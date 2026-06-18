Μητροπολίτης Φθιώτιδας : Εξιτήριο μετά το χειρουργείο για αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης

Ο Μητροπολίτης θα αναρρώσει στην Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Μητροπολίτης Φθιώτιδας : Εξιτήριο μετά το χειρουργείο για αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης
Eurokinissi
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  • Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών έλαβε εξιτήριο από το Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» μετά από επιτυχή αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης.
  • Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου από τον Επίκουρο Καθηγητή Νευροχειρουργικής Άγγελο Κόλια.
  • Ο Μητροπολίτης ευχαρίστησε την ιατρική και νοσηλευτική ομάδα του νοσοκομείου για τη φροντίδα που έλαβε.
  • Η ανάρρωση και αποκατάστασή του θα γίνει στην Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας, όπου θα ασκεί μέρος των καθηκόντων του εξ αποστάσεως.
  • Από το Ιερό Παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου θα εκφράζει προσευχητικά την ευγνωμοσύνη του προς την τοπική Εκκλησία και όλους τους υποστηρικτές του.
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Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, έλαβε σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, εξιτήριο από το Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» μετά την προγραμματισμένη επέμβαση για αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης, η οποία πραγματοποιήθηκε επιτυχώς από τον Επίκουρο Καθηγητή Νευροχειρουργικής κ. Άγγελο Κόλια στις 9 Ιουνίου.

Εξερχόμενος του Νοσοκομείου, εξεφρασε για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη του στον εκλεκτό επιστήμονα και εξαίρετο άνθρωπο, Επίκουρο Καθηγητή Νευροχειρουργικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Άγγελο Κόλια, σε όλη την ιατρική, νοσηλευτική και υποστηρικτική ομάδα που τον περιέβαλε, αλλά και σε κάθε ένα έκαστο εκ των στελεχών του Νοσοκομείου, από τον Πρόεδρο μέχρι και τον κάθε εργαζόμενο ανεξαιρέτως.

Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας, βρίσκεται ήδη για το πρώτο αρχικό στάδιο τόσο της αναρρώσεως, αποθεραπείας και αποκαταστάσεως του όσο και της εξ αποστάσεως ασκήσεως μέρους των καθηκόντων του στο Ιερό Επισκοπείο της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Μητρόπολης Φθιώτιδας, από το εσωτερικό Ιερό Παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου «θα αντιδωρίζει και θα αντιχαρίζει προσευχητικώς την οφειλετική του ευγνωμοσύνη προς όλα τα κληρικά και λαϊκά μέλη της τοπικής Εκκλησίας και προς όλους ανεξαιρέτως τους εν Κυρίω πατέρες και αδελφούς, συγκυρηναίους στην δοκιμασία του, τους εγγύς και τους μακράν».

Με πληροφορίες από tvstar.gr

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