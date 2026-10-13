Ανδρουλάκης για Τσίπρα: «Αλλαγή δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση και με τοξικότητα»

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν επιτυγχάνεται με επιθέσεις κάτω από τη μέση και τοξικότητα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πραγματικός αντίπαλος είναι η σημερινή κυβέρνηση και η πολιτική της.

Το ΠΑΣΟΚ δε θα αποκλίνει από τον στόχο ενός συγκροτημένου αντιπολιτευτικού λόγου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Ο Ανδρουλάκης κατηγόρησε ορισμένα κόμματα ότι προτιμούν να παραμένουν κόμματα διαμαρτυρίας ή προσωπικών φιλοδοξιών.

Ο στόχος της πολιτικής αλλαγής χαρακτηρίστηκε εθνικός και όχι κομματικός. Snapshot powered by AI

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είπε απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, μετά τον «πόλεμο» ανακοινώσεων που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο παρατάξεων, ότι «η αλλαγή δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση και με τοξικότητα».

Πρόσθεσε δε, ότι «αντίπαλος είναι ένας, και είναι η σημερινή κυβέρνηση και η πολιτική που ασκεί». Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παρουσίασε την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, με την Μιλένα Αποστολάκη και τον Δημήτρη Σπυράκο.

«Τα προφανή δε χρειάζονται ερμηνεία γιατί είναι προφανή. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε, από πιστόλια ή νεροπίστολα. Εμείς εμμένουμε στον στόχο μας, την πολιτική αλλαγή. Αλλαγή δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση και με τοξικότητα, αλλά με αυτό που κάνουμε σήμερα. Συγκροτημένος αντιπολιτευτικός λόγος απέναντι στη ΝΔ. Δεν θα αποκλίνει κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ από αυτόν τον στόχο. Είναι εθνικός στόχος, όχι κομματικός στόχος.

Αντίπαλος είναι ένας και είναι η σημερινή κυβέρνηση και η πολιτική που ασκεί [...] Κάποιοι βολεύονται να παραμένουν κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα προσωπικών φιλοδοξιών».

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