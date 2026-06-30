«Της έκοψε τα χέρια»: Νεκρή 31χρονη γυναίκα από επίθεση αλιγάτορα σε ποταμό στην Φλόριντα

Snapshot Μια 31χρονη γυναίκα σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση αλιγάτορα στον ποταμό Econlockhatchee στην κομητεία Seminole της Φλόριντα.

Ο αλιγάτορας της έκοψε και τα δύο χέρια, σύμφωνα με την κλήση έκτακτης ανάγκης που έκανε η φίλη της.

Οι αρχές παγίδευσαν δύο μεγάλους αλιγάτορες στην περιοχή, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για την επίθεση.

Την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν τρεις επιθέσεις από αλιγάτορες στη Φλόριντα, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε ένα αγόρι και σε έναν κολυμβητή.

Από το 1948, έχουν καταγραφεί πάνω από 450 επιθέσεις αλιγάτορα στη Φλόριντα, με 30 θανάτους, παρά τον μεγάλο πληθυσμό των 1,3 εκατομμυρίων αλιγάτορων στην πολιτεία. Snapshot powered by AI

Μια 31χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της αφού δέχτηκε επίθεση από αλιγάτορα στην Φλόριντα το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FWC), η 31χρονη βρισκόταν στον ποταμό Econlockhatchee στην κομητεία Seminole μαζί με τον σύντροφό της και μια φίλη της, όταν δέχθηκε την επίθεση. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Οι τοπικές αρχές δημοσίευσαν την κλήση έκτακτης ανάγκης που έκανε η φίλη της 31χρονης στο 911, περιγράφοντας πώς η γυναίκα είχε δεχτεί επίθεση από αλιγάτορα, ο οποίος της έκοψε και τα δύο χέρια.

Δείτε βίντεο:

A woman who was swimming with her friend and boyfriend in the Econlockhatchee River in Florida was severely bitten by an alligator on Sunday. On the 911 call, the victim's friend tells the dispatcher that the alligator nearly removed both her arms.



The victim later died at the… pic.twitter.com/toFrFSYu5b — CBS News (@CBSNews) June 30, 2026

Οι συναντήσεις ανθρώπων με αλιγάτορες παραμένουν σχετικά σπάνιες στην πολιτεία της Φλόριντα, ωστόσο, την τελευταία εβδομάδα, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν δεχτεί επίθεση από το άγριο ζώο. Δύο από αυτές συνέβησαν με διαφορά 24 ωρών μεταξύ τους, σύμφωνα με το CNN.

Αξιωματούχοι της Επιτροπής Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα έσπευσαν στον ποταμό Econlockhatchee και παγίδευσαν έναν αλιγάτορα τεσσάρων μέτρων στον τόπο του συμβάντος και έναν μήκους 3,6 μέτρων σε κοντινή απόσταση, τονίζοντας ότι οποιοσδήποτε από τους δύο θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος για την επίθεση.

Μια ημέρα νωρίτερα, ένα αγόρι που ψάρευε με τον πατέρα του, δέχτηκε επίσης επίθεση από αλιγάτορα στην κατασκήνωση Nelson’s Fish Camp στην κομητεία Μαριόν, σύμφωνα με το CNN. Στις 21 Ιουνίου ένας κολυμβητής δέχτηκε επίσης επίθεση από αλιγάτορα περίπου 100 μίλια μακριά από το σημείο που σκοτώθηκε η 31χρονη.

Σύμφωνα με το CNN, οι αρμόδιες αρχές έπιασαν τον αλιγάτορα 2,4 μέτρων που επιτέθηκε στο αγόρι και τον υπέβαλαν σε ευθανασία.

Αν και στη Φλόριντα ζουν περίπου 1,3 εκατομμύρια αλιγάτορες, οι επιθέσεις σε ανθρώπους είναι σχετικά σπάνιες - με κατά μέσο όρο να σημειώνονται οκτώ επιθέσεις κάθε χρόνο στην πολιτεία, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FWC).

Από το 1948, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 450 επιθέσεις αλιγάτορα στην Φλόριντα, εκ των οποίων οι 30 ήταν θανατηφόρες.