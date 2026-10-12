Κόντρα στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου για την αφίσα με τη σβάστικα στην Ακρόπολη

Η Λίνα Μενδώνη αναγνώρισε ότι η επιλογή της εικόνας ήταν λανθασμένη και ανακοίνωσε ότι η αφίσα άλλαξε μετά τις αντιδράσεις και την παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Κόντρα στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου για την αφίσα με τη σβάστικα στην Ακρόπολη
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  • Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναγνώρισε ότι η επιλογή της αφίσας με τη ναζιστική σημαία στην Ακρόπολη ήταν λανθασμένη ανακοίνωσε την αλλαγή της μετά από αντιδράσεις.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε την αφίσα ως προκλητική και ζήτησε διευκρινίσεις για την απομάκρυνσή της κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.
  • Η επίμαχη φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του Γερμανικού Ιστορικού Μουσείου και χρησιμοποιήθηκε ως ιστορικό τεκμήριο στην εκδήλωση για την περίοδο της γερμανικής Κατοχής.
  • Το υπουργείο Πολιτισμού παρενέβη μετά την κριτική του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας, οδηγώντας στην αντικατάσταση της αφίσας.
  • Η υπουργός τόνισε ότι ο σκοπός της διοργάνωσης είναι να παρουσιάσει τη σκοτεινή περίοδο της Κατοχής και όχι να συγκαλύψει ιστορικά γεγονότα.
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Την αλλαγή της αφίσας εκδήλωσης για την περίοδο της γερμανικής Κατοχής, στην οποία απεικονιζόταν η ναζιστική σημαία πάνω από τον Παρθενώνα, ανακοίνωσε στη Βουλή η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, έπειτα από παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η υπουργός αναγνώρισε ότι η επιλογή της συγκεκριμένης εικόνας ήταν λανθασμένη, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο παρενέβη στους διοργανωτές μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Το ζήτημα έθεσε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφερόμενη στη διοργάνωση έκθεσης που ξεκινά σήμερα, 12 Οκτωβρίου, αλλά και συνεδρίου με θέμα «Αρχαιολογία και Κατοχή», που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε προκλητική την αφίσα, η οποία απεικόνιζε τη σβάστικα στην Ακρόπολη, μάλιστα σε υπερμεγέθη μορφή, και ζήτησε από την υπουργό να διευκρινίσει εάν έχει αποσυρθεί.

Παράλληλα, επικαλέστηκε την ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα δηκτική.

«Το Εθνικό Συμβούλιο ορθά στηλίτευσε την αφίσα»

Απαντώντας, η Λίνα Μενδώνη αναγνώρισε τη βασιμότητα των αντιδράσεων, σημειώνοντας ότι «το Εθνικό Συμβούλιο ορθά στηλίτευσε» την επιλογή της συγκεκριμένης εικόνας.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για αυθεντικό ιστορικό τεκμήριο, το οποίο προϋπήρχε και δεν δημιουργήθηκε ειδικά για την εκδήλωση.

«Η συγκεκριμένη αφίσα είναι ένα τεκμήριο, ένα ιστορικό τεκμήριο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Κακώς, αν θέλετε, και είναι η προσωπική μου άποψη, κακώς το επέλεξαν».

Η υπουργός Πολιτισμού γνωστοποίησε στη συνέχεια ότι το ζήτημα έχει ήδη αντιμετωπιστεί έπειτα από παρέμβαση του υπουργείου.

«Ακριβώς επειδή υπήρξε η αντίδραση, το υπουργείο παρενέβη και η αφίσα άλλαξε», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι οι διοργανωτές αναγνώρισαν το δίκαιο της διαμαρτυρίας και προχώρησαν στην αντικατάστασή της.

Η Λίνα Μενδώνη υπερασπίστηκε, πάντως, το περιεχόμενο της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι σκοπός της δεν είναι η συγκάλυψη ιστορικών γεγονότων, αλλά η παρουσίαση της περιόδου της Κατοχής.

«Ο σκοπός δεν είναι να συγκαλύψει κάτι, αλλά να παρουσιάσει αυτή τη σκοτεινή περίοδο, η οποία ήταν σκοτεινή και παραμένει», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να διεκδικεί όσα οφείλονται στη χώρα, σημειώνοντας πως «ό,τι πρέπει να διεκδικήσει η ελληνική κυβέρνηση το διεκδικεί», παραπέμποντας και σε πρόσφατη τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η έκθεση, το συνέδριο και οι αντιδράσεις

Η αντιπαράθεση αφορά εκδηλώσεις για την αρχαιολογία κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, με αφορμή την επιλογή ιστορικής φωτογραφίας που απεικονίζει τη ναζιστική σημαία στην Ακρόπολη.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η επίμαχη φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του Γερμανικού Ιστορικού Μουσείου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στάθηκε επίσης στον τίτλο εισήγησης Γερμανού ιστορικού, «Μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη», εκφράζοντας προβληματισμό για το περιεχόμενό της. Η υπουργός απάντησε ότι, αν και ο τίτλος μπορεί να προκαλεί αντιδράσεις, θα πρέπει πρώτα να ακουστεί η εισήγηση προτού εξαχθούν συμπεράσματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη χρονική συγκυρία της διοργάνωσης, καθώς η 12η Οκτωβρίου είναι η επέτειος της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη ναζιστική Κατοχή.

Η αντίδραση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας αποτέλεσε την αφορμή για την παρέμβαση του υπουργείου Πολιτισμού, που οδήγησε τελικά στην αλλαγή της αφίσας.

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