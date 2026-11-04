Ενδιάμεσες εκλογές: Πώς ήρθε το «μπλε κύμα» σε Γερουσία, Βουλή Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Snapshot Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον έλεγχο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατακτώντας έξι κρίσιμες έδρες στη Γερουσία που κατείχαν οι Ρεπουμπλικανοί.

Οι υποψήφιοι που υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ έχασαν σε σημαντικές πολιτείες όπως η Βόρεια Καρολίνα, η Τζόρτζια, το Τέξας και η Νότια Καρολίνα, υπονομεύοντας τις πιθανότητες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Στο Τέξας, οι Δημοκρατικοί πέτυχαν ιστορικές νίκες τόσο για τη Γερουσία όσο και για τη θέση του κυβερνήτη, σπάζοντας δεκαετή αποκλεισμό.

Στη Φλόριντα, οι Δημοκρατικοί διατήρησαν έδρες παρά την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών από τους Ρεπουμπλικανούς, με σημαντική στροφή των Λατινοαμερικανών ψηφοφόρων προς το Δημοκρατικό Κόμμα.

Οι νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές θεωρούνται ενθαρρυντικά σημάδια για πιθανούς υποψηφίους του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2028. Snapshot powered by AI

Το «μπλε τσουνάμι» είναι εδώ. Το Δημοκρατικό Κόμμα κατάφερε μια ιστορική ανατροπή στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, κατακτώντας τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ παράλληλα σημειώνει εμβληματικές νίκες σε κρίσιμες αναμετρήσεις για Κυβερνήτες.

Σε ολόκληρο τον πολιτικό χάρτη, η υποστήριξη προς τους Δημοκρατικούς ήταν τεράστια. Στις αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σημειώσει τεράστιες νίκες πριν από δύο χρόνια, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν «καταρρεύσει».

Και παρόλο που ο Λευκός Οίκος προσπαθεί ήδη να αποσυνδέσει το πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου από την ήττα, οι παρεμβάσεις του Τραμπ στις προσπάθειες του κόμματός του να διατηρήσει την πλειοψηφία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία φαίνεται να έχουν μόνο βλάψει τις πιθανότητες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, σχολιάζει το CNN σε ανάλυσή του.

Οι προσπάθειες προσέλκυσης υποψηφίων και τα υποστηρικτικά μηνύματα του Τραμπ είχαν αντίθετα αποτελέσματα. Υποψήφιοι που υποστήριξε ο ίδιος έναντι άλλων εξέχοντων Ρεπουμπλικάνων ηττήθηκαν στις εκλογές για τη Γερουσία στη Βόρεια Καρολίνα, τη Τζόρτζια, το Τέξας και τη Νότια Καρολίνα. Η τακτική του σχετικά με την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών φαίνεται επίσης να απέτυχε. Στη Φλόριντα, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν αρκετές περιφέρειες που είχαν αναδιαμορφωθεί για να εξασφαλίσουν νίκες των Ρεπουμπλικάνων.

Στο Τέξας, που για πολύ καιρό υπήρξε η μεγαλύτερη «κόκκινη» πολιτεία της χώρας, οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να «σπάσουν» τον δεκαετή αποκλεισμό τους από τα αξιώματα σε πολιτειακό επίπεδο — όχι μόνο στον πολύ σημαντικό αγώνα για τη Γερουσία, όπου κατέκτησε τη νίκη ο Τζέιμς Ταλαρίκο, αλλά και στις εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη, όπου επικράτησε η Τζίνα Χινογιόσα.

Δείτε τον πολιτικό χάρτη των ΗΠΑ όσον αφορά τις έδρες στη Γερουσία:

Δείτε τον πολιτικό χάρτη των ΗΠΑ όσον αφορά τις έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν έξι κρίσιμες έδρες στη Γερουσία

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν έξι κρίσιμες έδρες στη Γερουσία, τις οποίες κατείχαν οι Ρεπουμπλικανοί και τις οποίες χρειαζόταν το κόμμα για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία- το Τέξας, το Οχάιο, το Κάνσας, την Αϊόβα, τη Βόρεια Καρολίνα και τη Νότια Καρολίνα.

Ο Τζέιμς Ταλαρίκο κατέκτησε μια ιστορική νίκη για τους Δημοκρατικούς του Τέξας, επικρατώντας επί του Κεν Πάξτον, του Ρεπουμπλικανού γενικού εισαγγελέα της πολιτείας που είχε την υποστήριξη του Τραμπ, σε μια εκλογική αναμέτρηση που κατέληξε να είναι η πιο δαπανηρή στην ιστορία των ΗΠΑ όσον αφορά τη Γερουσία.

