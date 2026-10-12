Τσίπρας για κόντρα με Ανδρουλάκη: Εγω δεν τσακώνομαι με κανέναν

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί αντίπαλό του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Τσίπρας τόνισε την ανάγκη προγραμματικής συνεννόησης μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων για τη δημιουργία προοδευτικής κυβέρνησης.

Καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ ότι οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του είναι εναντίον της ΕΛΑΣ, ενώ ο ίδιος αποφεύγει προσωπικές επιθέσεις.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ως προϋποθέσεις για προοδευτική κυβέρνηση την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και την προγραμματική συμφωνία με άλλα κόμματα.

Τόνισε ότι ο ανταγωνισμός στον προοδευτικό χώρο πρέπει να εστιάζει στην παραγωγή καλύτερης πολιτικής και όχι σε προσωπικές διαμάχες. Snapshot powered by AI

Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για την κλιμακούμενη αντιπαράθεση μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θεωρεί αντίπαλό του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι «οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛΑΣ».

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Γιώργο Σαχίνη, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Κρήτη, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε έναν πόλεμο με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς θεωρεί απαραίτητη τη μεταξύ τους προγραμματική συνεννόηση για τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης.

«Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μία λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι. Πάντως αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όταν ο δημοσιογράφος επισήμανε ότι από την αντιπαράθεση για τη δεύτερη θέση εκείνος που «τρίβει τα χέρια του» είναι ο πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας συμφώνησε, σπεύδοντας ωστόσο να διαχωρίσει τη δική του στάση από εκείνη του ΠΑΣΟΚ.

«Εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν, κύριε Σαχίνη, έχετε δει; Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη; Δεν έχω επιτεθεί. Δεν με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛ.Α.Σ.», σημείωσε.

Οι 2 προϋποθέσεις για προοδευτική κυβέρνηση

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε τη στάση του απέναντι στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον στρατηγικό στόχο της προοδευτικής διακυβέρνησης, θέτοντας δύο συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Η πρώτη προϋπόθεση είναι με αυτόν τον εκλογικό νόμο, η ΕΛ.Α.Σ. να έρθει πρώτη. Είναι σήμερα δεύτερη. Η δεύτερη πολιτική δύναμη με βάση τις μετρήσεις. Πρέπει να γίνει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματικής συνεννόησης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις», ανέφερε.

Αναγνώρισε πάντως ότι μέχρι τις εκλογές θα συνεχιστούν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, σημειώνοντας ότι «σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα. Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα».

«Σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ»

Ερωτηθείς αν βλέπει τον Νίκο Ανδρουλάκη ως πιθανό συνομιλητή σε μια προοπτική διακυβέρνησης, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επέλεξε να απαντήσει συνολικά για τις σχέσεις του με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα.

«Εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν», υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε: «Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν. Είναι χρήσιμες».

Καταλήγοντας, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα για το περιεχόμενο που θεωρεί ότι πρέπει να έχει ο ανταγωνισμός στον προοδευτικό χώρο.

«Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πως θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες, πως θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Ν.Δ. Όχι πως θα ασχολούμαστε καθημερινά, πως θα βγάζει ο ένας τα μάτια του άλλου».

Η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα έρχεται ενώ η αντιπαράθεση των δύο κομμάτων έχει κλιμακωθεί, με το ΠΑΣΟΚ να τον κατηγορεί ευθέως ότι βρίσκεται πίσω από τις προσωπικές επιθέσεις του Θανάση Καρτερού στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και να συνδέει τις τελευταίες με τις επικριτικές δηλώσεις του Πάνου Καμμένου για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

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