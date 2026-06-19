Μενίδι: Συγκλονίζει ο πατέρας του 11χρονου Μάριου - «Η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε»

Την «ηθική του ικανοποίηση» εξέφρασε ο πατέρας του Μάριου μετά την καταδίκη του ενός κατηγορούμενου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μενίδι: Συγκλονίζει ο πατέρας του 11χρονου Μάριου - «Η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το δικαστήριο καταδίκασε σε ισόβια έναν εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι το 2017.
  • Ο πατέρας του Μάριου εξέφρασε ηθική ικανοποίηση για την απόφαση, θεωρώντας ότι η ελληνική Δικαιοσύνη πήρε σωστή απόφαση βάσει των στοιχείων.
  • Η δικαστική διαδικασία διήρκησε εννέα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ο πατέρας τόνισε το χρέος τους απέναντι στη μνήμη του παιδιού και στα παιδιά της πόλης.
  • Ο πατέρας ελπίζει ότι η απόφαση θα συμβάλει στο τέλος της οπλοχρησίας και της οπλοκατοχής στην πόλη, επιτρέποντας στους πολίτες να κυκλοφορούν με ασφάλεια.
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Σε ισόβια κάθειρξη καταδίκασε σήμερα το δικαστήριο τον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου, από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι, το 2017.

Μετά την ολοκλήρωση της δίκης, εννέα χρόνια μετά την τραγωδία, ο πατέρας του παιδιού εμφανίστηκε δικαιωμένος, τονίζοντας ότι με την απόφαση αισθάνθηκε «ηθική ικανοποίηση».

Σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους, ο πατέρας του Μάριου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του παιδιού μας και έχοντας χρέος απέναντι σε όλα τα παιδιά της πόλης μας, ξεκινήσαμε μια δικαστική διαδικασία πριν εννέα χρόνια. Δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει, πού θα τερματίσουμε, τι σκοπό θα έχει και πόσο καιρό θα διαρκέσει».

Και πρόσθεσε ότι «η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε έχοντας στα χέρια της τα στοιχεία, πήρε μια σωστή απόφαση βάσει των νόμων και αυτή, αυτός ο άνθρωπος πήρε αυτό που του άξιζε».

Όσον αφορά την απόφαση, συμπλήρωσε: «Σίγουρα αισθάνθηκα μια ηθική ικανοποίηση γιατί ο αγώνας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκε σε καλό σκοπό και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι κάτι που θα είναι για όλη την πόλη μας ένα κάτι καλό. Μήπως αυτοί οι πυροβολισμοί, η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή πάρει ένα τέλος. Να νιώσουμε και εμείς μια ανακούφιση. Να μπορούμε σαν πολίτες να κυκλοφορούμε ελεύθερα στους δρόμους και όχι με το άγχος μην μου έρθει καμιά σφαίρα στο κεφάλι από δεξιά και από αριστερά».

«Τα παιδιά και συγκεκριμένα οι φίλοι του Μάριου πέρασαν όλο αυτόν τον καιρό πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Τα παιδιά έχασαν τον φίλο τους. Δεν υπήρχε καμία παρηγοριά για αυτούς», κατέληξε.

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