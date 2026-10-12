Φουντώνει η κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ: Μετά τις δημοσκοπήσεις βγαίνουν τα «μαχαίρια»

Snapshot Η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κλιμακώνεται λόγω της έντονης διαμάχης ανάμεσα σε στελέχη και άρθρων που αμφισβητούν ηγεσίες και πολιτικές συμπεριφορές.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, κατήγγειλε σεξιστική και απειλητική συμπεριφορά από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε με σφοδρή κριτική σε άρθρο του Θανάση Καρτερού, αποδίδοντας την πολιτική ευθύνη για την επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

Η αντιπαράθεση εντάσσεται στον ανταγωνισμό των δύο κομμάτων για τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, καθώς η ψαλίδα μεταξύ τους μειώνεται σημαντικά.

Η ένταση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η πολιτική μάχη για την κεντροαριστερά γίνεται πιο σκληρή. Snapshot powered by AI

Σε ολοένα υψηλότερους τόνους διεξάγεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με τις τελευταίες ημέρες να καταγράφεται σειρά επεισοδίων που έχουν οδηγήσει πλέον τη σύγκρουση σε κεντρικό κομματικό επίπεδο. Η υπόθεση της Άννας Παπαδοπούλου και του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, αλλά και η σφοδρή αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη σε άρθρο του Θανάση Καρτερού, συνθέτουν ένα σκηνικό αυξανόμενης έντασης ανάμεσα στα δύο κόμματα που διεκδικούν τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις.

Η πρώτη μεγάλη εστία έντασης προέκυψε από την αντιπαράθεση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννας Παπαδοπούλου, με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, αλλά και από όσα η ίδια κατήγγειλε ότι ακολούθησαν εκτός αέρα.

Η Άννα Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της, ενώ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Από την πλευρά του, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε τις συγκεκριμένες καταγγελίες, επισημαίνοντας ότι της είχε ζητήσει συγγνώμη για την ένταση που προηγήθηκε.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν περιορίστηκε στην προσωπική αντιπαράθεση των δύο στελεχών, καθώς η ΕΛΑΣ την ανέδειξε σε κεντρικό ζήτημα, εγκαλώντας ουσιαστικά την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για ανοχή απέναντι σε σεξιστικές και εκφοβιστικές συμπεριφορές.

Ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ καταδίκασε με ανακοίνωσή του τη συμπεριφορά που καταγγέλθηκε, κάνοντας λόγο για «σαφή εκδήλωση έμφυλης βίας», ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, έστρεψε τα πυρά της προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη για την απουσία αντίδρασης απέναντι στο περιστατικό.

«Καμία ανοχή στη βία λεκτική ή σωματική, καμία σεξιστική συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι από τέτοιες αρχές «κρίνονται τελικά τα προοδευτικά κόμματα και οι ηγεσίες τους και όχι από τις ταμπέλες».

Το άρθρο Καρτερού και η ευθεία επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον Τσίπρα

Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση αποτέλεσε το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην «Εφημερίδα των Συντακτών», με τίτλο «Τελικά τι συμβαίνει με τον κ. Ανδρουλάκη;», το οποίο προκάλεσε οξύτατη αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Ο αρθρογράφος και άλλοτε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ήδη από την αρχή του κειμένου το αιχμηρό ερώτημα «Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;».

Στο άρθρο του υποστηρίζει ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ακολουθεί οργανωμένη στρατηγική όξυνσης απέναντι στην ΕΛΑΣ, με στόχο την πολιτική φθορά του Αλέξη Τσίπρα. Κατηγορεί μάλιστα τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να ταυτίσει τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ συνδέει τη συγκεκριμένη πολιτική γραμμή και με τη συμπεριφορά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου απέναντι στην Άννα Παπαδοπούλου.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση και ιδιαίτερα σκληρή, με τη Χαριλάου Τρικούπη να μην αντιμετωπίζει το άρθρο ως προσωπική παρέμβαση του Θανάση Καρτερού, αλλά να αποδίδει την πολιτική ευθύνη, ακόμη και την υπαγόρευσή του, στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανοίκειους χαρακτηρισμούς», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για «τοξικότητα και λίβελο», υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει ξεμείνει από πολιτικά καύσιμα, ενώ τον κατηγορεί ότι ενδιαφέρεται περισσότερο να νικήσει το ΠΑΣΟΚ παρά να ασκήσει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.

Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει τις κατηγορίες περί σύγκλισης του Αλέξη Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία σε ζητήματα όπως το ιδιωτικό χρέος και η επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, ενώ καταγγέλλει και τη δράση «πληρωμένου στρατού τρολ» εναντίον του.

«Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη κάντε το μόνος σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας», αναφέρει σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους η ανακοίνωση, με τη Χαριλάου Τρικούπη να υποστηρίζει ακόμη ότι από την εμφάνιση της ΕΛΑΣ «πάρτι στο Μαξίμου κάνουν».

Σκληραίνει η μάχη ενόψει δημοσκοπήσεων

Πίσω από τη διαρκώς κλιμακούμενη αντιπαράθεση βρίσκεται και η ολοένα πιο ανταγωνιστική δημοσκοπική σχέση των δύο κομμάτων, καθώς η απόσταση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ έχει περιοριστεί αισθητά το τελευταίο διάστημα.

Με το πρώτο δημοσκοπικό κύμα μετά τη ΔΕΘ να έχει πλέον ολοκληρωθεί, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να ενισχύει τις δυνάμεις του, την ώρα που η ΕΛΑΣ επιδιώκει να διατηρήσει το προβάδισμά της και να δώσει νέα δυναμική μέσα από την αυξημένη δημόσια παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.

Η ένταση και η επιθετικότητα που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες δεν φαίνεται να αποτελούν απλώς αποτέλεσμα μεμονωμένων επεισοδίων, αλλά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του ανταγωνισμού για την πολιτική πρωτοκαθεδρία στον χώρο της κεντροαριστεράς. Όσο η δημοσκοπική ψαλίδα κλείνει, τόσο φαίνεται πως θα αυξάνεται και η ένταση μεταξύ των δύο κομμάτων.