«Μύλος»... ξανά η Κεντροαριστερά: Στα «μαχαίρια» ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ - Μεταστροφή Τσίπρα βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot Η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ έχει κλιμακωθεί σε ανοιχτή σύγκρουση με ανταλλαγή σοβαρών καταγγελιών και πολιτικών επιθέσεων.

Ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει να μην απαντά στις επιθέσεις από την κεντροαριστερά, υποστηρίζοντας την ανάγκη προοδευτικής διακυβέρνησης και συνεργασίας.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνουν μεταστροφή Τσίπρα που πλέον αναγνωρίζει την αυτονομία και χρησιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ στον προοδευτικό χώρο.

Η Κουμουνδούρου απαιτεί από τους ανεξάρτητους βουλευτές που επιθυμεί να εντάξει στον ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθούν από τις έδρες τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Μικρότερα κόμματα της Αριστεράς διερευνούν νέες πολιτικές και εκλογικές συνεργασίες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να προχωρά σε συνεργασία με το ΠΡΑΤΤΩ και τους Οικολόγους Πράσινους. Snapshot powered by AI

Σε νέα περίοδο έντονων αντιπαραθέσεων αλλά και παράλληλων διεργασιών εισέρχεται η Κεντροαριστερά, με το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ να βρίσκονται πλέον στα «μαχαίρια», τον ΣΥΡΙΖΑ να διαπιστώνει αλλαγή στάσης του Αλέξη Τσίπρα απέναντί του και τις μικρότερες δυνάμεις της Αριστεράς να διερευνούν τα περιθώρια συνεργασιών.

Το πολιτικό σκηνικό στον προοδευτικό χώρο θυμίζει ξανά «μύλο», καθώς η μάχη των συσχετισμών βαθαίνει. Παράλληλα συνολικά το πολιτικό σύστημα βρίσκεται εν αναμονή της δημοσίευσης του επόμενου κύματος δημοσκοπήσεων, το οποίο σε ό,τι αφορά την κεντροαριστερά θα δείξει αν συνεχίζεται η τάση ενίσχυσης του ΠΑΣΟΚ ή αν παγιώνει την κυριαρχία της στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ.

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ

Η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ έχει πλέον λάβει χαρακτηριστικά ανοιχτής σύγκρουσης, με αλλεπάλληλα επεισόδια τις τελευταίες ημέρες και εκατέρωθεν βολές που υπερβαίνουν τα όρια της συνήθους πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η αρχή έγινε με την καταγγελία της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννας Παπαδοπούλου, σε βάρος του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, με την πρώτη να καταγγέλλει προσβλητική συμπεριφορά και να ανακοινώνει την πρόθεσή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Ακολούθησε η σφοδρή αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη σε άρθρο του Θανάση Καρτερού με αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ νέο λάδι στη φωτιά έριξε η παρέμβαση του Πάνου Καμμένου κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη συνέδεσε πολιτικά τις δύο τελευταίες παρεμβάσεις, αναφερόμενη στον Θανάση Καρτερό ως στέλεχος της ΕΛΑΣ και στον Πάνο Καμμένο ως πρώην κυβερνητικό εταίρο του Αλέξη Τσίπρα.

Πίσω από τις διαδοχικές συγκρούσεις βρίσκεται ασφαλώς και η μάχη για τη δεύτερη θέση, με τα δύο κόμματα να διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της αντιπολίτευσης και να επιδιώκουν να εμφανιστούν ως ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ενδιαφέρον, πάντως, παρουσιάζει η στάση που επιχειρεί να κρατήσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας στο ΚρήτηTV, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί αντίπαλες τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, υπογραμμίζοντας πως «είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι».

Μάλιστα, εξήγησε ότι συνειδητά επιλέγει να μην απαντά στις επιθέσεις που δέχεται από κόμματα της Κεντροαριστεράς, καθώς εκτιμά ότι η προοπτική προοδευτικής διακυβέρνησης απαιτεί αφενός την εκλογική πρωτιά της ΕΛΑΣ και αφετέρου τη δυνατότητα συνεννόησης με άλλες προοδευτικές δυνάμεις.

«Εγώ με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθεμαι στους άλλους, τις προοδευτικές δυνάμεις, τις πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο», είπε χαρακτηριστικά.

