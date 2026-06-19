Μενίδι: Ισόβια για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο βασικός κατηγορούμενος για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου Μάριου Σουλούκου στο Μενίδι, κατά τη διάρκεια περιστατικού με άσκοπους πυροβολισμούς το 2017.

Η απόφαση εκδόθηκε ομόφωνα από τακτικούς και λαϊκούς δικαστές, οι οποίοι έκριναν ένοχο τον κατηγορούμενο χωρίς να του αναγνωρίσουν κανένα ελαφρυντικό. Με τον τρόπο αυτό υιοθέτησαν πλήρως την εισαγγελική πρόταση τόσο ως προς την ενοχή όσο και ως προς την επιβληθείσα ποινή.

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας της έδρας είχε επισημάνει τη βαρύτητα της πράξης, τονίζοντας ότι αυτή στρέφεται όχι μόνο κατά του θύματος αλλά και κατά του κοινωνικού συνόλου. Όπως ανέφερε, η μοναδική ποινή που ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα της υπόθεσης είναι η ισόβια κάθειρξη.

Νωρίτερα, το δικαστήριο είχε αποφασίσει την απαλλαγή του δεύτερου κατηγορούμενου από την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με πρόθεση, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται η συγκεκριμένη κατηγορία σε βάρος του.

Ξέσπασε η μητέρα του 11χρονου Μάριου

Η μητέρα του 11χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του από την αδέσποτη σφαίρα στο άκουσμα της ποινής των ισοβίων ξέσπασε σε κλάματα και αγκαλιάστηκε με την οικογένεια της.

«Είναι αθώος ο άντρας μου! Σας παρακαλώ είμαι άρρωστη» φώναζε η σύζυγος του καταδικασμένου, ενώ ο ίδιος από το εδώλιο φώναζε «είμαι αθώος, δεν το έκανε εγώ! Δεν το κάναμε εμείς! Φάγαμε ισόβια από τίποτα!».

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