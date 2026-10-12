Ξεφεύγει η κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ: Για «ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό» μιλά η Χαριλάου Τρικούπη

Στο «κάδρο» της αντιπαράθεσης και ο Πάνος Καμμένος

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ξεφεύγει η κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ: Για «ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό» μιλά η Χαριλάου Τρικούπη
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  • Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα για οργανωμένη εκστρατεία επιθέσεων κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό».
  • Το ΠΑΣΟΚ συνδέει τις δηλώσεις του Πάνου Καμμένου με το άρθρο του Θανάση Καρτερού, τον οποίο θεωρεί στενό συνεργάτη της ΕΛΑΣ και υπάλληλο του Αλέξη Τσίπρα.
  • Ο Πάνος Καμμένος επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί πολιτικά και ότι χάνει τη στήριξη της Κεντροαριστεράς.
  • Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η πολιτική του Τσίπρα στηρίζεται στο «διαίρει και βασίλευε» και στην τοξικότητα, απορρίπτοντας τις επιθέσεις ως μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης.
  • Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά να απορριφθούν οι μεσσιανισμοί και οι μάχες οπισθοφυλακών, προβάλλοντας τη διαφορά της ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
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Νέο επεισόδιο στη σφοδρή αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να εξαπολύει επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, συνδέοντας τις δηλώσεις του Πάνου Καμμένου κατά του Νίκου Ανδρουλάκη με το επίμαχο άρθρο του Θανάση Καρτερού που είχε προκαλέσει τη χθεσινή αντίδραση του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει σύμπραξη «λαϊκιστών και ακροδεξιών» σε βάρος του προέδρου του, επιμένοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται πίσω από την εκστρατεία επιθέσεων.

Αφορμή για τη νέα ανακοίνωση στάθηκαν οι δηλώσεις του Πάνου Καμμένου στο OPEN, όπου ο πρώην υπουργός άσκησε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει «γαντζωθεί» στο όνομά του και υποχωρεί πολιτικά. Μάλιστα, εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταγράψει ποσοστό 7% στις εκλογές, έναντι 16% της ΕΛΑΣ.

«Τη σκυτάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των "75" της ΕΛΑΣ, κ. Καρτερό πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κ. Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κ. Καμμένος», αναφέρει χαρακτηριστικά το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι «λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξιοί συμπράττουν και χτυπούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προσπαθώντας να στήσουν τη σκακιέρα στα μέτρα του κ. Μητσοτάκη».

Μάλιστα, κατηγορεί ευθέως την ΕΛΑΣ ότι έχει επιλέξει ως κεντρική πολιτική στρατηγική την επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό που επιλέγει η ΕΛΑΣ ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του ΠΑΣΟΚ».

«Ο Τσίπρας υπαγορεύει αυτή την εκστρατεία συκοφαντίας»

Η νέα ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής σκληρής αντίδρασης του ΠΑΣΟΚ στο άρθρο του Θανάση Καρτερού στην «Εφημερίδα των Συντακτών», με τίτλο «Τελικά τι συμβαίνει με τον κ. Ανδρουλάκη;», στο οποίο ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας μεταξύ άλλων το ερώτημα «Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;».

Ο Θανάσης Καρτερός υποστήριξε ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ακολουθεί οργανωμένη στρατηγική πολιτικής φθοράς του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρώντας να τον ταυτίσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ήδη από χθες, η Χαριλάου Τρικούπη είχε αποδώσει στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα την υπαγόρευση του άρθρου, υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη».

Σήμερα, το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται με ακόμη πιο ευθεία αναφορά στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ.

«Αλήθεια, ο κ. Τσίπρας ποια άποψη έχει για τις επιθέσεις του άλλοτε λογογράφου του, στενότατου συνεργάτη του και στελέχους της ΕΛΑΣ; Ρητορικό το ερώτημα. Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει αυτή την εκστρατεία συκοφαντίας», αναφέρει.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το υστερόγραφο της ανακοίνωσης, με το οποίο το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να υπογραμμίσει την οργανική σχέση του Θανάση Καρτερού με την ΕΛΑΣ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μην σβήσετε εκ των υστέρων και τον κ. Καρτερό από το site της ΕΛΑΣ. Θα είναι αστείο».

Η Χαριλάου Τρικούπη καταλήγει υποστηρίζοντας ότι «εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης δεν στήνεται με λάσπη» και ότι ο προοδευτικός κόσμος θα απορρίψει «τους μεσσιανισμούς, την τοξικότητα, το διαίρει και βασίλευε και τις μάχες οπισθοφυλακών».

Τι είπε ο Πάνος Καμμένος για τον Ανδρουλάκη

Μιλώντας στο OPEN, ο Πάνος Καμμένος εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βλέπει τον χώρο της Κεντροαριστεράς να μετακινείται προς τον Αλέξη Τσίπρα και προσπαθεί να διατηρήσει την πολιτική του θέση.

«Είναι κουβέντα αυτή; Τσίπρας ίσον Μητσοτάκης; Αυτό δεν το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας. Αυτή είναι θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα στελέχη του Σημίτη πάνε στη ΝΔ, τα μεν στελέχη του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ δεν είναι πουθενά και τα στελέχη που του έχουν απομείνει από τους Παπανδρεϊκούς ετοιμάζονται να πάνε στον Τσίπρα».

Ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ σημείωσε ακόμη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «προσπαθεί να σωθεί» και ότι «έχει μερίδιο ευθύνης», προσθέτοντας πως «έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω».

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