Μεταστροφή Τσίπρα για τον ΣΥΡΙΖΑ βλέπει η Κουμουνδούρου

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ μια άλλη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην ίδια συνέντευξη, καθώς στελέχη της Κουμουνδούρου διαπιστώνουν σαφή μεταστροφή στη στάση του απέναντι στο κόμμα.Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο, ο Αλέξης Τσίπρας είχε εκφράσει την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.

Ωστόσο, μιλώντας χθες στον Γιώργο Σαχίνη, εμφανίστηκε να αναγνωρίζει τη χρησιμότητα και το δικαίωμα αυτόνομης παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν. Είναι χρήσιμες», είπε χαρακτηριστικά.

Στην Κουμουνδούρου η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν περνά απαρατήρητη. Στελέχη του κόμματος επισημαίνουν ότι η καλύτερη απάντηση στο ερώτημα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο δόθηκε το Σαββατοκύριακο στο φεστιβάλ της «Αυγής» και του «Στο Κόκκινο». Η μαζική συμμετοχή του κόσμου, αλλά και η παρουσία στελεχών από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, θεωρούν ότι αποδεικνύουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να διαθέτει πολιτική και κοινωνική αναφορά, καθώς και δυνατότητα να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης ευρύτερων δυνάμεων.

Παράλληλα, όμως, από την Κουμουνδούρου διατυπώνεται και μια συγκεκριμένη απαίτηση προς τον Αλέξη Τσίπρα, να θέσει σαφές χρονικό όριο στους ανεξάρτητους βουλευτές που επιθυμεί να εντάξει στην ΕΛΑΣ, προκειμένου προηγουμένως να παραιτηθούν από τις κοινοβουλευτικές τους έδρες.

Άλλωστε, η διορία που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στους πρώην βουλευτές του εκπνέει την Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι. Η Κουμουνδούρου εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει την πίεση, θεωρώντας ότι η παράδοση των εδρών αποτελεί ζήτημα πολιτικής και ηθικής συνέπειας.

Σε τροχιά διαλόγου οι μικρότερες δυνάμεις

Την ώρα που ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ συγκρούονται και ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να κατοχυρώσει τον δικό του ρόλο, στα μικρότερα κόμματα της Αριστεράς φαίνεται ότι ανοίγει εκ νέου η συζήτηση για τα περιθώρια πολιτικών και εκλογικών συνεργασιών.

Ενδεικτική ήταν η παρουσία και οι τοποθετήσεις της ανεξ. βουλεύτριας της ΝΕΑΡ Σίας Αναγνωστοπούλου στο φεστιβάλ της «Αυγής» και του «Στο Κόκκινο», όπου αναδείχθηκε η σημασία του διαλόγου και της κοινής δράσης των προοδευτικών δυνάμεων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και δύο ακόμη παρουσίες που προέρχονται από τη ΝΕΑΡ, αυτή του Νίκου Βούτση, αλλα και του Αριστείδη Μπαλτά, δύο προσώπων με ιδιαίτερο πολιτικό εκτόπισμα στον ευρύτερο χώρο.

Οι παρουσίες αυτές ενισχύουν την εικόνα μιας κινητικότητας που δεν περιορίζεται στα μεγάλα κόμματα της Κεντροαριστεράς, αλλά εκτείνεται και σε δυνάμεις που αναζητούν έναν νέο τρόπο πολιτικής συνεννόησης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι συζητήσεις που πραγματοποιούνταν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ της Νέας Αριστεράς και του ΜέΡΑ25, χωρίς πάντως να είναι γνωστό εάν αυτές οδηγούνται τελικά σε κάποια συμφωνία. Οι προγραμματικές συγκλίσεις και διαφορές παραμένουν αντικείμενο διαλόγου, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί η μορφή που θα μπορούσε να λάβει μια ενδεχόμενη συνεργασία.

Παράλληλα, φαίνεται να «κλειδώνει» η συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΡΑΤΤΩ του Νίκου Κοτζιά και τους Οικολόγους Πράσινους, στο πλαίσιο της προσπάθειας διεύρυνσης της πολιτικής και εκλογικής του απεύθυνσης.

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