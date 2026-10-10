Τσουκαλάς στο Newsbomb: «Το ΠΑΣΟΚ είναι σε τροχιά που μπορεί να οδηγήσει στη νίκη»

Την εκτίμηση ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αφήσει πίσω του την περίοδο της πολιτικής επιβίωσης και βρίσκεται πλέον σε τροχιά ανόδου, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε εκλογική νίκη, εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή «ΑΠΕΝΑΝΤΙ» του Newsbomb.gr, με τον Δημήτρη Κοτταρίδη.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει τον κύκλο της επιβίωσης, είναι στον κύκλο της μεγέθυνσης και είναι σε τροχιά που, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να είναι και τροχιά νίκης», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «ο αγώνας που δίνουμε, στο τέλος θα είναι νικηφόρος».

Πάντως, αναγνώρισε ότι η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. «Δεν είμαστε αιθεροβάμονες, δεν είναι ένα εύκολο σενάριο», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ποσοστά υψηλότερα από εκείνα που συγκέντρωσε στις προηγούμενες εθνικές εκλογές.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εκλογική υποχώρηση του ΠΑΣΟΚ δεν αφορά την τρέχουσα πολιτική συγκυρία, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη πορεία της τελευταίας δεκαετίας.

«Ή θα κυβερνήσει η ΝΔ με Σαμαρά, Βελόπουλο ή Λατινοπούλου ή το ΠΑΣΟΚ με βάση το πρόγραμμά του»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κώστας Τσουκαλάς στο ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, παρουσιάζοντας δύο πιθανά σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

«Εγγυόμαστε σταθερή κυβέρνηση», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι είτε η Νέα Δημοκρατία θα αναδειχθεί πρώτο κόμμα και θα αναζητήσει κυβερνητική συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά, τον Κυριάκο Βελόπουλο ή την Αφροδίτη Λατινοπούλου, είτε το ΠΑΣΟΚ θα κατακτήσει την πρώτη θέση και θα συνεργαστεί με πολιτικές δυνάμεις που θα συμφωνήσουν στην εφαρμογή του προγράμματός του.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «πολύ ρεαλιστικά, στην Ελλάδα δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα».

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι το ουσιαστικό διακύβευμα των εκλογών δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν.

«Το δίλημμα δεν είναι μήλα ή πορτοκάλια, δεν είναι τα ονόματα, είναι οι πολιτικές που φέρνουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει η απόδραση του γκρι, να είσαι και με τον κόσμο της εργασίας και με τις ελίτ».

Η αναφορά στο 2023 και το στεγαστικό

Αναφερόμενος στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι το 2023 η αντιπολίτευση κατέρρευσε, με αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία να επικρατήσει στον εκλογικό χάρτη της χώρας.

«Το 2023 η αντιπολίτευση κατέρρευσε και έγινε αυτό που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, βάφτηκε η Ελλάδα όλη μπλε», σημείωσε.

Στη συνέχεια, στάθηκε στον ρόλο που, όπως υποστήριξε, έχει διαδραματίσει το ΠΑΣΟΚ στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το στεγαστικό πρόβλημα.

Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εκείνοι που ανέδειξαν το στεγαστικό σε κεντρικό ζήτημα της δημόσιας συζήτησης.

Κατά τον ίδιο, μια αποτελεσματική αντιπολίτευση οφείλει να διαθέτει δύο βασικά χαρακτηριστικά: αφενός ένα ολοκληρωμένο και έτοιμο προς εφαρμογή κυβερνητικό σχέδιο και αφετέρου τη δυνατότητα να καθορίζει την πολιτική ατζέντα, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να τοποθετείται στα ζητήματα που θέτει.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απευθυνθεί σε ευρύτερα εκλογικά ακροατήρια, τόσο στον χώρο του Κέντρου όσο και σε κεντροδεξιούς ψηφοφόρους.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τους πολίτες να ενισχύσουν εκλογικά το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να υπάρξει πολιτική αλλαγή, ενώ διευκρίνισε ότι το κόμμα επιδιώκει συνεργασίες με την κοινωνία.

Ελληνοαμερικανικές σχέσεις: «Θέλουμε καθαρές δεσμεύσεις και εγγυήσεις από τις ΗΠΑ»

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι το κόμμα του αναγνωρίζει τον στρατηγικό χαρακτήρα της διμερούς συνεργασίας.

«Κι εμείς θεωρούμε στρατηγικό εταίρο τις ΗΠΑ και κάθε επίσκεψη Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών είναι σημαντική», σημείωσε.

Ωστόσο, τόνισε ότι η ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις της Ουάσινγκτον σε ζητήματα που αφορούν τα ελληνικά συμφέροντα.

«Θέλουμε καθαρές δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ και εγγυήσεις σε σχέση με τα δικαιώματα της χώρας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι κρίσιμο να μην ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

«Ναι» στον Κάθετο Διάδρομο, αλλά με διαφάνεια

Ο Κώστας Τσουκαλάς τοποθετήθηκε και για τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, εκφράζοντας τη θετική στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην υλοποίηση του ενεργειακού εγχειρήματος.

Όπως επισήμανε, το κόμμα στηρίζει την προώθηση του έργου, θέτοντας ωστόσο ως απαραίτητη προϋπόθεση τη διαφάνεια στις διαδικασίες και στις σχετικές συμφωνίες.

«Είμαστε υπέρ του Κάθετου Διαδρόμου, να προχωρήσει, αλλά με διαφάνεια», δήλωσε.

Τι απάντησε για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο Κώστας Τσουκαλάς απέφυγε να προεξοφλήσει οποιαδήποτε εξέλιξη.

«Δεν το ξέρω αν θα είμαι στο Επικρατείας, είναι απόφαση του προέδρου και των οργάνων», απάντησε,

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