Ο Τζέιμς Ταλαρίκο AP

Στην Αϊόβα, ο Δημοκρατικός Τζος Τούρεκ επικράτησε επί της Άσλεϊ Χίνσον — μία από τις κορυφαίες υποψήφιες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις φετινές ενδιάμεσες εκλογές — και θα αντικαταστήσει την Ρεπουμπλικανή γερουσιαστή Τζόνι Έρνστ. Ο Τούρεκ υποστήριξε ότι η πολιτεία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο βάρος των δασμών του Τραμπ και των υψηλών τιμών των καυσίμων, οι οποίες εκτοξεύτηκαν ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν.

Ο Τζος Τούρεκ AP

Την ίδια στιγμή στο Οχάιο, ο Δημοκρατικός Σέροντ Μπράουν νίκησε τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τζον Χάστεντ.

Ο Σέροντ Μπράουν AP

Στο Κάνσας, ο Δημοκρατικός πάστορας Άνταμ Χάμιλτον επικράτησε επί του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ — μία νίκη που υπενθυμίζει σε πολλούς ότι ακόμη και αν η πολιτεία είναι παραδοσιακά «κόκκινη» σε προεδρικό επίπεδο, οι ψηφοφόροι της είναι πρόθυμοι να εκλέξουν Δημοκρατικούς.

Ο Άνταμ Χάμιλτον AP

Στη Βόρεια Καρολίνα, ο Δημοκρατικός Ρόι Κούπερ επικράτησε επί του πρώην προέδρου της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικάνων Μάικλ Γουάτλεϊ — ένα αποτέλεσμα που πολλοί θεώρησαν αναμενόμενο.

Ο Ρόι Κούπερ AP

Ωστόσο, η νίκη των Δημοκρατικών στη Νότια Καρολίνα, ήταν αυτή που προκάλεσε την μεγαλύτερη έκπληξη. Η Δημοκρατική Άννι Άντριους επικράτησε επί της Ντάρλιν Γκράχαμ, αδελφή του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ — κατακτώντας μια έδρα που βρισκόταν στα χέρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από το 1998.

Η Άννι Άντριους AP

Αυτό που ενίσχυσε περαιτέρω τις ελπίδες των Δημοκρατικών για πλειοψηφία στη Γερουσία ήταν η πρόωρη, αποφασιστική νίκη του γερουσιαστή της Τζόρτζια, Τζον Όσοφ.

Η συγκεκριμένη νίκη αποτέλεσε ένα ακόμη παράδειγμα των αποτυχημένων προσπαθειών του Τραμπ εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς η μεγάλη υποστήριξη που έδειξε στον Ρεπουμπλικανό Μάικ Κόλινς δεν απέφερε καρπούς. Η δημοφιλία του Όσοφ βοήθησε τους Δημοκρατικούς να κερδίσουν και τις εκλογές για την θέση του κυβερνήτη στη Τζόρτζια, καθώς η Κέισα Λανς Μπότομς θα γίνει η πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτης της χώρας.

Ο Τζον Όσοφ AP

Η Ρεπουμπλικανή που αντιτίθεται στη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ

Στη Φλόριντα, η νίκη των Δημοκρατικών στην Βουλή των Αντιπροσώπων επιβεβαιώνουν μια σημαντική πολιτική στροφή στη Φλόριντα, με τους Λατινοαμερικανούς ψηφοφόρους να μετακινούνται ξανά προς το Δημοκρατικό Κόμμα, ανατρέποντας τα μεγάλα κέρδη που είχαν σημειώσει οι Ρεπουμπλικάνοι στην ίδια εκλογική ομάδα κατά τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Οι Δημοκρατικοί διατήρησαν τρεις έδρες που οι Ρεπουμπλικανοί είχαν αναδιαμορφώσει σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν νίκες αυτό το φθινόπωρο.

Σε μια άλλη εκλογική περιφέρεια με μεγάλο ισπανόφωνο πληθυσμό στην κεντρική Φλόριντα, την οποία είχε αναδιαμορφώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ο Δημοκρατικός βουλευτής Ντάρεν Σότο επικράτησε οριακά του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του.

Ο Ντάρεν Σότο AP

Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη ενδέχεται να προέλθει από την 27η Εκλογική Περιφέρεια της Νότιας Φλόριντα, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι λατινοαμερικανική.

Η Ρεπουμπλικανή Μαρία Ελβίρα Σαλαζάρ δημοσίευσε φέτος μια διαφήμιση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, στην οποία εμφανίστηκε μπροστά από τον Λευκό Οίκο, επικρίνοντας την μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ. Η ίδια προηγείται του Δημοκρατικού αντιπάλου της, Έλιοτ Ροντρίγκεζ, αλλά με μόλις πάνω από χίλιες ψήφους. Μπορεί να ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, αλλά η διαφήμιση της κατά τις μεταναστευτικές πολιτικές του Αμερικανού προέδρου φαίνεται να δείχνει ότι τα κέρδη που είχε αποκομίσει ο Τραμπ από τους Λατινοαμερικανούς ψηφοφόρους το 2024 έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, τουλάχιστον στη Φλόριντα.

