Τασούλας: Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Πυροσβεστικού Σώματος στο Προεδρικό Μέγαρο

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε τον κ. Τασούλα για θέματα που αφορούν τον κλάδο των πυροσβεστών, με έμφαση στην προστασία της υγείας τους.

Συζητήθηκαν οι αντίξοες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων των πυροσβεστών και οι επιπτώσεις στην υγεία τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της αντιπροσωπείας, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος Νικόλαος Λαυράνος και άλλα στελέχη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Snapshot powered by AI

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Πυροσβεστικού Σώματος πραγματοποίησε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Τασούλας δέχθηκε αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), με επικεφαλής τον Πρόεδρό της Νικόλαο Λαυράνο.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημέρωσαν τον κ. Τασούλα για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο τους και ειδικότερα για θέματα προστασίας της υγείας των πυροσβεστών απέναντι στις αντίξοες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ο Οργανωτικός Γραμματέας Νικόλαος Λυμπέρης, ο Αν. Ταμίας Αθανάσιος Πουτούρης και ο Υπεύθυνος Επαρχίας Απόστολος Λιόντος.

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