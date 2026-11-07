Οφειλέτες: Ποιοι ωφελούνται από το επιτόκιο 3% στον εξωδικαστικό και τις 120 δόσεις

Snapshot Εισάγεται σταθερό επιτόκιο 3% για οφειλές που ρυθμίζονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού από 1 Δεκεμβρίου 2026, με σημαντική μείωση κόστους για τους οφειλέτες.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός διευρύνεται και πλέον επιτρέπει υπαγωγή οφειλών από 5.000 ευρώ, προσφέροντας αναστολή κατασχέσεων και δυνατότητα αποπληρωμής έως 20 έτη για το Δημόσιο και 35 έτη για τράπεζες και funds.

Από τα μέσα Νοεμβρίου ενεργοποιείται νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για ρύθμιση οφειλών προς Εφορία και ΕΦΚΑ σε έως 120 δόσεις, με διάρκεια έως 10 χρόνια και ελάχιστη δόση 30 ευρώ.

Περισσότερο από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως μη ύπαρξη δύο συνεχόμενων απλήρωτων δόσεων και υποβολή φορολογικών δηλώσεων τελευταίας πενταετίας.

Αυξάνονται σημαντικά τα πρόστιμα προς servicers για παραβάσεις, με ανώτατο πρόστιμο έως 5 εκατ. ευρώ, ενώ τηρούντες τη ρύθμιση προστατεύονται από κατασχέσεις και ποινικές διώξεις. Snapshot powered by AI

Με δύο νέες παρεμβάσεις ενισχύεται η προστασία των δανειοληπτών και όλων των οφειλετών προς τις τράπεζες, την Εφορία και τον ΕΦΚΑ.

Η πρώτη αφορά την καθιέρωση σταθερού επιτοκίου 3% για οφειλές που ρυθμίζονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Το μέτρο αφορά τους ευάλωτους δανειολήπτες, αλλά και επιλέξιμους οφειλέτες που αξιοποιούν το συγκεκριμένο πλαίσιο.

Η σημασία του ενισχύεται από τη διεύρυνση της περιμέτρου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, ο οποίος πλέον καλύπτει και οφειλές με κατώτατο όριο τα 5.000 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα υπαγωγής σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό οφειλετών.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την ενεργοποίηση από τα μέσα Νοεμβρίου της νέας πλατφόρμας της ΑΑΔΕ που δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις από 72 δόσεις που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς. Με άλλα λόγια δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών (που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2024) σε βάθος δεκαετίας.

Και οι δύο αλλαγές ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ψηφίστηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στη Βουλή. Σε αυτό συμπεριλήφθηκαν επίσης η μεγάλη αύξηση των προστίμων (έως 5 εκατ. ευρώ) προς τους servicers για παραβάσεις της νομοθεσίας σε βάρος των δανειοληπτών. Ειδικότερα, το ανώτατο εποπτικό πρόστιμο της Τράπεζας της Ελλάδος προς τους servicers αυξάνεται από τις 500.000 ευρώ στα 5 εκατ. ευρώ.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός με σταθερό επιτόκιο 3%

Με το σταθερό επιτόκιο 3% και τις αυστηρές ποινές στους servicers που ενσωμάτωσε στο νέο νόμο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ενισχύεται σημαντικά το ευνοϊκό καθεστώς του εξωδικαστικού μηχανισμού για τους δανειολήπτες, οφειλέτες. Το νέο πλαίσιο θα ισχύσει για καταβολές οφειλών από 1 Δεκεμβρίου 2026. Είναι ενδεικτικό ότι το κέρδος για οφειλή 100.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 20 ετών ανέρχεται σε περίπου 20.200 ευρώ στην περίπτωση εξασφαλισμένης απαίτησης και σε 28.600 ευρώ για απαίτηση χωρίς εξασφάλιση. Με το προηγούμενο καθεστώς μετά την παρέλευση τριετίας από τη ρύθμιση μπορούσε να φτάσει στο 5,17% για οφειλές με εμπράγματες εξασφαλίσεις και στο 5,57% για οφειλές χωρίς εξασφαλίσεις

Τα πλεονεκτήματα

Η υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, ακόμη και για το κατώτατο όριο των 5.000 ευρώ, συνοδεύεται από σημαντικά πλεονεκτήματα:

Αναστολή κατασχέσεων με την οριστική υποβολή της αίτησης

Μεγάλη περίοδος αποπληρωμής: Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις (20 έτη) προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις (35 έτη) προς τις τράπεζες και τα funds.

Διαγραφή οφειλών: Αν πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ο αλγόριθμος μπορεί να προτείνει μερική διαγραφή προσαυξήσεων ή και βασικού κεφαλαίου.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων

Πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν τα παλαιά χρέη τους προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία σε βάθος δεκαετίας και με ελάχιστη πληρωμή 30 ευρώ το μήνα. Ο οφειλέτες θα μπορούν με αίτηση τους έως το τέλος Ιουνίου 2027 στη νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εμφανίσουν δύο συνεχόμενες απλήρωτες δόσεις και δεν θα έχουν νέες αρρύθμιστες οφειλές. Στις 120 δόσεις μπορούν να ενταχθούν βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 εφόσον δεν βρίσκονταν σε ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις για τους φορολογούμενους αφορούν στα εξής:

Να έχουν τακτοποιήσει εντός ενός μήνα από την ένταξη στις 120 δόσεις χρέη που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025

Να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, με προθεσμία υποβολής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις οφειλές τους στις 120 εφόσον η προηγούμενη ρύθμιση παραμένει ενεργή.

«Φρένο» στις κατασχέσεις

Όσοι τηρούν τη ρύθμιση λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα. Παράλληλα αναστέλλονται η ποινική δίωξη για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Για κατασχέσεις εις χείρας τρίτων προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, αποδέσμευση μελλοντικών απαιτήσεων.

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