόγους.

Ο εισαγγελέας τόνισε την απουσία μεταμέλειας από τον βασικό κατηγορούμενο και καταδίκασε τη χρήση όπλων σε κοινωνικές εκδηλώσεις ως κοινωνική παθογένεια.

Η έρευνα έδειξε ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε τον κίνδυνο από τους πυροβολισμούς σε πυκνοκατοικημένη περιοχή κοντά σε σχολείο.

Η υπόθεση χρειάστηκε σχεδόν δέκα χρόνια για να φτάσει σε τελική δικαστική κρίση. Snapshot powered by AI

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε ο κατηγορούμενος στην υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου Σουλούκου στις 8 Ιουνίου 2017 κατά τη διάρκεια της σχολικής εορτής, στο Μενίδι.

«Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν πολύ δύσκολη αλλά ήταν ομόφωνη» είπε η πρόεδρος.



Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο.



Ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση ο οποίος κατηγορείτο για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο, κρίθηκε ομόφωνα αθώος, από το δικαστήριο που υιοθέτησε την αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση.

Η πρόταση του Εισαγγελέα

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη αγόρευση, ο εισαγγελέας της έδρας Αντώνιος Κασάπης ζήτησε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση στην υπόθεση του θανάτου του 11χρονου .

«Είναι μια ανείπωτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας», ανέφερε στην έναρξη της αγόρευσής του ο εισαγγελικός λειτουργός, προσθέτοντας πως δυσκολεύεται να αντιληφθεί «τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης».

Παράλληλα, τάχθηκε κατά της αναγνώρισης οποιουδήποτε ελαφρυντικού στον βασικό κατηγορούμενο, υποστηρίζοντας ότι δεν προέκυψε μεταμέλεια από τη συμπεριφορά του, ενώ έκανε αναφορά σε μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες παρόμοια περιστατικά εξακολουθούν να συμβαίνουν στην περιοχή. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, αντίθετα, πρότεινε την απαλλαγή του, εξηγώντας ότι η πράξη του εντάσσεται νομικά στην έννοια της απρόσφορης απόπειρας και ότι η κατάργηση της σχετικής διάταξης την περίοδο 2019-2021 δεν επιτρέπει την καταδίκη του.

«Είναι πάντοτε άδικο ο γονέας να θάβει το παιδί του»

Ο εισαγγελέας εξέφρασε ακόμη την έκπληξή του για το γεγονός ότι χρειάστηκαν σχεδόν δέκα χρόνια ώστε η υπόθεση να φτάσει στην τελική της δικαστική κρίση. Όπως είπε, όταν ανέλαβε τη δικογραφία θεωρούσε πως η υπόθεση είχε ήδη δικαστεί, ενώ κατά τη μελέτη της θυμήθηκε τη γνωστή ρήση του Κροίσου ότι «κανείς δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να προτιμά τον πόλεμο από την ειρήνη», καθώς και την αναφορά του Ηροδότου ότι «είναι πάντοτε άδικο ο γονέας να θάβει το παιδί του».

Σημαντικό μέρος της αγόρευσής του αφιερώθηκε στο φαινόμενο των άσκοπων πυροβολισμών σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο εισαγγελέας καταδίκασε τη συγκεκριμένη πρακτική, υποστηρίζοντας ότι η χρήση όπλων για επίδειξη ή διασκέδαση συνιστά έκφραση ανασφάλειας και κοινωνικής παθογένειας. «Αυτός που ρίχνει μπαλωθιές είναι αυτός που δεν θέλει να βλέπεις τους άλλους να χορεύουν. Για να κρύψει τη δική του μειονεξία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή».

Αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας ημέρας, περιέγραψε τις στιγμές πανικού που επικράτησαν στη σχολική γιορτή όταν ο 11χρονος κατέρρευσε αιφνίδια στην αυλή του σχολείου. «Είναι γιορτή, είναι όλοι χαρούμενοι και ξαφνικά ένα παιδί πέφτει. Τρέχει αίμα και κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει», είπε, περιγράφοντας το σοκ που επικράτησε μέχρι να αποκαλυφθεί μέσω της νεκροψίας ότι το παιδί είχε δεχθεί σφαίρα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, έχει αποδειχθεί ότι σε γειτονικές κατοικίες πραγματοποιούνταν γιορτές με δυνατή μουσική, κατανάλωση αλκοόλ και πυροβολισμούς στον αέρα. Το γεγονός αυτό δεν αμφισβητήθηκε ούτε από τον βασικό κατηγορούμενο, ενώ οι καταθέσεις των μαρτύρων επιβεβαίωσαν ότι υπήρξαν πυροβολισμοί, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιος πυροβόλησε. Ο εισαγγελέας σχολίασε μάλιστα ότι «η επιλεκτική μνήμη δεν δικαιολογείται μόνο από τα εννέα χρόνια που πέρασαν».

Τα ευρήματα της έρευνας

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στα ευρήματα της έρευνας, επισημαίνοντας ότι βολίδες είχαν εντοπιστεί σε ταράτσες, σε σημεία του σχολικού κτιρίου αλλά και στο κεφάλι του άτυχου παιδιού. Αναφέρθηκε επίσης σε κάλυκες που είχαν βρεθεί σε προγενέστερο χρόνο έξω από το σπίτι του βασικού κατηγορουμένου, υποστηρίζοντας ότι εκείνος γνώριζε πλήρως τον κίνδυνο που δημιουργούσε η χρήση όπλου σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή δίπλα σε σχολείο.

«Ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Πυροβόλησε αδιακρίτως», τόνισε ο εισαγγελέας, υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος είχε επίγνωση πως οι πράξεις του μπορούσαν να προκαλέσουν τον θάνατο οποιουδήποτε βρισκόταν στην περιοχή. «Δεν έχει σημασία αν ήξερε το μικρό Μάριο. Αρκεί που ήξερε ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον και το αποδεχόταν», σημείωσε, ζητώντας την ενοχή του για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Όσον αφορά τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο εισαγγελέας υπενθύμισε ότι ο ίδιος παραδέχθηκε πως πυροβόλησε δύο φορές. Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι γνώριζε πως οι πυροβολισμοί του δεν μπορούσαν να προκαλέσουν θάνατο. Για τον λόγο αυτό εκτίμησε ότι πρόκειται για περίπτωση απρόσφορης απόπειρας, διευκρινίζοντας ωστόσο πως, λόγω της κατάργησης της σχετικής διάταξης για ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 2019 και 2021, το δικαστήριο θα πρέπει να οδηγηθεί στην απαλλαγή του εφόσον υιοθετήσει την ίδια νομική κρίση.

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