Η Μαρία Ελβίρα Σαλαζάρ AP

Ο Τραμπ κατακρίνει τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά δεν αποποιείται τις ευθύνες του

Ο Τραμπ παρακολουθούσε τα αποτελέσματα να καταφθάνουν από την Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, όπου η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρέμεινε σιωπηλός στο Truth Social για τρεις ώρες το βράδυ της Τρίτης, καθώς οι Δημοκρατικοί συνέχιζαν να κερδίζουν εκλογικές αναμετρήσεις, πριν δημοσιεύσει λίγο μετά τις 22:30 (τοπική ώρα): «Δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο και αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει σαρωτικά!»

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έλεγε στους υποστηρικτές του να προσποιούνται ότι ήταν υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς είχε επιλέξει προσωπικά πολλούς από τους υποψηφίους που έχασαν το βράδυ της Τρίτης. Η αδυναμία των υποψηφίων στη Νότια Καρολίνα, τη Βόρεια Καρολίνα και το Τέξας, ειδικότερα, προκάλεσε μεγάλο «πονοκέφαλο» στους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι ξόδεψαν εκατομμύρια δολάρια για να κερδίσουν μερικές εκλογικές αναμετρήσεις που δεν περίμεναν ποτέ να είναι τόσο αμφίρροπες.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι ο Τραμπ «έδωσε τα πάντα» — κάνοντας ό,τι μπορούσε για να κρατήσει τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο, αλλά και προετοιμάζοντας το έδαφος ώστε να αποδώσει τυχόν ήττες των Ρεπουμπλικάνων στους ίδιους τους υποψηφίους.

Ο Τραμπ γνώριζε ότι πιθανότατα θα κατηγορούνταν για τις ήττες των Ρεπουμπλικανών, εάν αυτοί έχαναν. Αυτό ήταν μέρος της λογικής του κατά την διάρκεια της εκστρατείας του τον τελευταίο μήνα, η οποία, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, ήταν εξαντλητική. Ο ίδιος υποστήριξε ότι προσπάθησε να τη συντομεύσει, αλλά πείστηκε να πραγματοποιήσει δύο τελικές εκδηλώσεις στην Αϊόβα και το Κάνσας.

«Κάναμε μια πολύ δυνατή προσπάθεια», δήλωσε ο ίδιος τη Δευτέρα, αναγνωρίζοντας ότι η ιστορία δεν ήταν με το μέρος του, σχολιάζει το CNN.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά μετά την ομιλία του κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο T. Ed Garrison Arena του Πανεπιστημίου Κλέμσον, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, στο Πέντλετον της Νότιας Καρολίνας AP

Θετικά σημάδια για τους Δημοκρατικούς που ενδέχεται να υποβάλουν υποψηφιότητα το 2028

Τα σημερινά αποτελέσματα αποτελούν ενθαρρυντικά σημάδια για τους Δημοκρατικούς που ενδέχεται να υποβάλουν υποψηφιότητα για την προεδρία το 2028.

Τουλάχιστον δύο πιθανοί υποψήφιοι για την θέση του προέδρου, οι κυβερνήτες Τζέι Μπί Πρίτσκερ του Ιλινόι και Τζος Σάπιρο της Πενσυλβανία, κέρδισαν άνετα τις εκλογικές τους αναμετρήσεις. Κατά την διάρκεια της ομιλίας του, ο Πρίτσκερ αναφέρθηκε στις εικασίες σχετικά με το πολιτικό του μέλλον, λέγοντας: «Η απάντηση είναι απλή: Θα σας ζητήσω να συνεχίσετε να ελπίζετε, να γεμίσετε με ελπίδα και θάρρος. Καταφέραμε να σκαρφαλώσουμε στην κορυφή ενός βουνού σήμερα, αλλά βρισκόμαστε στους πρόποδες ενός άλλου».

Ένας άλλος πιθανός υποψήφιος για την θέση του προέδρου, ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπέσιαρ, ο οποίος δεν ήταν υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, σημείωσε μια μεγάλη προσωπική νίκη, όταν ο πρώην βοηθός του, Ζακ Ντέμπο, κατέκτησε μια θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο κεντρικό Κεντάκι, η οποία ήταν φιλική προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Στη Τζόρτζια, η αποφασιστική νίκη του Όσοφ είναι πιθανό να εντείνει τις φήμες που τον περιβάλλουν για το 2028, ακόμα κι αν ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι ενδιαφέρεται να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία. Η νίκη της πρώην δημάρχου της Ατλάντα, Κέισα Λανς Μπότομς, στις εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας σημαίνει ότι ένας συνάδελφός του από το Δημοκρατικό Κόμμα θα μπορούσε να επιλέξει τον αντικαταστάτη του στη Γερουσία, αν εκείνος αποχωρούσε από τη θέση του για να διεκδικήσει την προεδρία.

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