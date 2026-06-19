Βόλος: Η «απληστία» του δράστη πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίαζε τον ανήλικο

Η υπόθεση αφορά τον εκβιασμό ενός 13χρονου μαθητή, γιου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να εξαναγκάστηκε να αφαιρέσει συνολικά 370.000 ευρώ από το σπίτι της οικογένειάς του

Σωτήρης Σκουλούδης

Βόλος: Η «απληστία» του δράστη πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίαζε τον ανήλικο
ΕΛΛΑΔΑ
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Τελικά δεν ήταν τα χαμένα χρήματα, αλλά η… απληστία και οι αγορές, τα στοιχεία που οδήγησαν τους αστυνομικούς στον 34χρονο φερόμενο ως εγκέφαλο της υπόθεσης εκβιασμού ενός 13χρονου στον Βόλο. Η απόκτηση τεσσάρων δικύκλων και μιας μεταχειρισμένης BMW φέρεται να αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα, η οποία αποκάλυψε ένα πρωτοφανές σχέδιο τρομοκράτησης ανηλίκου με λεία 370.000 ευρώ

Η υπόθεση αφορά τον εκβιασμό ενός 13χρονου μαθητή, γιου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να εξαναγκάστηκε να αφαιρέσει συνολικά 370.000 ευρώ από το σπίτι της οικογένειάς του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα ξεκίνησαν όταν ο ανήλικος είχε στην κατοχή του βεγγαλικά για τον εορτασμό των γενεθλίων του. Ένας συνομήλικός του τον έπεισε να του παραχωρήσει μέρος αυτών και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι τα είχε δώσει σε έναν 34χρονο, ο οποίος δήθεν συνελήφθη από την αστυνομία.

Με πρόσχημα ότι ο 13χρονος και οι γονείς του κινδύνευαν να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές συνέπειες, οι δράστες φέρονται να τον τρομοκρατούσαν συστηματικά. Έτσι, από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου, το παιδί φέρεται να απομάκρυνε σταδιακά από το σπίτι του το ποσό των 370.000 ευρώ. Παράλληλα, του ανέφεραν ότι μέρος των χρημάτων θα χρησιμοποιούνταν για τη νομική υπεράσπιση του υποτιθέμενου συλληφθέντα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 17 Ιουνίου, όταν οι γονείς διαπίστωσαν ότι έλειπε μεγάλο χρηματικό ποσό από το σπίτι. Τότε ο 13χρονος αποκάλυψε τον εκβιασμό που βίωνε επί περίπου ενάμιση μήνα, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία παρέδιδε τα χρήματα. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, ο φερόμενος ως βασικός δράστης είναι άνεργος και διαμένει στον Ξηρόκαμπο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο ανήλικος φέρεται να του παρέδωσε αρχικά 70.000 ευρώ, ενώ περίπου δύο εβδομάδες αργότερα έδωσε ακόμη 300.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Βόλου κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 34χρονο, καθώς και δύο ανήλικους ηλικίας 17 και 15 ετών, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο ανήλικοι που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Ο 34χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης στο σπίτι του. Ωστόσο, κατά την έρευνα δεν εντοπίστηκαν χρήματα, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές στην εκτίμηση ότι είχαν μεταφερθεί ή αποκρυφθεί σε άλλο σημείο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και εκβίαση, ενώ έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών του Βόλου.

Αυτή την ώρα ο δράστης βρίσκεται στα δικαστήρια.

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