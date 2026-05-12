Ρόδος: Ανήλικοι έκλεψαν πορτοφόλι, αφαίρεσαν πιστωτική κάρτα και έκαναν αγορές σε καταστήματα
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 11χρονο και έναν 16χρονο
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Δύο ανήλικοι ηλικίας 11 και 16 ετών συνελήφθησαν στη Ρόδο για κλοπή πορτοφολιού από γυναίκα.
- Οι δράστες αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό και χρησιμοποίησαν την πιστωτική κάρτα της γυναίκας για να πραγματοποιήσουν 6 αγορές.
- Η γυναίκα δεν πρόλαβε να ειδοποιήσει την τράπεζα για να μπλοκάρει την πιστωτική κάρτα.
- Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση και σύλληψη των δύο ανηλίκων δραστών.
- Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και κινήθηκε η προβλεπόμενη νομική διαδικασία.
Δικογραφία σε βάρος δύο ανηλίκων, ηλικίας 11 και 16 ετών, σχημάτισαν οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου, καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν οι δράστες κλοπής ενός πορτοφολιού από γυναίκα.
Οι δύο δράστες, αφού αφαίρεσαν όλο το χρηματικό ποσό που περιείχε το πορτοφόλι, στη συνέχεια έκαναν 6 συνολικά αγορές από καταστήματα του νησιού, χρεώνοντας με αντίστοιχο ποσό τον λογαριασμό της γυναίκας η οποία δεν είχε προλάβει να ειδοποιήσει την τράπεζα για να μπλοκάρει την πιστωτική κάρτα.
Η έρευνα των αστυνομικών τους οδήγησε στα ίχνη των δύο ανήλικων δραστών, σε βάρος των οποίων κινήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:45 ∙ ΥΓΕΙΑ
Έτσι θα πετύχετε ύφεση στον διαβήτη τύπου 2
06:52 ∙ LIFESTYLE
Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός
22:29 ∙ LIFESTYLE
Βαριά τραυματίας παίκτης του Survivor: Τι συνέβη στον Άγιο Δομίνικο
11:18 ∙ WHAT THE FACT